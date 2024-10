Por que 'tarefas a serem realizadas' não funcionam e o que você deveria fazer em vez disso

Como profissional de produto, você provavelmente acena com a cabeça ao ouvir o termo tarefas a serem realizadas. É legal falar sobre “trabalhos de clientes”. Isso é algo que ouvimos o tempo todo. “Nossos clientes “contratam” nossos produtos para ajudá-los em algo em suas vidas.” Todos estão na mesma página.





Neste artigo, explicarei por que acredito que quase ninguém entende ou aplica a teoria corretamente na prática. Mostrarei por que é difícil aplicá-lo na prática e que, mesmo que a empresa realmente quisesse fazê-lo, teria que trabalhar muito. Por fim, explicarei que não é perfeito para novos produtos, a menos que você tenha sorte ou tenha muita habilidade e tempo.

O que há de errado com os empregos?

Você não está pronto para isso

O principal problema de como pensamos sobre as tarefas a serem realizadas é que é exatamente o oposto de como as pessoas geralmente acabam fazendo as coisas.





A maioria das pessoas começa com ideias e depois procura problemas que se encaixem nessas ideias. E o que eles fazem quando a ideia não funciona? Eles adaptam a ideia para adequá-la ou procuram dados confirmatórios adicionais para a ideia.





Claro, eles podem mudar algumas partes da ideia e a forma como a apresentam e o novo produto que estão fabricando, mas como a ideia pegou, eles não conseguem enxergar além das evidências.





Esta parte não é exclusiva das tarefas a serem realizadas. A maioria dos métodos de design thinking começa com necessidades ou problemas e depois passa para soluções.





Mas quando se trata de empregos, o mesmo trabalho pode ser feito de tantas maneiras diferentes que você não consegue se preparar para o que descobrirá. 9/10 seu produto não se adequará aos trabalhos, então você os descartará ou acabará elogiando-os da boca para fora.





Por causa disso, a palavra “empregos” tornou-se nada mais do que uma forma de fazer as pessoas parecerem inteligentes nas apresentações, na maioria dos casos.

Ótima teoria, prática irregular

O outro problema com Jobs é que, assim como a estratégia, ele não possui um conjunto completo de práticas para implementá-la.





A teoria é forte, mas a prática está envolta em algum nível de mistério.

Existem 2 escolas principais de pensamento JTBD:





Tony Ulwick

Bob Moesta, et al.





Embora a teoria tenha sido desenvolvida por Clayton Christensen, com Bob como um de seus principais colaboradores, Tony Ulwick afirma tê-la apresentado originalmente a Christensen.





Desde então, os caminhos de aplicação prática divergiram.





A inovação orientada para resultados de Tony Ulwick é um caminho. Bob Moesta e seus parceiros desenvolveram seu próprio caminho. Muitos outros autores deram seu próprio toque à prática de tarefas a serem realizadas. Mas o ponto principal é que essas pessoas são consultores que desejam que você as traga para sua organização para que possam usar seu conhecimento (e receber muito dinheiro).





Então eles sempre deixam algumas coisas de fora. Por exemplo, é apenas sugerido e raramente explicado completamente que o processo de Moesta durante a análise depende fortemente de uma análise de cluster bastante complicada, para a qual não existe uma aplicação padrão. Claro, Ulwick também não conta todos os seus segredos.





Outros criaram seus próprios métodos mistos, mas a questão é que, se você não contratar essas pessoas, sua pesquisa sobre as tarefas a serem realizadas provavelmente enfrentará alguns problemas e provavelmente morrerá antes que você possa usá-la em um futuro próximo. maneira prática.

Dá muito trabalho, mesmo que você decida fazê-lo

Intercom e Basecamp foram dois dos exemplos mais conhecidos de como o JTBD foi usado com sucesso em um ambiente semiaberto, e eles contaram ao mundo sobre seu sucesso. Mas os detalhes são o que realmente importa. Não foi um noivado de 1 mês para eles.





Portanto, é provável que se você contratou uma agência que tentou copiar os livros o mais fielmente possível ou, pior ainda, se você deixou seus ocupados gerentes de produto fazerem essa pesquisa por conta própria, sua pesquisa JTBD não será forte o suficiente para você em qualquer lugar.





As empresas devem estar dispostas a gastar o tempo e o dinheiro necessários para descobrir o que os seus clientes querem e porquê, bem como para questionar o que pensam que sabem sobre os seus produtos e mercados. Porém, raramente é esse o caso, porque a maioria das empresas está em chamas e precisa de soluções para ontem.

Produtos Existentes vs. Empregos Existentes

Por último, os trabalhos podem revelar o processo existente por trás de como seus clientes potenciais resolvem seus trabalhos.





No entanto, os empregos funcionam muito melhor se você já tiver um produto que as pessoas compram (para que você possa descobrir para qual trabalho o estão contratando) ou se as pessoas usarem alternativas semelhantes ao seu produto (para que você possa entender o trabalho e redesenhar a solução). para se adequar melhor ao trabalho e conquistar o cliente).





No segundo caso, quando você está tentando descobrir quais produtos as pessoas contratam, pode ser caro e demorado vasculhar o espaço da solução ou mesmo o espaço do problema para poder projetar algo que se encaixe melhor.





Claro, funciona para colchões (a capa do colchão Casper é um dos exemplos usados para mostrar como entrevistar clientes). Para alguns trabalhos, provavelmente você não contratará nada muito diferente além de um colchão, então funciona nesse caso.





Entretanto, se você estiver criando algo radical, primeiro você deve entender os trabalhos ou atividades que as pessoas realizam para poder se agarrar a algo em sua exploração. “Entertain me” é um trabalho com um milhão de respostas e centenas de nuances. Portanto, a menos que você tenha sorte (ou se convença de que sua ideia aproximada se encaixa no trabalho que você encontrou), você deverá estar pronto para uma longa busca.

Conclusão

Jobs-to-be-done é uma ferramenta poderosa para profissionais de produtos, mas é importante compreender suas limitações e o esforço necessário para fazê-lo funcionar. Na maioria dos casos, não é um compromisso de um mês e requer recursos significativos para explorar as soluções e os espaços dos problemas, a fim de conceber algo que se adapte melhor ao trabalho. Sem os recursos certos e o compromisso de tempo, a investigação JTBD não será suficientemente forte para obter os resultados desejados.