Pourquoi les « tâches à accomplir » ne fonctionnent pas et que devriez-vous faire à la place

En tant que spécialiste des produits, vous hochez probablement la tête lorsque vous entendez le terme « tâches à accomplir ». Les « travaux clients » sont sympas à aborder. C'est quelque chose que nous entendons tout le temps. "Nos clients "louent" nos produits pour les aider dans quelque chose dans leur vie." Tout le monde est sur la même longueur d’onde.





Dans cet article, j'expliquerai pourquoi je pense que presque personne ne comprend ou n'applique correctement la théorie dans la pratique. Je vais montrer pourquoi c'est difficile à appliquer dans la pratique, et que même si l'entreprise voulait vraiment le faire, elle devrait faire beaucoup de travail. Enfin, j'expliquerai que ce n'est pas parfait pour les nouveaux produits, sauf si vous avez de la chance ou si vous avez beaucoup de compétences et de temps.

Quel est le problème avec l'emploi ?

Vous n'êtes pas prêt pour ça

Le principal problème avec la manière dont nous envisageons les tâches à réaliser est que c'est exactement le contraire de la façon dont les gens finissent habituellement par créer des choses.





La plupart des gens commencent avec des idées, puis recherchent des problèmes qui correspondent à ces idées. Et que font-ils lorsque l’idée ne fonctionne pas ? Soit ils adaptent l’idée pour l’adapter, soit ils recherchent des données de confirmation supplémentaires pour l’idée.





Bien sûr, ils peuvent modifier certaines parties de l'idée et la façon dont ils la présentent et le nouveau produit qu'ils fabriquent, mais parce que l'idée a fait son chemin, ils ne peuvent pas voir au-delà des preuves.





Cette partie n’est pas propre aux travaux à effectuer. La plupart des méthodes de design thinking commencent par les besoins ou les problèmes, puis passent aux solutions.





Mais lorsqu'il s'agit d'emplois, le même travail peut être accompli de tellement de manières différentes que vous ne pouvez pas vous préparer à ce que vous allez découvrir. 9/10, votre produit ne correspondra pas aux tâches, vous les rejetterez donc ou finirez par leur faire valoir du bout des lèvres.





Pour cette raison, le mot « emplois » n'est devenu rien d'autre qu'un moyen de donner l'impression que les gens paraissent intelligents dans les présentations dans la plupart des cas.

Grande théorie, pratique inégale

L'autre problème avec Jobs est que, tout comme la stratégie, il ne dispose pas d'un ensemble complet de pratiques pour la mettre en œuvre.





La théorie est solide, mais la pratique est entourée d’un certain niveau de mystère.

Il existe 2 écoles principales de pensée JTBD :





Celui de Tony Ulwick

Bob Moesta et coll.





Alors que la théorie a été développée par Clayton Christensen, avec Bob comme l'un de ses principaux collaborateurs, Tony Ulwick affirme l'avoir présentée à Christensen à l'origine.





Depuis, les voies d’application pratique ont divergé.





L'innovation axée sur les résultats de Tony Ulwick est une voie à suivre. Bob Moesta et ses partenaires ont développé leur propre chemin. De nombreux autres auteurs ont apporté leur propre touche à la pratique du travail à accomplir. Mais le point principal est que ces personnes sont des consultants qui souhaitent que vous les intégriez dans votre organisation afin qu'elles puissent utiliser leurs connaissances (et être payées beaucoup d'argent).





Alors ils oublient toujours quelques éléments. Par exemple, il est seulement suggéré, et rarement entièrement expliqué, que le processus d'analyse de Moesta repose en grande partie sur une analyse groupée assez complexe, pour laquelle il n'existe pas d'application standard. Bien entendu, Ulwick ne dévoile pas non plus tous ses secrets.





D'autres ont mis au point leurs propres méthodes mixtes, mais le fait est que si vous n'embauchez pas ces personnes, vos recherches sur les tâches à accomplir se heurteront probablement à des problèmes et s'arrêteront probablement avant que vous puissiez les utiliser de manière plus efficace. manière pratique.

C'est beaucoup de travail même si vous décidez de le faire

Intercom et Basecamp sont deux des exemples les plus connus de la façon dont JTBD a été utilisé avec succès dans un environnement semi-ouvert, et ils ont ensuite parlé au monde entier de leur succès. Mais ce sont les détails qui comptent vraiment. Ce n'était pas un engagement d'un mois pour eux.





Il est donc probable que si vous avez engagé une agence qui a essayé de copier les livres aussi fidèlement que possible ou, pire encore, si vous laissez vos chefs de produit très occupés faire cette recherche par eux-mêmes, votre recherche JTBD ne sera pas assez solide pour vous convaincre. n'importe où.





Les entreprises doivent être prêtes à consacrer le temps et l’argent nécessaires pour comprendre ce que veulent leurs clients et pourquoi, ainsi qu’à remettre en question ce qu’elles pensent savoir de leurs produits et de leurs marchés. C’est rarement le cas, car la plupart des entreprises sont en feu et ont besoin de solutions hier.

Produits existants par rapport aux emplois existants

Enfin, les emplois peuvent révéler le processus existant derrière la façon dont leurs clients potentiels résolvent leurs tâches.





Cependant, les emplois fonctionnent bien mieux si vous possédez déjà un produit que les gens achètent (afin que vous puissiez déterminer pour quel emploi ils le recrutent) ou si les gens utilisent des alternatives similaires à votre produit (afin que vous puissiez comprendre le travail et repenser la solution). pour mieux s'adapter au travail et gagner le client).





Dans le deuxième cas, lorsque vous essayez de déterminer quels produits les gens embauchent, il peut s'avérer coûteux et long d'explorer l'espace de solutions ou même l'espace de problèmes afin de pouvoir concevoir quelque chose qui convient mieux.





Bien sûr, cela fonctionne pour les matelas (la housse de matelas Casper est l'un des exemples utilisés pour montrer comment interroger les clients). Pour certains travaux, vous n'embaucherez probablement rien de très différent à part un matelas, donc cela fonctionne dans ce cas.





Cependant, si vous créez quelque chose de radical, vous devez d'abord comprendre les emplois ou les activités que les gens exercent afin de vous accrocher à quelque chose dans votre exploration. "Divertissez-moi" est un travail avec un million de réponses et des centaines de nuances. Donc, à moins que vous n’ayez de la chance (ou que vous ne soyez convaincu que votre idée approximative correspond au travail que vous trouvez), vous devriez être prêt pour une longue recherche.

Conclusion

Les tâches à accomplir sont un outil puissant pour les praticiens des produits, mais il est important de comprendre ses limites et les efforts nécessaires pour le faire fonctionner. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'un engagement d'un mois et cela nécessite des ressources importantes pour explorer les solutions et les problèmes afin de concevoir quelque chose qui correspond mieux au travail. Sans les ressources et le temps nécessaires, la recherche JTBD ne sera pas assez solide pour obtenir les résultats souhaités.