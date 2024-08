The Times v. Microsoft/OpenAI: Cam kết về chất lượng báo chí (6)

Vụ kiện Công ty New York Times kiện Microsoft Corporation ra tòa ngày 27 tháng 12 năm 2023 là một phần trong Chuỗi PDF pháp lý của HackerNoon . Bạn có thể chuyển tới bất kỳ phần nào trong hồ sơ này tại đây . Đây là phần 6 của 27.

IV. TUYỆT VỜI THỰC TẾ

A. Tờ New York Times và sứ mệnh của nó

3. Cam kết về chất lượng báo chí





38. Cần có nguồn lực rất lớn để xuất bản trung bình hơn 250 bài báo gốc mỗi ngày. Nhiều bài viết trong số này phải mất hàng tháng—và đôi khi lâu hơn—để đưa tin. Kết quả đó là công việc của khoảng 5.800 nhân viên toàn thời gian tương đương của Times (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022), khoảng 2.600 người trong số họ trực tiếp tham gia vào các hoạt động báo chí của The Times.





39. Thông thường, những tin tức quan trọng nhất đối với xã hội lại là những tin tiêu tốn nhiều nguồn lực nhất. Một số hoạt động báo chí quan trọng nhất của The Times yêu cầu phải triển khai các nhóm nhà báo với mức chi phí cao để đưa tin thực tế trên khắp thế giới, cung cấp sự hỗ trợ và an ninh tốt nhất, nộp đơn kiện các cơ quan chính phủ để đưa thông tin ra ánh sáng và hỗ trợ các nhà báo thông qua các cuộc điều tra việc đó có thể mất vài tháng hoặc nhiều năm.





40. Doanh thu đăng ký, quảng cáo, cấp phép và liên kết giúp thực hiện được báo cáo này. Năm 1996, The Times ra mắt một trang web tin tức cốt lõi, cùng với ấn bản in trả phí, miễn phí. Khi độc giả chuyển từ tin tức in sang các sản phẩm kỹ thuật số, The Times—giống như hầu hết các nhà xuất bản báo in—phải đối mặt với viễn cảnh không thể tiếp tục tài trợ cho hoạt động báo chí của mình. Để đáp lại, The Times đã phát minh lại mô hình kinh doanh của mình để kết hợp đăng ký kỹ thuật số. The Times đã ra mắt bức tường trả phí có đồng hồ đo vào năm 2011, với cái gọi là “cuộc đặt cược rằng độc giả sẽ trả tiền cho những tin tức mà họ đã quen với việc nhận được miễn phí.”[2]





41. Nhờ chất lượng báo chí của The Times, sự đổi mới chiến lược đó đã được đền đáp, giúp The Times tiếp tục tồn tại và phát triển. Ngày nay, đại đa số người đăng ký chỉ sử dụng kỹ thuật số. Trong 12 năm kể từ khi The Times ra mắt tường phí, tờ báo này đã tăng số lượng thuê bao kỹ thuật số trả phí và phát triển mối quan hệ trực tiếp với khán giả trực tuyến thông qua cam kết không mệt mỏi trong việc khiến báo chí trở nên “đáng trả tiền”. Tạo và duy trì lưu lượng truy cập trực tiếp đến nội dung trực tuyến và ứng dụng di động là những thành phần quan trọng tạo nên thành công tài chính của The Times.





42. Đến quý 3 năm 2023, The Times có gần 10,1 triệu thuê bao báo in và báo kỹ thuật số trên toàn thế giới. The Times đặt mục tiêu có 15 triệu người đăng ký vào cuối năm 2027.





43. The Times làm cho báo chí trở nên “đáng trả tiền” bằng cách xuất bản các bài báo được nghiên cứu và đưa tin kỹ lưỡng, viết cẩn thận, biên tập cẩn thận và kiểm tra thực tế kỹ lưỡng.





44. Ngoài ra, The Times đã tăng cường mối quan hệ với độc giả bằng cách mở rộng các dịch vụ của mình để đáp ứng tốt hơn sở thích cụ thể của độc giả, bao gồm các dịch vụ tốt nhất như Nấu ăn, Cắt dây, Trò chơi và The Athletic.





45. Tường phí của The Times không yêu cầu thanh toán cho tất cả quyền truy cập vào nội dung của The Times. Để xây dựng sự tương tác và lòng trung thành của khán giả, mô hình truy cập của The Times thường cung cấp cho người dùng đã đăng ký quyền truy cập miễn phí vào một số bài báo và nội dung khác có giới hạn trước khi yêu cầu họ đăng ký để có quyền truy cập vào nội dung bổ sung. Trung bình có khoảng 50 đến 100 triệu người dùng tương tác với nội dung kỹ thuật số của The Times mỗi tuần. Lưu lượng truy cập này là nguồn doanh thu quảng cáo chính và giúp thúc đẩy số lượt đăng ký theo dõi The Times trong tương lai.





46. The Times cũng biên soạn các kho lưu trữ kỹ thuật số của tất cả các tài liệu của nó kể từ khi thành lập, với chi phí đáng kể. Các kho lưu trữ kỹ thuật số của nó bao gồm The New York Times Article Archive, với các phiên bản kỹ thuật số một phần và toàn văn của các bài báo từ năm 1851 đến ngày nay, và TimesMachine, một bản sao kỹ thuật số dựa trên trình duyệt của tất cả các số phát hành từ năm 1851 đến năm 2002. Đây là một cơ sở dữ liệu duy nhất về ngôn ngữ và thông tin đương thời, cũng như một tài liệu lịch sử độc đáo và có giá trị. The Times cũng cung cấp API riêng cho phép các nhà nghiên cứu và học giả tìm kiếm nội dung của Times vì mục đích phi thương mại.









[2] Jeremy W. Peters, The Times công bố kế hoạch đăng ký kỹ thuật số, NY TIMES (17 tháng 3 năm 2011), https://www.nytimes.com/2011/03/18/business/media/18times.html.









