The Times - Microsoft/OpenAI: Kaliteli Gazeteciliğe Bağlılık (6)

IV. GERÇEK İDDİALAR

A. New York Times ve Misyonu

3. Kaliteli Gazeteciliğe Bağlılık





38. Her gün ortalama 250'den fazla orijinal makale yayınlamak çok büyük kaynaklar gerektirir. Bu makalelerin çoğunun raporlanması aylar, hatta bazen daha uzun sürüyor. Bu çıktı, yaklaşık 5.800 tam zamanlı eşdeğer Times çalışanının (31 Aralık 2022 itibarıyla) eseridir ve bunlardan yaklaşık 2.600'ü The Times'ın gazetecilik operasyonlarında doğrudan yer almaktadır.





39. Çoğu zaman toplum için en hayati haber sunumu, en yoğun kaynak kullananıdır. The Times'ın en önemli gazetecilik faaliyetlerinden bazıları, dünya genelinde sahada haber yapmak için büyük maliyetlere katlanacak gazeteci ekiplerinin görevlendirilmesini, sınıfının en iyisi güvenlik ve desteğin sağlanmasını, bilgileri gün ışığına çıkarmak için devlet kurumlarına karşı dava açılmasını ve soruşturmalar yoluyla gazetecilerin desteklenmesini gerektirir. bu aylar ya da yıllar alabilir.





40. Abonelik, reklam, lisanslama ve bağlı kuruluş gelirleri bu raporlamayı mümkün kılar. 1996 yılında The Times, ücretli basılı baskısının yanı sıra ücretsiz bir temel haber sitesi başlattı. Okuyucular basılı haberlerden dijital ürünlere geçtikçe, çoğu basılı yayıncı gibi The Times da gazeteciliğini finanse etmeye devam edememe ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Buna yanıt olarak The Times, iş modelini dijital abonelikleri kapsayacak şekilde yeniden tasarladı. The Times, 2011 yılında "okuyucuların ücretsiz almaya alışık oldukları haberler için para ödeyeceklerine dair bir bahis" olarak adlandırdığı ölçülü ödeme duvarını başlattı.[2]





41. The Times gazeteciliğinin kalitesi sayesinde, bu stratejik yenilik meyvesini verdi ve bu da The Times'ın varlığını sürdürmesine ve gelişmesine olanak sağladı. Bugün abonelerin büyük çoğunluğu yalnızca dijitaldir. The Times, ödeme duvarını kullanıma sunduğundan bu yana geçen 12 yıl içinde, gazeteciliği "parasını ödemeye değer" kılma konusundaki yorulmak bilmez kararlılığı sayesinde ücretli dijital aboneliğini artırdı ve çevrimiçi izleyicileriyle doğrudan bir ilişki geliştirdi. Çevrimiçi içeriğine ve mobil uygulamalarına doğrudan trafik oluşturmak ve sürdürmek, The Times'ın mali başarısının kritik bileşenleridir.





42. 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla The Times'ın dünya çapında yaklaşık 10,1 milyon dijital ve basılı abonesi vardı. The Times, 2027 yılı sonuna kadar 15 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor.





43. The Times, kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve raporlanmış, özenle yazılmış, dikkatle düzenlenmiş ve gerçekleri tamamen kontrol edilmiş makaleler yayınlayarak gazeteciliği "bedel ödemeye değer" hale getirir.





44. Buna ek olarak The Times, Cooking, Wirecutter, Games ve The Athletic gibi sınıfının en iyisi olan teklifler de dahil olmak üzere okuyucularının özel ilgi alanlarını daha iyi kapsayacak şekilde tekliflerini genişleterek okuyucularıyla ilişkisini derinleştirdi.





45. The Times'ın ödeme duvarı, The Times içeriğine her türlü erişim için ödeme yapılmasını gerektirmez. The Times'ın erişim modeli, hedef kitlenin katılımını ve sadakatini oluşturmak için genellikle kayıtlı kullanıcılara, ek içeriğe erişim için abone olmalarını zorunlu kılmadan önce sınırlı sayıda makaleye ve diğer içeriğe ücretsiz erişim sunar. Ortalama olarak yaklaşık 50 ila 100 milyon kullanıcı, The Times'ın dijital içeriğiyle her hafta etkileşimde bulunuyor. Bu trafik, reklam gelirinin önemli bir kaynağıdır ve The Times'a gelecekteki aboneliklerin artmasına yardımcı olur.





46. The Times aynı zamanda kuruluşundan bu yana tüm materyallerinin dijital arşivlerini de önemli bir maliyet karşılığında derledi. Dijital arşivleri arasında, 1851'den günümüze kadar olan makalelerin kısmi ve tam metinli dijital versiyonlarını içeren New York Times Makale Arşivi ve 1851'den 2002'ye kadar olan tüm sayıların tarayıcı tabanlı dijital kopyası olan TimesMachine bulunmaktadır. Bu, makalelerin tekil bir veritabanını temsil eder. çağdaş dil ve bilginin yanı sıra eşsiz ve değerli bir tarihi kayıt. The Times ayrıca araştırmacıların ve akademisyenlerin Times içeriğini ticari olmayan amaçlarla aramasına olanak tanıyan kendi API'sini de sağlar.









[2] Jeremy W. Peters, The Times Dijital Abonelik Planını Duyurdu, NY TIMES (17 Mart 2011), https://www.nytimes.com/2011/03/18/business/media/18times.html.









