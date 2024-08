The Times contre Microsoft/OpenAI : un engagement pour un journalisme de qualité (6)

Le dossier judiciaire du New York Times Company c. Microsoft Corporation du 27 décembre 2023 fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Ceci est la partie 6 sur 27.

IV. ALLÉGATIONS FACTUELLES

A. Le New York Times et sa mission

3. Un engagement envers un journalisme de qualité





38. Il faut d’énormes ressources pour publier en moyenne plus de 250 articles originaux chaque jour. Beaucoup de ces articles prennent des mois, et parfois plus, à être rédigés. Ce résultat est le travail d'environ 5 800 employés équivalents temps plein du Times (au 31 décembre 2022), dont quelque 2 600 sont directement impliqués dans les opérations journalistiques du Times.





39. Bien souvent, les reportages d’actualité les plus vitaux pour la société sont ceux qui nécessitent le plus de ressources. Certains des activités journalistiques les plus importantes du Times nécessitent le déploiement d'équipes de journalistes à grands frais pour couvrir le terrain dans le monde entier, en fournissant une sécurité et un soutien de premier ordre, en intentant des poursuites contre des entités gouvernementales pour mettre en lumière des informations et en soutenant les journalistes dans leurs enquêtes. cela peut prendre des mois ou des années.





40. Les revenus d’abonnement, de publicité, de licence et d’affiliation rendent ces rapports possibles. En 1996, le Times a lancé un site Web d'information principal, parallèlement à son édition imprimée payante, qui était gratuite. Alors que les lecteurs passaient de l’information imprimée aux produits numériques, le Times – comme la plupart des éditeurs imprimés – était confronté à la perspective de ne plus pouvoir continuer à financer son journalisme. En réponse, le Times a réinventé son modèle économique pour intégrer les abonnements numériques. Le Times a lancé son système de paiement payant en 2011, dans ce qu'il appelle « un pari que les lecteurs paieront pour les informations qu'ils ont l'habitude d'obtenir gratuitement ».[2]





41. Grâce à la qualité du journalisme du Times, cette innovation stratégique a porté ses fruits, ce qui a permis au Times de continuer à exister et à prospérer. Aujourd’hui, la grande majorité des abonnés sont uniquement numériques. Au cours des 12 années écoulées depuis que le Times a lancé son paywall, il a augmenté son abonnement numérique payant et développé une relation directe avec son audience en ligne grâce à son engagement infatigable à faire en sorte que le journalisme « vaille la peine d’être payé ». Générer et maintenir un trafic direct vers son contenu en ligne et ses applications mobiles sont des éléments essentiels de la réussite financière du Times.





42. Au troisième trimestre 2023, le Times comptait près de 10,1 millions d’abonnés numériques et imprimés dans le monde. Le Times ambitionne d’avoir 15 millions d’abonnés d’ici fin 2027.





43. Le Times fait en sorte que le journalisme « vaut la peine d’être payé » en publiant des articles qui font l’objet de recherches et de reportages exhaustifs, soigneusement rédigés, soigneusement édités et minutieusement vérifiés.





44. En outre, le Times a approfondi ses relations avec ses lecteurs en élargissant son offre pour mieux englober les intérêts spécifiques de ses lecteurs, y compris les meilleures offres de sa catégorie comme Cooking, Wirecutter, Games et The Athletic.





45. Le paywall du Times n'exige pas de paiement pour tout accès au contenu du Times. Pour renforcer l'engagement et la fidélité du public, le modèle d'accès du Times offre généralement aux utilisateurs enregistrés un accès gratuit à un nombre limité d'articles et d'autres contenus avant de leur demander de s'abonner pour accéder à du contenu supplémentaire. En moyenne, environ 50 à 100 millions d'utilisateurs interagissent avec le contenu numérique du Times chaque semaine. Ce trafic est une source clé de revenus publicitaires et contribue à générer de futurs abonnements au Times.





46. Le Times a également compilé des archives numériques de tous ses documents depuis sa création, à un coût considérable. Ses archives numériques comprennent le New York Times Article Archive, avec des versions numériques partielles et intégrales des articles de 1851 à aujourd'hui, et la TimesMachine, une réplique numérique basée sur un navigateur de tous les numéros de 1851 à 2002. Cela représente une base de données unique de un langage et des informations contemporains, ainsi qu'un document historique unique et précieux. Le Times fournit également sa propre API qui permet aux chercheurs et aux universitaires de rechercher le contenu du Times à des fins non commerciales.









