《泰晤士报》诉 Microsoft/OpenAI：对高质量新闻的承诺 (6)

《纽约时报公司诉微软公司》2023 年 12 月 27 日提交的法庭文件是HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳至本文件中的任何部分。这是 27 部分中的第 6 部分。

四．事实指控

A. 纽约时报及其使命

3. 对高质量新闻的承诺





38.平均每天发表250多篇原创文章需要耗费巨大的资源。其中许多文章需要数月甚至更长时间才能报道。该成果是约 5,800 名《纽约时报》全职员工（截至 2022 年 12 月 31 日）的工作成果，其中约 2,600 名员工直接参与《纽约时报》的新闻业务。





39. 通常，对社会最重要的新闻报道是资源最密集的。 《纽约时报》一些最重要的新闻工作需要花费巨大的成本部署记者团队在世界各地进行实地报道，提供一流的安全和支持，对政府实体提起诉讼以曝光信息，并通过调查支持记者这可能需要数月或数年的时间。





40. 订阅、广告、许可和附属收入使本报告成为可能。 1996 年，《泰晤士报》推出了一个核心新闻网站以及免费的付费印刷版。随着读者从纸质新闻转向数字产品，《纽约时报》与大多数纸质出版商一样，面临着无法继续为其新闻事业提供资金的前景。作为回应，《纽约时报》重塑了其商业模式，纳入数字订阅。 《纽约时报》于 2011 年推出了计量付费专区，所谓的“打赌读者将为他们习惯于免费获得的新闻付费。”[2]





41. 由于《泰晤士报》的新闻质量，这一战略创新得到了回报，使《泰晤士报》能够继续存在并蓬勃发展。如今，绝大多数订阅者都是数字订阅者。自《纽约时报》推出付费墙以来的 12 年里，它的付费数字订阅量不断增长，并通过不懈地致力于让新闻业“值得付费”，与在线受众建立了直接关系。生成并维持在线内容和移动应用程序的直接流量是《纽约时报》财务成功的关键组成部分。





42. 截至 2023 年第三季度，《泰晤士报》在全球拥有近 1,010 万数字和印刷订户。 《泰晤士报》的目标是到 2027 年底拥有 1500 万订户。





43. 《纽约时报》通过发表经过详尽研究和报道、深思熟虑的撰写、仔细编辑和彻底事实核查的文章，使新闻业“值得花钱”。





44. 此外，《泰晤士报》通过扩大其内容以更好地涵盖读者的特定兴趣，包括烹饪、Wirecutter、游戏和体育等一流的内容，加深了与读者的关系。





45. 《泰晤士报》的付费专区并不要求为所有访问《泰晤士报》内容的用户付费。为了建立受众参与度和忠诚度，《纽约时报》的访问模式通常会向注册用户提供对有限数量的文章和其他内容的免费访问，然后要求他们订阅其他内容。平均每周有约 50 至 1 亿用户接触《纽约时报》的数字内容。这种流量是广告收入的主要来源，有助于推动《纽约时报》未来的订阅量。





46. 《纽约时报》还花费巨资编制了其自创始以来所有材料的数字档案。其数字档案包括《纽约时报文章档案》（包含 1851 年至今文章的部分和全文数字版本）和《时代机器》（基于浏览器的数字复制品，包含 1851 年至 2002 年所有期刊）。同时代的语言和信息，以及独特而有价值的历史记录。 《纽约时报》还提供自己的 API，允许研究人员和学者出于非商业目的搜索《纽约时报》内容。









[2] Jeremy W. Peters，《泰晤士报宣布数字订阅计划》，《纽约时报》（2011 年 3 月 17 日），https://www.nytimes.com/2011/03/18/business/media/18times.html。









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该法庭案件 1:23-cv-11195 于 2023 年 12 月 29 日检索自nycto-assets.nytimes.com ，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。



