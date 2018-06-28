Tại sao các doanh nghiệp thất bại trong Machine Learning

Tôi muốn cho bạn biết một bí mật: khi mọi người nói Có hai kỷ luật, và nếu doanh nghiệp không hiểu sự khác biệt, họ có thể trải nghiệm một thế giới rắc rối. máy học Một câu chuyện về hai máy học Hãy tưởng tượng thuê một đầu bếp để chế tạo cho bạn một lò nướng hoặc một kỹ sư điện để nướng bánh mì cho bạn. Nếu bạn đang mở một tiệm bánh, đó là một ý tưởng tuyệt vời để thuê một người làm bánh có kinh nghiệm hiểu rõ về các sắc thái của việc làm bánh mì và bánh ngọt ngon. Bạn cũng muốn một lò. Trong khi đó là một công cụ quan trọng, tôi đặt cược bạn sẽ không tính phí đầu bếp bánh ngọt của bạn với nhiệm vụ biết làm thế nào để xây dựng lò đó; vì vậy tại sao công ty của bạn tập trung vào tương đương cho học máy? Bạn có kinh doanh làm bánh mì hay làm lò nướng không? Thật không may, quá nhiều dự án học máy thất bại vì nhóm không biết liệu họ có nên xây dựng lò, công thức nấu ăn hay bánh mì hay không. Nghiên cứu Machine Learning Những gì họ không nói với bạn là tất cả các khóa học học máy và sách giáo khoa đó là về cách xây dựng lò vi sóng (và lò vi sóng, máy trộn, máy pha chế, nồi hơi ... vòi sen nhà bếp!) từ đầu, không phải làm thế nào để nấu ăn và đổi mới với các công thức nấu ăn. Nếu bạn xây dựng các thuật toán học máy, trọng tâm của bạn là các công cụ mục đích chung cho người khác sử dụng. (thiết bị nhà bếp, nếu bạn thích sự tương tự.) và thường được thực hiện bởi những nơi như hoặc . machine learning research Học viện google \n \n Khi nói đến máy học, nhiều tổ chức đang làm sai việc. Khi nói đến máy học, nhiều tổ chức đang làm sai việc. Bạn cần khá nhiều giáo dục để được trong dòng công việc này, bởi vì có một lịch sử lâu dài ở đây. đã được xung quanh trong nhiều thế kỷ. Ví dụ, phương pháp của hình vuông ít nhất cho sự hồi quy, là Hãy tin tôi, nhân loại đã đi một chặng đường dài trong 200 năm. Algoritm Được xuất bản năm 1805 Ngày nay, có một số thiết bị khá tinh vi ở đó ... làm thế nào bạn sẽ xây dựng một lò vi sóng tốt hơn nếu bạn không biết làm thế nào điều này hoạt động? Tất nhiên bạn cần tất cả những nghiên cứu đắm chìm đó! Trở thành một nhà nghiên cứu mất nhiều năm và có một lý do tốt rằng khóa học 101 bắt đầu với những điều cơ bản của tính toán. Ứng dụng Machine Learning Hầu hết các doanh nghiệp chỉ muốn nấu ăn - để giải quyết các vấn đề kinh doanh của họ. họ không quan tâm đến việc bán lò vi sóng, và tuy nhiên thường mắc sai lầm khi cố gắng xây dựng những thiết bị đó từ đầu. Nếu bạn đang đổi mới với công thức nấu ăn, đừng phát minh lại bánh xe. những lò vi sóng đó đã tồn tại. Và nếu thiết lập nhà bếp học máy của riêng bạn nghe có vẻ như một công việc, các nhà cung cấp như Hãy sử dụng của họ, hoàn thành với , và . Nhiều địa điểm Nền tảng Google Cloud Ứng dụng Thành phần Sách công thức \n \n Nếu bạn đang đổi mới trong nhà bếp, đừng phát minh lại bánh xe. Nếu bạn đang đổi mới trong nhà bếp, đừng phát minh lại bánh xe. Đối với hầu hết , nhóm của bạn không cần phải hiểu Tuy nhiên, có rất nhiều điều bạn cần biết nếu bạn đang có kế hoạch chạy một nhà bếp quy mô công nghiệp, mọi thứ từ việc chuẩn bị các thành phần của bạn để kiểm tra rằng các món ăn của bạn là tốt trước khi bạn phục vụ chúng. Ứng dụng toán học của backpropagation trong mạng lưới thần kinh Bạn đang bán loại nào?Đội ngũ phù hợp để thuê phụ thuộc vào câu trả lời của bạn. Crashing và Burning với Machine Learning Thật không may, tôi thấy rất nhiều doanh nghiệp không đạt được giá trị từ việc học máy vì họ không nhận ra rằng mặt ứng dụng là một kỷ luật rất khác so với mặt nghiên cứu thuật toán. Nếu điều đó thành công, đó là bởi vì bạn đã may mắn và vô tình thuê một kỹ sư là một đầu bếp tuyệt vời. leaders try to start their kitchens by hiring those folks who’ve been building microwave parts their whole lives but have never cooked a thing. Nhưng thường bạn không may mắn. chỉ có rất nhiều giờ trong một cuộc sống, và nếu bạn dành chúng để học cách dây điện vi sóng, bạn có ít hơn để cống hiến cho việc làm chủ nghệ thuật bánh ngọt hoặc kinh doanh.Nơi - và khi nào! - nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo được đào tạo bằng tiến sĩ của bạn sẽ có được các kỹ năng cần thiết cho việc học máy ứng dụng?Nếu bạn đặt trái tim của bạn vào lai là một chuyên gia trong cả hai, không có gì ngạc nhiên khi bạn đang phàn nàn về sự thiếu hụt tài năng! Nếu bạn cố gắng bắt đầu một nhà hàng bằng cách thuê những người đã xây dựng các bộ phận vi sóng suốt cuộc đời của họ nhưng chưa bao giờ nấu một thứ gì đó ... điều gì có thể sai? Thay vào đó, bạn nên thuê ai? Giống như trong một nhà bếp công nghiệp, bạn cần một đội ngũ liên ngành với sự lãnh đạo hiểu không gian này. Thuê đúng đội cho công việc Nếu bạn đang bán các thiết bị tiên tiến, hãy thuê các nhà nghiên cứu.Nếu bạn đang đổi mới trong công thức nấu ăn để bán thực phẩm trên quy mô, bạn cần những người tìm ra những gì đáng để nấu ăn / mục tiêu là gì ( (Những người hiểu nhà cung cấp và khách hàng) , những người có thể xử lý các thành phần ở quy mô ( , những người có thể thử nhiều kết hợp thành phần-thiết bị khác nhau một cách nhanh chóng để tạo ra các công thức tiềm năng ( , những người có thể kiểm tra chất lượng của công thức là đủ tốt để phục vụ ( , những người biến một công thức tiềm năng thành hàng triệu món ăn được phục vụ hiệu quả ( , những người giữ đội ngũ liên ngành trên đường ( ) và những người đảm bảo rằng các món ăn của bạn vẫn ở mức cao ngay cả khi xe tải giao hàng mang đến cho bạn một tấn khoai tây thay vì gạo bạn đã đặt hàng ( ) Các nhà ra quyết định và quản lý sản phẩm Chuyên gia lĩnh vực và các nhà khoa học xã hội Kỹ sư dữ liệu và nhà phân tích Kỹ sư ML ứng dụng Thống kê Kỹ sư phần mềm Quản lý dự án / chương trình Kỹ sư độ tin cậy Thống kê Mặc dù đây không phải là những cá nhân riêng biệt, hãy chắc chắn rằng bạn có mỗi vai trò được bao gồm.Và trước khi bạn ném cà chua bẩn của bạn vào tôi vì cung cấp một bộ phim hoạt hình không đầy đủ như vậy, tôi sẽ tự do thừa nhận rằng có nhiều điều hơn để nói về việc thuê cho học máy ứng dụng. . cái này Nói về outsourcing, nếu nhóm của bạn đã thử tất cả các công cụ hiện có và không thể tạo ra một công thức phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn, có ý nghĩa khi nghĩ về việc thêm kỹ năng trong việc xây dựng các thiết bị ( Cho dù bạn thuê người đó cho nhân viên thường trực của bạn hay thuê công việc cho một công ty nghiên cứu thuật toán có kinh nghiệm phụ thuộc vào quy mô và độ trưởng thành của hoạt động của bạn. nhà nghiên cứu Một lý do khác để kết nối với các nhà nghiên cứu là nguyên mẫu của bạn thành công đến mức sử dụng các thiết bị tùy chỉnh có ý nghĩa ở quy mô lớn mà bạn đủ may mắn để hoạt động. Quyết định thông minh Các chuyên gia nên nói về điều này, nhưng họ không.Họ không sở hữu thực tế rằng thực sự có hai học máy ở đây, và vì vậy thế giới đang đào tạo mọi người xây dựng tất cả các thuật toán này nhưng không sử dụng chúng. Chúng tôi đã tạo ra một kỷ luật mới để bao gồm mặt ứng dụng và chúng tôi đã đào tạo hơn 15.000 nhân viên trong đó. , và nó bao gồm tất cả các khía cạnh ứng dụng của máy học và khoa học dữ liệu. decision intelligence engineering Nói cách khác, nếu nghiên cứu học máy là xây dựng vi sóng và học máy ứng dụng là sử dụng vi sóng, sử dụng lò vi sóng một cách an toàn để đáp ứng mục tiêu của bạn và sử dụng một cái gì đó khác khi bạn không cần lò vi sóng. Decision Intelligence Kỹ thuật Good luck and have fun! Chúc may mắn và vui vẻ! Khi nói đến ứng dụng máy học, phần khó nhất là biết những gì bạn muốn nấu ăn và làm thế nào bạn có kế hoạch kiểm tra nó trước khi bạn phục vụ nó cho khách hàng của bạn. . Đừng quên làm điều đó Đối với phần còn lại, giải quyết các vấn đề kinh doanh với máy học là dễ dàng hơn nhiều so với hầu hết mọi người nghĩ. Những nhà bếp rực rỡ đang chờ bạn đến chơi trong chúng. Đi sâu vào như bạn sẽ trong một nhà bếp thực sự. Bắt đầu tinching! Mỗi khi tôi gặp ai đó tin rằng họ cần phải tham gia một khóa học thuật toán học máy truyền thống - hoặc, tốt lành! một mức độ - để bắt đầu, tôi không thể tưởng tượng họ từ chối sử dụng vi sóng cho đến khi họ tự xây dựng một. Đừng rơi vào sự dối trá nói rằng bạn cần một tiến sĩ để làm những điều tuyệt vời với máy học. Thay vào đó, những gì bạn thực sự cần là một chút Chúc may mắn và vui vẻ! Sáng tạo con người