Por qué las empresas fallan en el aprendizaje automático

Me gustaría dejarte entrar en un secreto: cuando la gente dice Hay dos, y si las empresas no entienden la diferencia, pueden experimentar un mundo de problemas. Aprendizaje de máquina Una historia de dos aprendizajes automáticos Imagine contratar a un chef para construirle un horno o a un ingeniero eléctrico para cocinar pan para usted.Cuando se trata de aprendizaje automático, ese es el tipo de error que veo que las empresas cometen una y otra vez. Si está abriendo una panadería, es una gran idea contratar a un panadero experimentado bien versado en los matices de hacer deliciosos panes y pasteles.También querría un horno.Aunque es una herramienta crítica, apuesto que no cargaría a su chef de pastelería superior con la tarea de saber cómo construir ese horno; ¿por qué su empresa se centra en el equivalente para el aprendizaje automático? ¿Está usted en el negocio de hacer pan o hacer hornos? Desafortunadamente, demasiados proyectos de aprendizaje automático fallan porque el equipo no sabe si deben construir el horno, la receta o el pan. Investigación en aprendizaje automático Lo que no te dicen es que todos esos cursos de aprendizaje automático y libros de texto se refieren a cómo construir hornos (y microondas, blenders, toastes, calderas... el sofá de la cocina!) desde cero, no a cómo cocinar cosas e innovar con recetas. Si construye algoritmos de aprendizaje automático, su foco es herramientas de propósito general para que otros usen. (el electrodoméstico, si prefiere la analogía.) Generalmente se realiza en lugares como o . machine learning research Academia Google \n \n Cuando se trata de aprendizaje automático, muchas organizaciones están en el negocio equivocado. Cuando se trata de aprendizaje automático, muchas organizaciones están en el negocio equivocado. Necesitas mucha educación para estar en esta línea de trabajo, porque hay una larga historia aquí. Por ejemplo, el método de los cuadrados más pequeños para la regresión, fue Creedme, la humanidad ha recorrido un largo camino en 200 años. Algoritmos Publicado en 1805 Hoy en día, hay algunos electrodomésticos bastante sofisticados... ¿cómo vas a construir un microondas mejor si no sabes cómo funciona este? Por supuesto, necesitas todo ese estudio inmersivo! Aprendizaje de máquina aplicado La mayoría de las empresas solo quieren cocinar - para resolver sus problemas de negocio. no tienen interés en vender microondas, y sin embargo a menudo cometen el error de intentar construir esos electrodomésticos desde cero. Es difícil culparlos - el ciclo actual de hype y educación se centra principalmente en la investigación, en lugar de la aplicación. Si estás innovando con recetas, no reinventes la rueda.Los microondas ya existen. Y si la configuración de su propia cocina de aprendizaje automático suena como una tarea, los proveedores como Deja que el uso de su, completo con , de , y . Muchos lugares Plataforma de Google Cloud aparatos Ingredientes Recetas de libros \n \n Si estás innovando en la cocina, no reinventes la rueda. Si estás innovando en la cocina, no reinventes la rueda. Para la mayoría Su equipo no tiene que entender el Sin embargo, hay mucho que necesitas saber si estás planeando ejecutar una cocina a escala industrial, todo desde curar tus ingredientes hasta comprobar que tus platos son buenos antes de servirlos. Aplicaciones Matemáticas de la Backpropagation en las Redes Neurales ¿Cuál de estos está vendiendo?El equipo adecuado para contratar depende de su respuesta. Colisionar y quemar con el aprendizaje automático Desafortunadamente, veo muchas empresas que no obtienen valor del aprendizaje automático porque no se dan cuenta de que el lado aplicado es una disciplina muy diferente del lado de la investigación de algoritmos. Si eso funciona, es porque tuviste suerte y contrataste accidentalmente a un ingeniero que es un gran chef. leaders try to start their kitchens by hiring those folks who’ve been building microwave parts their whole lives but have never cooked a thing. Pero generalmente no tienes suerte.Hay sólo tantas horas en una vida, y si las pasas aprendiendo cómo se conecta un microondas, tienes menos que dedicarte a dominar el arte de la pastelería o el negocio.¿Dónde —y cuándo! —su investigador de inteligencia artificial capacitado por doctorado habría adquirido las habilidades necesarias para el aprendizaje de máquina aplicada?Si pone tu corazón en el híbrido que es un experto en ambos, no es de extrañar que te quejas de la falta de talento! Si usted intenta iniciar un restaurante al contratar a personas que han estado construyendo piezas de microondas toda su vida pero nunca han cocinado una cosa... ¿qué podría ir mal? Al igual que en una cocina industrial, necesitas un equipo interdisciplinario con liderazgo que entienda este espacio. Alquilar el equipo adecuado para el trabajo Si estás vendiendo electrodomésticos de vanguardia, contrata investigadores.Si estás innovando en recetas para vender alimentos a escala, necesitas personas que sepan lo que vale la pena cocinar / cuáles son los objetivos ( , personas que entienden a los proveedores y los clientes ( , personas que pueden procesar ingredientes a escala ( ), personas que pueden probar muchas combinaciones de ingredientes y aparatos diferentes rápidamente para generar recetas potenciales ( ), personas que pueden comprobar que la calidad de la receta es lo suficientemente buena como para servir ( ), personas que convierten una receta potencial en millones de platos servidos de manera eficiente ( , personas que mantienen el equipo interdisciplinario en la pista ( ), y las personas que se aseguran de que sus platos permanezcan de primera línea incluso si el camión de entrega le trae una tonelada de patatas en lugar del arroz que ordenó ( ) de Decisionistas y Product Managers Expertos en dominio y científicos sociales Ingenieros y analistas de datos Ingenieros ML aplicados Estadísticas Ingenieros de Software Gerentes de Proyecto/Programa Ingenieros de fiabilidad Estadísticas Mientras que estos no necesitan ser individuos separados, asegúrese de tener cada papel cubierto.Y antes de que me arroje su tomate putrefacto por proporcionar una caricatura tan incompleta, admitiré libremente que hay mucho más que decir sobre la contratación para el aprendizaje aplicado de la máquina. . Este uno Hablando de la externalización, si su equipo ha probado todas las herramientas existentes y no puede hacer una receta que cumpla con sus objetivos de negocio, tiene sentido pensar en agregar habilidades en la construcción de aparatos ( Si usted contrata a esa persona a su personal permanente o subcontrata el trabajo a una empresa de investigación de algoritmos con experiencia depende de la escala y la madurez de su operación. Investigador Otra razón para conectarse con los investigadores es que su prototipo es tan exitoso que el uso de aparatos personalizados tiene sentido en la escala masiva en la que tiene la suerte de operar. (¡Qué gran problema tener!) Inteligencia de Decisión Los expertos deberían estar hablando de esto, pero no lo son.No están poseyendo el hecho de que realmente hay dos aprendizaje automático aquí, y por lo tanto el mundo está entrenando a las personas en construir todos estos algoritmos, pero no en usarlos. Hemos creado una nueva disciplina para cubrir el lado aplicado y ya hemos entrenado a más de 15.000 miembros del personal en él. , y abarca todos los aspectos aplicados del aprendizaje automático y la ciencia de los datos. decision intelligence engineering En otras palabras, si la investigación del aprendizaje automático está construyendo microondas y el aprendizaje automático aplicado está utilizando microondas, está usando los microondas de forma segura para cumplir con sus objetivos y usar otra cosa cuando no necesita un microondas. Ingeniería de Inteligencia de Decisión Good luck and have fun! Buena suerte y divertirse! Cuando se trata de aprendizaje automático aplicado, la parte más difícil es saber qué quieres cocinar y cómo planeas comprobarlo antes de servirlo a tus clientes. . No te olvides de hacerlo En cuanto al resto, resolver problemas de negocio con el aprendizaje automático es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa. Aquellas cocinas brillantes están esperando para que venga a jugar en ellas. Sumérgete como si estuviera en una verdadera cocina. Comience a cocinar! Cada vez que encuentro a alguien que cree que necesita tomar un curso tradicional de algoritmos de aprendizaje automático —o, bueno! un grado entero— para comenzar, no puedo sino imaginar que se nieguen a usar microondas hasta que ellos mismos lo construyeron. No caigan por la mentira de que necesita un doctorado para hacer cosas increíbles con el aprendizaje automático. En cambio, lo que realmente necesita es un poco de Buena suerte y divertirse! Creatividad humana