কেন কোম্পানিগুলো মেশিন শিখতে ব্যর্থ

আমি আপনাকে একটি গোপন কথা বলতে চাই: যখন মানুষ বলে ‘ ’ এখানে শুধুমাত্র একটি কৌশল আছে বলে মনে হয়, দুটি আছে, এবং যদি কোম্পানিগুলি পার্থক্য বুঝতে না পারে তবে তারা একটি সমস্যার জগৎ অনুভব করতে পারে। মেশিন শিক্ষা দুই মেশিন শেখার গল্প কল্পনা করুন যে আপনি আপনার জন্য রুটি রান্না করার জন্য আপনাকে একটি গরু তৈরি করার জন্য একটি চেককে নিয়োগ করুন অথবা একটি বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী. যখন এটি মেশিন শেখার ক্ষেত্রে আসে, তখন আমি ব্যবসায়ীদের বারবার ভুল দেখি। আপনি যদি একটি রান্নাঘর খুলতে চান তবে একটি অভিজ্ঞ রান্নাঘর নিয়োগ করা একটি চমৎকার ধারণা, যিনি সুস্বাদু রুটি এবং প্যাকেজ তৈরি করার পরিস্থিতিতে ভাল জানেন. আপনি একটি ফেন্ডিংও চান. যদিও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম, আমি আশা করি আপনি আপনার শীর্ষ প্যাকেজিং চেককে কীভাবে সেই ফেন্ডিং তৈরি করবেন তা জানতে চান না; তাহলে কেন আপনার কোম্পানী মেশিন শেখার সমতুল্যের উপর মনোযোগ দেয়? তুমি কি রুটি তৈরি করেছ, নাকি গরু তৈরি করেছ? দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মেশিন লার্নিং প্রকল্প ব্যর্থ হয় কারণ দল জানে না যে তারা ফেন্ড, রেসিপি বা রুটি তৈরি করতে হবে কিনা। মেশিন শিক্ষা গবেষণা তারা আপনাকে যা বলছে না তা হল যে সমস্ত যন্ত্রপাতি শেখার কোর্স এবং পাঠাগারগুলি কিভাবে জিনিসগুলি রান্না করা এবং রেসিপিগুলির মাধ্যমে উদ্ভাবন করা নয়, কিভাবে মাইক্রোওয়েভগুলি (এবং মাইক্রোওয়েভগুলি, বিল্ডারগুলি, টোস্টারগুলি, ক্যাথলগুলি ... রান্নাঘর ড্রিংক) তৈরি করা হয়! আপনি যদি মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম তৈরি করেন, তাহলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ উদ্দেশ্য সরঞ্জামগুলি যা অন্যরা ব্যবহার করতে পারে। এটি সাধারণত এমন জায়গাগুলিতে করা হয় যেমন অথবা . machine learning research একাডেমি গুগল \n \n যখন মেশিন শিক্ষা আসে, অনেক সংস্থা ভুল ব্যবসায় রয়েছে। যখন মেশিন শিক্ষা আসে, অনেক সংস্থা ভুল ব্যবসায় রয়েছে। আপনি এই লাইনে কাজ করতে অনেক শিক্ষা প্রয়োজন, কারণ এখানে একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। শতাব্দী ধরে, উদাহরণস্বরূপ, প্রত্যাবর্তনের জন্য সর্বনিম্ন বর্গের পদ্ধতি, ছিল বিশ্বাস করুন, মানবজাতি ২০০ বছরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অ্যালগরিদম ১৮০৫ সালে প্রকাশিত আজ, সেখানে কিছু বেশ আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে ... আপনি কিভাবে একটি ভাল মাইক্রোওয়েভ নির্মাণ করতে যাচ্ছেন যদি আপনি জানেন না কিভাবে এটি কাজ করে? অবশ্যই আপনি যে সমস্ত আকর্ষণীয় গবেষণা প্রয়োজন! একটি গবেষক হওয়া বছর লাগে এবং একটি ভাল কারণ আছে যে 101 কোর্স হিসাবের মৌলিক সঙ্গে শুরু। অ্যাপ্লিকেশন মেশিন শিক্ষা বেশিরভাগ ব্যবসা শুধু রান্না করতে চায় - তাদের ব্যবসায়িক সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য. তারা মাইক্রোওয়েভ বিক্রি করতে আগ্রহী নয়, এবং এখনও প্রায়ই এই যন্ত্রপাতিগুলি শূন্য থেকে তৈরি করার চেষ্টা করার ভুল করে। আপনি যদি রেসিপিগুলির সাথে উদ্ভাবন করছেন তবে চাকা পুনরায় আবিষ্কার করবেন না. সেই মাইক্রোওয়েভ ইতিমধ্যে বিদ্যমান। এবং যদি আপনার নিজস্ব মেশিন শিখা রান্নাঘর সেট আপ একটি কাজের মত শুনতে, সরবরাহকারী যেমন ব্যবহার করুন, আপনার সাথে সম্পূর্ণ , এবং . অনেক জায়গা গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম অ্যাপ্লিকেশন উপাদান রেসিপি বই \n \n যদি আপনি রান্নাঘরে উদ্ভাবন করছেন, তবে চাকা পুনরায় আবিষ্কার করবেন না। যদি আপনি রান্নাঘরে উদ্ভাবন করছেন, তবে চাকা পুনরায় আবিষ্কার করবেন না। অধিকাংশ , আপনার দলকে বুঝতে হবে না মাইক্রোওয়েভের জন্য একটি ক্যাবেরি ডিগ্রীটি জানতে একজন চেকের চেয়েও বেশি প্রয়োজন. কিন্তু আপনি যদি একটি শিল্পকৌশলগত মাত্রার রান্নাঘর চালানোর পরিকল্পনা করছেন তবে আপনার রান্নাঘরগুলি পরিষ্কার করার আগে আপনার রান্নাঘরগুলি ভাল কিনা তা চেক করার জন্য সবকিছু। আবেদন নিউরাল নেটওয়ার্কগুলিতে backpropagation আপনি কোনটি বিক্রি করছেন? নিয়োগের জন্য সঠিক দল আপনার উত্তর উপর নির্ভর করে। মেশিন শেখার সাথে ক্র্যাশিং এবং জ্বালা দুর্ভাগ্যবশত, আমি অনেক উদ্যোক্তাদের দেখি যারা মেশিন শিখা থেকে মূল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বুঝতে পারে না যে অ্যাপ্লিকেশন পক্ষটি অ্যালগরিদম গবেষণা পক্ষ থেকে একটি খুব আলাদা বৈশিষ্ট্য। যদি সেটা সফল হয়, তাহলে কারণ আপনি ভাগ্যবান হয়েছেন এবং দুর্ভাগ্যবশত একটি প্রকৌশলী নিয়োগ করেছেন যিনি একটি মহান রান্নাঘর। leaders try to start their kitchens by hiring those folks who’ve been building microwave parts their whole lives but have never cooked a thing. কিন্তু সাধারণত আপনি ভাগ্যবান নন. একটি জীবনে শুধুমাত্র এত ঘন্টা আছে, এবং যদি আপনি তাদের কাটান কিভাবে একটি মাইক্রোওয়েভ ওয়্যারড করা হয় তা শিখতে ব্যয় করেন, তাহলে আপনাকে মাইক্রোওয়েভ কিংবা ব্যবসা শিল্পের শিল্প ম্যানেজমেন্টের জন্য হস্তান্তর করার জন্য কম সময় আছে. কোথায় - এবং কখন! - আপনার ডিগ্রি প্রশিক্ষিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষক অ্যাপ্লিকেশন মেশিন শেখার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছেন? যদি আপনি এমন লোকদের নিয়োগ করে একটি রেস্তোরাঁ শুরু করার চেষ্টা করেন যারা সারাজীবন মাইক্রোওয়েভ উপাদান নির্মাণ করেছেন কিন্তু কখনো কোনও জিনিস রান্না করেননি ... কি সম্ভবত ভুল হতে পারে? যেমন একটি শিল্প রান্নাঘর, আপনাকে নেতৃত্বের সাথে একটি বহুমুখী দল প্রয়োজন যা এই স্থানটি বুঝে। কাজের জন্য সঠিক টিম নিয়োগ করুন যদি আপনি আধুনিক যন্ত্রপাতি বিক্রি করছেন, তাহলে গবেষকদের নিয়োগ করুন. যদি আপনি রেসিপিগুলিতে উদ্ভাবন করছেন, তাহলে আপনাকে খাদ্য বিক্রি করার জন্য লোকেদের প্রয়োজন যা রান্না করা মূল্যায়ন করে / লক্ষ্যগুলি কী ( , যারা সরবরাহকারীদের এবং গ্রাহকদের বুঝতে পারে ( ) যারা মাত্রায় উপাদান প্রক্রিয়াকরণ করতে পারেন ( ) মানুষ যারা বিভিন্ন উপাদান-অ্যাপ্লিকেশন সংমিশ্রণ পরীক্ষা করতে পারেন দ্রুত সম্ভাব্য রেসিপি জেনারেশন ( ) যারা পরীক্ষা করতে পারেন যে রেসিপিটির গুণমানটি পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট ( ) মানুষ যারা একটি সম্ভাব্য রেসিপি লক্ষ লক্ষ রেসিপি কার্যকরভাবে পরিষ্কার করা হয় ( , যারা ইন্টারন্যাশনাল টিমকে ট্র্যাকে রাখে ( ) এবং লোকেরা যারা নিশ্চিত করে যে আপনার রান্নাঘরগুলি শীর্ষস্থানীয় থাকে এমনকি যদি ডেলিভারি ট্রাকটি আপনাকে অর্ডার করা রাইসের পরিবর্তে একটি টন চামড়া নিয়ে আসে ( ) সিদ্ধান্ত নেতা এবং পণ্য ম্যানেজার ডোমেইন বিশেষজ্ঞ এবং সামাজিক বিজ্ঞানী ডাটা ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশ্লেষক ML প্রকৌশলী পরিসংখ্যানবিদ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার প্রকল্প / প্রোগ্রাম ম্যানেজার নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার পরিসংখ্যানবিদ যদিও এইগুলি আলাদা ব্যক্তিদের হতে হবে না, তবে নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রতিটি ভূমিকা কভারেজ করা হয়েছে. এবং আপনি এমন একটি অসম্পূর্ণ কার্টুন সরবরাহ করার জন্য আমার উপর আপনার নোংরা টমেটো ফেলার আগে, আমি স্বাধীনভাবে স্বীকার করব যে অ্যাপ্লিকেশন মেশিন শেখার জন্য নিয়োগ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু বলা আছে। . এই এক আউটসোর্সিং সম্পর্কে কথা বললে, যদি আপনার টিম সমস্ত বিদ্যমান সরঞ্জামগুলি চেষ্টা করে এবং আপনার ব্যবসায়িক লক্ষ্যগুলি পূরণ করে এমন একটি রেসিপি তৈরি করতে পারে না, তাহলে ডিভাইসগুলি নির্মাণ করার ক্ষেত্রে দক্ষতা যোগ করার কথা বিবেচনা করা মানে ( ) আপনি আপনার স্থায়ী কর্মচারীদের জন্য সেই ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন কিনা বা অভিজ্ঞ অ্যালগরিদম গবেষণা সংস্থার চাকরীকে আউটসোর্স করেন কিনা তা নির্ভর করে আপনার অপারেশনের পরিমাণ এবং পরিপূরকতা উপর। গবেষক গবেষকদের সাথে সংযুক্ত করার আরেকটি কারণ হল যে আপনার প্রোটোটাইপটি এতটা সফল যে কাস্টমাইজড যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করে আপনি যথেষ্ট ভাগ্যবান যে আপনি কাজ করতে পারবেন সেখানকার বিশাল পরিমাণে এটি যৌক্তিক। সিদ্ধান্তের বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞদের এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে, কিন্তু তারা না। আমাদের টিম এটি ঠিক করার জন্য কাজ করছে. আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিকটি কভারেজ করার জন্য একটি নতুন শাখা তৈরি করেছি এবং আমরা ইতিমধ্যে 15,000 টিরও বেশি কর্মচারী প্রশিক্ষণ দিয়েছি. আমরা এটি ডাকি , এবং এটি মেশিন শেখার এবং ডেটা বিজ্ঞানের সমস্ত প্রয়োগযোগ্য দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। decision intelligence engineering অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি গবেষণা মেশিন শিখা মাইক্রোওয়েভ নির্মাণ করে এবং অ্যাপ্লিকেশন মেশিন শিখা মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে, আপনার লক্ষ্যগুলি পূরণ করার জন্য নিরাপদে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে এবং যখন আপনি একটি মাইক্রোওয়েভ প্রয়োজন হয় না তখন অন্য কিছু ব্যবহার করে। সিদ্ধান্ত ইন্টেলিজেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং Good luck and have fun! শুভেচ্ছা এবং মজা করুন! যখন এটি অ্যাপ্লিকেশন মেশিন শেখার ক্ষেত্রে আসে, সবচেয়ে কঠিন অংশটি আপনি কি রান্না করতে চান এবং আপনার গ্রাহকদের সেবা করার আগে এটি কীভাবে চেক করার পরিকল্পনা করেন তা জানতে হয়। . শুধু এটা করতে ভুলবেন না বাকি ব্যাপারে, যন্ত্রপাতি শেখার সাথে ব্যবসা সমস্যাগুলি সমাধান করা বেশিরভাগ মানুষের ভাবার চেয়ে অনেক সহজ। এই উজ্জ্বল রান্নাঘরগুলি আপনাকে তাদের মধ্যে খেলতে আসার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি যেমন একটি বাস্তব রান্নাঘরে থাকতে চান, তেমনি ডুবুন। টিনিং শুরু করুন! যখনই আমি এমন কাউকে দেখা করি যিনি বিশ্বাস করে যে তাদের একটি ঐতিহ্যগত মেশিন শেখার অ্যালগরিদম কোর্স নিতে হবে - অথবা, ভালবাসা! একটি সম্পূর্ণ মাত্রা - শুরু করার জন্য, আমি তাদের মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করতে অস্বীকার করি, যতক্ষণ না তারা নিজেদের তৈরি না করে। শুভেচ্ছা এবং মজা করুন! মানব সৃজনশীলতা