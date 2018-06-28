86,495 판독값

비즈니스가 기계 학습에서 실패하는 이유

by
byCassie Kozyrkov@kozyrkov

Chief Decision Intelligence Engineer

2018/06/28
featured image - 비즈니스가 기계 학습에서 실패하는 이유
Cassie Kozyrkov

About Author

Cassie Kozyrkov HackerNoon profile picture
Cassie Kozyrkov@kozyrkov

Chief Decision Intelligence Engineer

Read my storiesAbout @kozyrkov

코멘트

avatar

태그 걸기

machine-learning#machine-learning#artificial-intelligence#business#leadership#technology

이 기사는 다음에서 발표되었습니다.

Arweave
viewblock
ViewBlock
TerminalTerminalLiteLite

Related Stories