İşletmeler Neden Makine Öğreniminde Başarısız

Sizi bir sırrın içine çekmek istiyorum: İnsanlar söylediklerinde Burada sadece bir disiplin var gibi geliyor, iki disiplin var ve eğer şirketler farkı anlamıyorlarsa, sorunların bir dünyasını yaşayabilirler. Makine Öğrenimi İki makine öğrenme hikayesi Size bir fırın inşa etmek için bir şef ya da sizin için ekmek pişirmek için bir elektrik mühendisi işe almayı hayal edin. Bir fırın açmak istiyorsanız, lezzetli ekmek ve pasta yapmanın nüanslarını iyi bilen deneyimli bir fırıncı işe almak harika bir fikirdir. Ayrıca bir fırın istersiniz. kritik bir araç olsa da, en üst pişirme şefinize o fırın nasıl yapılacağını bilmekle yükümlüyordunuz. Ekmek mi yapıyorsun yoksa çorba mı yapıyorsun? Ne yazık ki, çok fazla makine öğrenme projesi başarısız oluyor çünkü ekibi, fırın, tarifi veya ekmeğin inşa edilmesi gerektiğini bilmiyor. Makine Öğrenimi Araştırmaları Size söylemedikleri şey, tüm o makine öğrenme kursları ve ders kitapları, şeyler pişirmek ve reçetelerle yenilik yapmakla değil, hiçbir şey yapmadan (ve mikrodalga fırınları, karıştırıcılar, toasterler, fırınlar ... mutfak çamaşırı!) nasıl yapılacağıdır. Makine öğrenme algoritmaları oluşturursanız, odaklanmanız başkalarının kullanabileceği genel amaçlı araçlardır. (Kitap aletleri, eğer analogiyi tercih ederseniz.) Genellikle böyle yerlerde yapılır veya . machine learning research Akademik Google ile \n \n Makine öğrenimi söz konusu olduğunda, birçok kuruluş yanlış iş yapıyor. Makine öğrenimi söz konusu olduğunda, birçok kuruluş yanlış iş yapıyor. Bu iş çizgisinde olmak için oldukça fazla eğitimye ihtiyacınız var, çünkü burada uzun bir tarih var. Örneğin, regresyon için en az kare yöntemi, Bana güvenin, insanlık 200 yılda uzun bir yol kat etmiştir. Algoritmalar 1805 yılında yayımlanan Bugün, orada bazı oldukça sofistike cihazlar var... Eğer bu nasıl çalıştığını bilmiyorsanız, daha iyi bir mikrodalga kurmak için nasıl gidiyorsunuz? Tabii ki, tüm o daldırıcı çalışmaya ihtiyacınız var! Bir araştırmacı olmak yıllar alır ve 101 kursu hesaplama temelleri ile başlar iyi bir nedeni var. Uygulamalı Makine Öğrenimi Çoğu işletme sadece yemek pişirmek istiyor - iş sorunlarını çözmek için. Mikrodalga satmakla ilgilenmiyorlar ve yine de sıklıkla bu cihazları sıfırdan inşa etme hatasını yapıyorlar. onları suçlamak zordur - mevcut hype ve eğitim döngüsü öncelikle uygulama yerine araştırmaya odaklanıyor. Eğer reçetelerle yenilik yapıyorsanız, tekerleği yeniden icat etmeyin. o mikrodalga zaten var. Ve kendi makine öğrenme mutfağını kurmak bir iş gibi geliyorsa, sağlayıcılar Onların hepsini kullanın, tamamlayın ve ve . Birçok yer Google Bulut Platformu cihazlar malzemeleri Reçete Kitapları \n \n Eğer mutfakta yenilik yapıyorsanız, tekerleği yeniden icat etmeyin. Eğer mutfakta yenilik yapıyorsanız, tekerleği yeniden icat etmeyin. En çok için Ekibinizin bunu anlamasına gerek yok Ancak, endüstriyel ölçekte bir mutfak çalıştırmayı planlıyorsanız bilmeniz gereken çok şey var, malzemelerinizin kurulumundan yemeklerinizi servis etmeden önce iyi olup olmadığını kontrol etmek için her şey. Uygulamalar nöral ağlarda backpropagation matematikleri Hangi ürünleri satıyorsunuz?Hangi ürünleri satıyorsunuz?Hangi ürünleri satıyorsunuz?Hangi ürünleri satıyorsunuz?Hangi ürünleri satıyorsunuz? Makine öğrenimi ile çarpışma ve yanma Ne yazık ki, çok sayıda işletmenin makine öğreniminden değer alamadığını görüyorum çünkü uygulanan tarafın algoritma araştırma tarafından çok farklı bir disiplin olduğunu fark etmiyorlar. Eğer bu işe yarıyorsa, o zaman şanslısınız ve yanlışlıkla harika bir şef olan bir mühendis işe aldınız. leaders try to start their kitchens by hiring those folks who’ve been building microwave parts their whole lives but have never cooked a thing. Ancak genellikle şanslı değilsiniz. Bir hayatta sadece o kadar çok saat var ve eğer bunları mikrodalga kablosu nasıl çalıştığını öğrenmeye harcamak istiyorsanız, pişirme sanatı ya da iş sanatını öğrenmek için daha az zaman harcamak zorunda kalırsınız. Nerede - ve ne zaman! - Doktora eğitimli yapay zeka araştırmacınız uygulamalı makine öğrenimi için gerekli becerileri kazandı mı? Her ikisinde de uzman olan hibrit üzerine kalbinizi koyarsanız, yetenek eksikliğinden şikayet ediyorsunuz! Eğer bir restoranı işe almaya çalışırsanız, tüm hayatınız boyunca mikrodalga parçalarını inşa etmiş olursunuz ama hiçbir şey pişirmemiş olursunuz... neyin yanlış olacağını düşünüyorsunuz? Bunun yerine kimleri işe alacaksınız? Sanayi mutfağında olduğu gibi, bu alanı anlayan liderlik ile disiplinler arası bir ekibe ihtiyacınız var. aksi takdirde projeler bozulur ve hiçbir yere gitmez. İşe Doğru Takımı Kiralamak Yiyecek satmak için reçetelerde yenilik yapıyorsanız, neyin pişirmeye değer olduğunu / hedeflerin ne olduğunu bulmak için insanlara ihtiyacınız var ( Müşteriler ve tedarikçiler ( ) maddelerini ölçüde işleyebilecek kişiler ( Çeşitli yöntemler kullanan kişiler, bu yöntemleri kullanabilmek için çeşitli yöntemler kullanabilirler. ( ) kişiler, reçetelerin kalitesinin servis için yeterince iyi olup olmadığını kontrol edebilir ( ) , potansiyel bir reçeteyi milyonlarca yemeğe dönüştüren insanlar etkili bir şekilde servis edilir ( (Türkçe Altyazılı izle, İngilizce Altyazılı izle, İngilizce Altyazılı izle) Yiyeceklerinizin üst düzeyde kalmasını sağlayacak kişiler de var, eğer teslimat kamyonu size sipariş ettiğiniz pirinç yerine bir ton patates getirecek olsa bile ( ) için Karar vericiler ve ürün yöneticileri Domain uzmanları ve sosyal bilim adamları Veri mühendisleri ve analistleri Uygulamalı ML Mühendisleri İstatistiklere Yazılım Mühendisleri Proje Yöneticileri / Program Yöneticileri Güvenilirlik Mühendisleri İstatistiklere Bunların ayrı bireyler olması gerekmese de, her rolü kapsaydığınızdan emin olun. ve böyle bir eksik karikatür sağlamak için bana çürük domatesinizi atmadan önce, uygulanan makine öğrenimi için işe alım hakkında daha fazla şey söylenebileceğini serbestçe itiraf edeceğim. . Bu bir Eğer ekibiniz mevcut tüm araçları denemişse ve iş hedeflerinize uygun bir reçete yapamıyorsa, alet inşaatında becerileri eklemeyi düşünmek mantıklıdır ( Bu kişiyi kalıcı personelinize işe alacaksınız veya işinizi deneyimli bir algoritma araştırma firmasına dışa aktarırsanız, operasyonunuzun ölçeğine ve olgunluğuna bağlıdır. Araştırmacı Araştırmacılarla bağlantı kurmanın başka bir nedeni, prototipinizin o kadar başarılı olmasıdır ki, çalışmak için yeterince şanslı olduğunuz devasa ölçekte özelleştirilmiş cihazlar kullanmak mantıklıdır. (Ne büyük bir sorun var!) kararlılık anlayışı Uzmanlar bu konuda konuşmalı, ama onlar değil. burada gerçekten iki makine öğrenimi var olması gerçeğine sahip değil, ve bu yüzden dünya bu algoritmaların tümünü oluşturmak için insanları eğitiyor, ancak bunları kullanmıyor. Ekibim bunu düzeltmek için çalışıyor. Uygulamalı tarafı kapsamak için yeni bir disiplin yaratmışız ve zaten 15.000'den fazla personeli eğitmişiz. , ve makine öğrenimi ve veri biliminin tüm uygulamalı yönlerini kapsar. decision intelligence engineering Başka bir deyişle, araştırma makine öğrenimi mikrodalga yapıyorsa ve uygulanan makine öğrenimi mikrodalga kullanıyorsa, Mikrodalga, hedeflerinize ulaşmak için güvenli bir şekilde mikrodalga kullanıyor ve mikrodalga ihtiyacınız olmadığı zaman başka bir şey kullanıyor. kararlılık mühendisliği Good luck and have fun! İyi şanslar ve eğlenin! Uygulamalı makine öğrenimi söz konusu olduğunda, en zor kısmı ne pişirmek istediğinizi ve müşterilerinize hizmet vermeden önce nasıl kontrol edeceğinizi bilmektir. . Bunu yapmayı unutmayın Diğerleri için, makineli öğrenme ile iş sorunlarını çözmek, çoğu insanın düşündüğünden çok daha kolaydır. O parlak mutfaklar, içlerinde oynamaya gelmenizi bekliyor. Gerçek bir mutfakta olduğu gibi dalış yapmaya başlayın. Tinkering'e başlayın! Her seferinde geleneksel bir makineli öğrenme algoritması kursuna gitmeleri gerektiğini düşünen biriyle tanışıyorum - ya da, hayır! bir derece - başlamak için, kendileri birini inşa ettikçe mikrodalga kullanmayı reddetmelerini hayal edemiyorum. Makine öğrenimi ile harika şeyler yapmak için bir doktora ihtiyacınız olduğunu söylenen yalanı düşünmeyin. İyi şanslar ve eğlenin! İnsan Yaratıcılığı