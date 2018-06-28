86,495 leituras

Por que as empresas falham no aprendizado de máquina

by
byCassie Kozyrkov@kozyrkov

Chief Decision Intelligence Engineer

2018/06/28
featured image - Por que as empresas falham no aprendizado de máquina
Cassie Kozyrkov

About Author

Cassie Kozyrkov HackerNoon profile picture
Cassie Kozyrkov@kozyrkov

Chief Decision Intelligence Engineer

Read my storiesAbout @kozyrkov

COMENTARIOS

avatar

Rótulos

machine-learning#machine-learning#artificial-intelligence#business#leadership#technology

ESTE ARTIGO FOI APRESENTADO EM

Arweave
viewblock
ViewBlock
TerminalTerminalLiteLite

Related Stories