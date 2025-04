Phá vỡ chuỗi: Scribe Security đang định nghĩa lại bảo vệ chuỗi cung ứng phần mềm như thế nào

Nguồn ảnh: Scribe Security





Các cuộc tấn công chuỗi cung ứng phần mềm ngày càng tinh vi và gây thiệt hại, nhắm vào chính nền tảng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Các vụ vi phạm nghiêm trọng trong những năm gần đây đã làm nổi bật các lỗ hổng tồn tại trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Các cuộc tấn công này khai thác các lỗ hổng trong tính toàn vẹn của mã, sự phụ thuộc của bên thứ ba và các đường ống phát triển không an toàn, khiến các tổ chức phải chịu tổn hại nghiêm trọng về tài chính và danh tiếng.





Để đáp lại, Bảo mật của Scribe đã ra mắt một nền tảng toàn diện được thiết kế để bảo vệ chuỗi cung ứng phần mềm từ khi phát triển đến khi triển khai. Không giống như các giải pháp thông thường, nền tảng này tập trung vào việc cung cấp giá trị hữu hình cho người dùng—tăng cường khả năng quản lý rủi ro của họ trong khi vẫn duy trì hiệu quả hoạt động.

Giải quyết các thách thức bảo mật phức tạp với độ chính xác

Nền tảng Scribe Security giải quyết các rủi ro đa diện mà các nhà sản xuất phần mềm phải đối mặt. Các tính năng chính của nền tảng, chẳng hạn như ký mã tự động, xác minh nguồn gốc và quản lý Danh mục vật liệu phần mềm (SBOM) tập trung, cho phép các tổ chức bảo vệ cơ sở mã của mình và xây dựng lòng tin với các bên liên quan.





Rubi Arbel, CEO của Scribe Security cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là trao quyền cho các nhóm để duy trì bảo mật mà không làm chậm chu kỳ phát triển". "Nền tảng này giúp thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm bảo mật và phát triển, đảm bảo rằng cả hai có thể hợp tác để cung cấp các sản phẩm an toàn mà không ảnh hưởng đến thời gian đưa ra thị trường".





Nền tảng này cung cấp khả năng hiển thị toàn diện về các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng và theo dõi và chứng nhận tuân thủ theo thời gian thực bằng cách tập trung vào nhu cầu của các nhà lãnh đạo an ninh, quản lý an ninh sản phẩm và các học viên DevSecOps. Điều này đảm bảo các công ty có thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định, chẳng hạn như tuân thủ các khuôn khổ như Mức chuỗi cung ứng cho các hiện vật phần mềm (SLSA) và Khung phát triển phần mềm an toàn (SSDF). Điều này đặc biệt quan trọng khi xét đến Sắc lệnh hành pháp về an ninh mạng quan trọng mà Tổng thống Biden đã ban hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2025. Các nhà cung cấp làm việc với các cơ quan liên bang hiện phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt, bao gồm:





Chứng nhận có thể đọc được bằng máy về quá trình phát triển phần mềm an toàn.

SBOM toàn diện để đảm bảo tính minh bạch.

Phát hiện lỗ hổng và quản lý bản vá theo thời gian thực.





Những quy định mới này không chỉ liên quan đến việc tuân thủ mà còn liên quan đến việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và xây dựng tính bảo mật và tin cậy của chuỗi cung ứng phần mềm.

Giá trị của khách hàng: Giảm thiểu rủi ro và xây dựng lòng tin

Giá trị quan trọng nhất của nền tảng Scribe Security là khả năng giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn thúc đẩy tính minh bạch. Khả năng hiển thị các thành phần phần mềm và sự phụ thuộc của bên thứ ba là một lợi thế quan trọng đối với các tổ chức quản lý chuỗi cung ứng phức tạp. Tự động tạo SBOM và phát hiện lỗ hổng sớm trong quá trình phát triển cho phép nền tảng giảm thiểu khả năng bị tấn công trước khi phần mềm được đưa vào sản xuất.





Cách tiếp cận chủ động này tạo được tiếng vang với các doanh nghiệp đang chịu áp lực ngày càng tăng từ khách hàng và cơ quan quản lý. Các biện pháp kiểm soát chống giả mạo và kiểm tra tính toàn vẹn liên tục của nền tảng tạo nên một lớp tin cậy cho các nhà sản xuất phần mềm và khách hàng của họ.





“Chúng tôi hiểu những thách thức mà khách hàng của chúng tôi phải đối mặt, đặc biệt là trong các ngành như ngân hàng và dịch vụ tài chính, hàng không và quốc phòng, nơi rủi ro cực kỳ cao”, Arbel giải thích. “ Giải pháp của chúng tôi giảm thiểu rủi ro và củng cố mối quan hệ với các bên liên quan bằng cách cung cấp bằng chứng về các hoạt động an toàn”.

Cân bằng bảo mật với tốc độ phát triển

Điểm mạnh chính của nền tảng này là tích hợp vào các quy trình phát triển hiện có mà không gây ra sự chậm trễ hoặc gián đoạn. Các nhóm phát triển thường coi các biện pháp bảo mật là trở ngại, nhưng Scribe Security loại bỏ mối lo ngại này bằng cách nhúng các giải pháp thực tế và hiệu quả trực tiếp vào quy trình làm việc.





Việc nhúng các rào chắn vào quy trình phát triển và tự động hóa các tác vụ tuân thủ đảm bảo rằng bảo mật trở thành một phần vốn có của SDLC. Sự tích hợp này hỗ trợ các nhóm bảo mật thường bị căng thẳng, cho phép họ làm nhiều việc hơn với ít tài nguyên hơn, cải thiện hiệu quả hoạt động và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.





“Khách hàng của chúng tôi cho chúng tôi biết rằng họ không chỉ cần công cụ; họ cần các giải pháp phù hợp với cách họ làm việc”, Arbel lưu ý. “ Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết kế nền tảng của mình để bổ sung và thậm chí cải thiện, chứ không làm phức tạp các quy trình hiện có của họ”.

Động lực của ngành: Cơ sở khách hàng ngày càng tăng và các cột mốc chiến lược

Sự tập trung của Scribe Security vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng đã mang lại những thành công đáng kể. Công ty phục vụ nhiều khách hàng khác nhau, bao gồm các công ty Fortune 500 và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (như một phần của Chương trình Đổi mới Thung lũng Silicon). Sự tham gia của công ty vào Chương trình Đổi mới Thung lũng Silicon (SVIP) của Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA) nhấn mạnh những đóng góp của công ty trong việc thúc đẩy các tiêu chuẩn an ninh mạng.





Các trường hợp sử dụng và cơ sở khách hàng của nền tảng trải dài trên nhiều ngành, từ công nghệ và dịch vụ tài chính đến quốc phòng. Khi giải quyết các thách thức như theo dõi nguồn gốc mã, chứng thực liên tục, tạo và quản lý SBOM, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và bảo mật chuỗi cung ứng phần mềm theo thời gian thực, Scribe Security đang nhanh chóng trở thành đối tác đáng tin cậy cho các tổ chức xử lý các nhu cầu bảo mật phức tạp.

Vai trò của sự đảm bảo liên tục

Khi các cuộc tấn công chuỗi cung ứng diễn ra, các tổ chức sẽ ngày càng ưu tiên các giải pháp cung cấp sự đảm bảo liên tục trong suốt vòng đời phát triển. Nền tảng của Scribe Security phản ánh sự thay đổi này, không chỉ cung cấp các công cụ mà còn là một khuôn khổ cho khả năng phục hồi bảo mật lâu dài. Khả năng đảm bảo chứng thực liên tục và cho phép tuân thủ trong khi thống nhất các nỗ lực bảo mật giữa các nhóm, định vị nó như một nguồn lực có giá trị cho các doanh nghiệp muốn đi trước các mối đe dọa mới nổi và đảm bảo tuân thủ các khuôn khổ SSCS và các nhiệm vụ của liên bang.





Nền tảng tiên tiến của Scribe Security đang giúp các tổ chức chuyển đổi cách tiếp cận của họ đối với bảo mật chuỗi cung ứng—làm cho quy trình minh bạch hơn, hiệu quả hơn, đáng tin cậy hơn và an toàn hơn. Trọng tâm của công ty vào các nhu cầu thực tế giải quyết một số thách thức cấp bách nhất trong an ninh mạng hiện nay. Các công ty được hoan nghênh đánh giá các cải tiến tiềm năng về bảo mật và lợi ích hoạt động bằng cách hoàn thành đánh giá bảo mật và tính toán ROI của chúng tôi.