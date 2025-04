Breaking the Chain: Paano Muling Tinutukoy ng Scribe Security ang Proteksyon sa Supply Chain ng Software

Credit ng larawan: Scribe Security





Ang mga pag-atake sa supply chain ng software ay lalong naging sopistikado at nakakapinsala, na nagta-target sa mismong mga pundasyon ng digital na imprastraktura. Ang mga paglabag sa mataas na profile sa mga nakalipas na taon ay na-highlight ang mga kahinaan na umiiral sa buong software development lifecycle (SDLC). Sinasamantala ng mga pag-atakeng ito ang mga puwang sa integridad ng code, mga dependency ng third-party, at hindi secure na mga pipeline ng pag-unlad, na nag-iiwan sa mga organisasyon na nalantad sa matinding pinsala sa pananalapi at reputasyon.





Bilang tugon, Seguridad ng Eskriba ay naglunsad ng isang komprehensibong platform na idinisenyo upang protektahan ang mga supply chain ng software mula sa pag-unlad hanggang sa pag-deploy. Hindi tulad ng mga nakasanayang solusyon, nakatuon ang platform sa paghahatid ng nasasalat na halaga sa mga user nito—pagpapalakas ng kanilang kakayahang pamahalaan ang mga panganib habang pinapanatili ang kahusayan sa pagpapatakbo.

Pagharap sa Masalimuot na Hamon sa Seguridad nang May Katumpakan

Tinutugunan ng platform ng Scribe Security ang maraming aspetong panganib na kinakaharap ng mga producer ng software. Ang mga pangunahing tampok nito, tulad ng automated code signing, provenance verification, at sentralisadong Software Bill of Materials (SBOM) management, ay nagbibigay-daan sa mga organisasyon na protektahan ang kanilang codebase at bumuo ng tiwala sa mga stakeholder.





"Ang aming layunin ay bigyang kapangyarihan ang mga koponan na mapanatili ang seguridad nang hindi nagpapabagal sa mga siklo ng pag-unlad," sabi ni Rubi Arbel, CEO ng Scribe Security. “Tumutulong ang platform na ito na itali ang agwat sa pagitan ng mga security at development team, na tinitiyak na ang dalawa ay maaaring magtulungang maghatid ng mga secure na produkto nang hindi naaapektuhan ang oras sa merkado.”





Nagbibigay ang platform ng end-to-end na visibility sa mga kahinaan sa supply chain at real-time na pagsubaybay at pagpapatunay sa pagsunod sa pamamagitan ng pagtuon sa mga pangangailangan ng mga pinuno ng seguridad, mga tagapamahala ng seguridad ng produkto, at mga practitioner ng DevSecOps. Tinitiyak nito na matutugunan ng mga kumpanya ang mga kinakailangan sa regulasyon at customer, tulad ng pagsunod sa mga framework tulad ng Supply Chain Levels para sa Software Artifacts (SLSA) at Secure Software Development Framework (SSDF). Ito ay lalong mahalaga dahil sa makabuluhang Cybersecurity Executive Order na iniutos ni Pangulong Biden noong Enero 16, 2025. Ang mga vendor na nagtatrabaho sa mga pederal na ahensya ay dapat na ngayong matugunan ang mahigpit na mga kinakailangan, kabilang ang:





Mga pagpapatunay na nababasa ng makina ng secure na software development.

Mga komprehensibong SBOM para sa transparency.

Real-time na pagtuklas ng kahinaan at pamamahala ng patch.





Ang mga bagong regulasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagsunod—kundi tungkol sa pag-iingat sa kritikal na imprastraktura at pagbuo ng seguridad at tiwala sa supply chain ng software.

Halaga ng Customer: Pagbabawas ng Panganib at Pagtitiwala

Ang pinakamahalagang halaga ng platform ng Scribe Security ay ang kakayahang pagaanin ang mga panganib habang pinapaunlad ang transparency. Ang kakayahang makita sa mga bahagi ng software at mga dependency ng third-party ay isang kritikal na kalamangan para sa mga organisasyong namamahala ng mga kumplikadong supply chain. Ang awtomatikong pagbuo ng mga SBOM at pag-detect ng mga kahinaan sa maagang bahagi ng proseso ng pagbuo ay nagbibigay-daan sa platform na mabawasan ang posibilidad ng mga pag-atake bago maabot ng software ang produksyon.





Ang proactive na diskarte na ito ay sumasalamin sa mga negosyo sa ilalim ng pagtaas ng presyon mula sa mga customer at regulator. Ang mga kontrol sa anti-tampering ng platform at patuloy na pagsusuri sa integridad ay nagbibigay ng isang layer ng tiwala para sa mga producer ng software at kanilang mga kliyente.





"Naiintindihan namin ang mga hamon na kinakaharap ng aming mga customer, lalo na sa mga industriya tulad ng mga serbisyo sa pagbabangko at pampinansyal, aviation, at depensa, kung saan ang mga stake ay hindi kapani-paniwalang mataas," paliwanag ni Arbel. " Nababawasan ng aming solusyon ang mga panganib at pinapalakas ang mga ugnayan sa mga stakeholder sa pamamagitan ng pagbibigay ng patunay ng mga ligtas na kasanayan."

Pagbalanse ng Seguridad sa Bilis ng Pag-unlad

Ang pangunahing lakas ng platform ay ang pagsasama nito sa mga kasalukuyang pipeline ng pag-unlad nang hindi nagdudulot ng mga pagkaantala o pagkaantala. Kadalasang nakikita ng mga development team ang mga hakbang sa seguridad bilang mga hadlang, ngunit inaalis ng Scribe Security ang alalahaning ito sa pamamagitan ng direktang paglalagay ng mga praktikal at mahusay na solusyon sa daloy ng trabaho.





Ang pag-embed ng mga guardrail sa proseso ng pagbuo at pag-automate ng mga gawain sa pagsunod ay nagsisiguro na ang seguridad ay magiging likas na bahagi ng SDLC. Sinusuportahan ng integration na ito ang mga security team na kadalasang manipis, na nagbibigay-daan sa kanila na gumawa ng higit pa sa mas kaunting mga mapagkukunan, pagpapabuti ng kahusayan sa pagpapatakbo, at pagpapaikli ng oras sa merkado.





“Sinasabi sa amin ng aming mga customer na hindi lang mga tool ang kailangan nila; kailangan nila ng mga solusyon na naaayon sa kung paano sila gumagana,” sabi ni Arbel. “ Iyon ang dahilan kung bakit idinisenyo namin ang aming platform upang umakma, at mapabuti pa, hindi kumplikado, ang kanilang mga kasalukuyang proseso."

Momentum ng Industriya: Isang Lumalagong Base ng Kliyente at Mga Madiskarteng Milestone

Ang pagtuon ng Scribe Security sa paghahatid ng halaga ng customer ay nagdulot ng mga kapansin-pansing tagumpay. Naghahain ang kumpanya ng magkakaibang hanay ng mga kliyente, kabilang ang Fortune 500 firms at ang US Department of Homeland Security (bilang bahagi ng Silicon Valley Innovation Program). Ang paglahok nito sa Silicon Valley Innovation Program (SVIP) ng Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ay binibigyang-diin ang mga kontribusyon nito sa pagsusulong ng mga pamantayan sa cybersecurity.





Ang mga kaso ng paggamit ng platform at base ng kliyente ay sumasaklaw sa maraming industriya, mula sa teknolohiya at serbisyong pinansyal hanggang sa pagtatanggol. Habang tinutugunan nito ang mga hamon gaya ng pagsubaybay sa pinagmulan ng code, tuluy-tuloy na pagpapatotoo, paglikha at pamamahala ng SBOM, pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan, at real-time na seguridad ng supply chain ng software, mabilis na nagiging pinagkakatiwalaang kasosyo ang Scribe Security para sa mga organisasyong humahawak ng mga kumplikadong kahilingan sa seguridad.

Ang Papel ng Patuloy na Pagtitiyak

Habang umuunlad ang pag-atake ng supply chain, lalong uunahin ng mga organisasyon ang mga solusyon na nag-aalok ng tuluy-tuloy na katiyakan sa buong ikot ng buhay ng pag-unlad. Ang platform ng Scribe Security ay sumasalamin sa pagbabagong ito, na nagbibigay hindi lamang ng mga tool kundi isang balangkas para sa pangmatagalang katatagan ng seguridad. Ang kakayahan nitong tiyakin ang tuluy-tuloy na pagpapatunay at paganahin ang pagsunod habang pinag-iisa ang mga pagsusumikap sa seguridad sa lahat ng mga koponan, ipinoposisyon ito bilang isang mahalagang mapagkukunan para sa mga negosyong naghahangad na manatiling nangunguna sa mga umuusbong na banta at tiyakin ang pagsunod sa mga balangkas ng SSCS at pederal na utos.





Ang advanced na platform ng Scribe Security ay tumutulong sa mga organisasyon na baguhin ang kanilang diskarte sa supply chain security—na ginagawang mas transparent, mahusay, maaasahan, at secure ang proseso. Ang pagtutok ng kumpanya sa mga pangangailangan sa totoong mundo ay tumutugon sa ilan sa mga pinakamabibigat na hamon sa cybersecurity ngayon. Inaanyayahan ang mga kumpanya na suriin ang mga potensyal na pagpapabuti sa seguridad at mga pakinabang sa pagpapatakbo sa pamamagitan ng pagkumpleto ng aming pagtatasa sa seguridad at pagkalkula ng ROI.