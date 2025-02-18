打破链条：Scribe Security 如何重新定义软件供应链保护

图片来源：Scribe Security





软件供应链攻击越来越复杂，破坏性越来越强，针对的是数字基础设施的基础。近年来，备受关注的漏洞凸显了整个软件开发生命周期 (SDLC) 中存在的漏洞。这些攻击利用了代码完整性、第三方依赖关系和不安全的开发管道中的漏洞，使组织面临严重的财务和声誉损害。





作为回应， 抄写员安全 推出了一个综合平台，旨在保护软件供应链从开发到部署的整个过程。与传统解决方案不同，该平台专注于为用户提供有形价值——增强用户管理风险的能力，同时保持运营效率。

精准应对复杂安全挑战

Scribe Security 的平台解决了软件生产商面临的多方面风险。其主要功能（例如自动代码签名、来源验证和集中式软件物料清单 (SBOM) 管理）使组织能够保护其代码库并与利益相关者建立信任。





Scribe Security 首席执行官 Rubi Arbel 表示： “我们的目标是让团队能够在不拖慢开发周期的情况下维护安全性。该平台有助于弥合安全团队和开发团队之间的差距，确保双方能够协同工作以提供安全的产品，而不会影响上市时间。”





该平台专注于安全主管、产品安全经理和 DevSecOps 从业者的需求，提供对供应链漏洞的端到端可见性以及实时合规性跟踪和证明。这确保公司能够满足监管和客户要求，例如遵守软件工件供应链级别 (SLSA) 和安全软件开发框架 (SSDF) 等框架。鉴于拜登总统于 2025 年 1 月 16 日颁布的重要网络安全行政命令，这一点尤为重要。与联邦机构合作的供应商现在必须满足严格的要求，包括：





安全软件开发的机器可读证明。

全面的 SBOM，实现透明度。

实时漏洞检测和补丁管理。





这些新法规不仅涉及合规性，还涉及保护关键基础设施以及建立软件供应链安全和信任。

客户价值：降低风险和建立信任

Scribe Security 平台最重要的价值在于它能够在提高透明度的同时降低风险。对管理复杂供应链的组织来说，了解软件组件和第三方依赖关系是一项关键优势。在开发过程的早期自动生成 SBOM 并检测漏洞使该平台能够在软件投入生产之前最大限度地降低受到攻击的可能性。





这种积极主动的方法与面临客户和监管机构日益增加的压力的企业产生了共鸣。该平台的防篡改控制和持续完整性检查为软件生产商及其客户提供了一层信任。





“我们了解客户面临的挑战，特别是在银行和金融服务、航空和国防等风险极高的行业，” Arbel 解释道。“我们的解决方案通过提供安全实践证明来降低风险并加强与利益相关者的关系。”

平衡安全性和开发速度

该平台的一个主要优势是它可以集成到现有的开发流程中而不会造成延迟或中断。开发团队通常将安全措施视为障碍，但 Scribe Security 通过将实用且高效的解决方案直接嵌入到工作流程中来消除这种担忧。





将护栏嵌入开发流程并自动执行合规性任务可确保安全性成为 SDLC 的固有组成部分。这种集成支持通常捉襟见肘的安全团队，使他们能够用更少的资源做更多的事情，提高运营效率并缩短上市时间。





“我们的客户告诉我们，他们不仅需要工具，还需要符合他们工作方式的解决方案，” Arbel 指出。“这就是我们设计平台来补充甚至改进他们现有流程的原因，而不是使其复杂化。”

行业发展势头：不断增长的客户群和战略里程碑

Scribe Security 专注于提供客户价值，取得了显著的成功。该公司为各种客户提供服务，包括财富 500 强企业和美国国土安全部（作为硅谷创新计划的一部分）。该公司参与网络安全和基础设施安全局 (CISA) 的硅谷创新计划 (SVIP)，凸显了其对推进网络安全标准的贡献。





该平台的用例和客户群涵盖多个行业，从技术和金融服务到国防。由于解决了代码来源跟踪、持续认证、SBOM 创建和管理、遵守国际标准以及实时软件供应链安全等挑战，Scribe Security 正迅速成为处理复杂安全需求的组织值得信赖的合作伙伴。

持续保证的作用

随着供应链攻击的不断升级，组织将越来越重视在整个开发生命周期中提供持续保障的解决方案。Scribe Security 的平台反映了这种转变，不仅提供工具，还提供长期安全弹性的框架。它能够确保持续认证并实现合规性，同时统一各个团队的安全工作，使其成为寻求领先于新兴威胁并确保遵守 SSCS 框架和联邦法规的企业的宝贵资源。





Scribe Security 的先进平台正在帮助组织转变其供应链安全方法，使流程更加透明、高效、可靠和安全。该公司专注于现实需求，解决了当今网络安全领域一些最紧迫的挑战。欢迎公司通过完成我们的安全评估和投资回报率计算来评估安全性和运营收益方面的潜在改进。