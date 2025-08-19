Người sáng lập solo trẻ nhất của Y Combinator nói rằng bản sắc kỹ thuật số là cơ sở hạ tầng lớn nhất của Internet

\n \n Internet đã bị phá vỡ và không làm việc cho tất cả mọi người. Đây là một sự thật đáng buồn mà đã không xuất hiện trên hầu hết mọi người. Chúng tôi đã số hóa thương mại và truyền thông, nhưng thậm chí không bắt đầu cạo bề mặt khi nói đến việc giải quyết nghịch lý bảo mật danh tính kỹ thuật số. Đó là một lớp cơ bản cho phép tin tưởng giữa các bên giao dịch và bảo vệ cá nhân trực tuyến. The internet is broken and doesn’t work for everybody. This is a sad truth that hasn’t dawned upon most people. We have digitized commerce and communication, but haven’t even begun to scratch the surface when it comes to solving the paradox of the digital identity security conundrum. It is a fundamental layer that enables trust between transacting parties and protects individuals online. và các tội phạm mạng khác đang gia tăng. thiệt hại liên quan đến các cuộc xâm lược trực tuyến này được dự báo sẽ đạt mức cao nhất là 10,5 nghìn tỷ đô la mỗi năm vào cuối năm 2025. Điều này làm cho thị trường bất hợp pháp trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc, và là một nguyên nhân gây lo ngại lớn. Các trang trại bot tự động tiên tiến hiện nay chiếm hơn một nửa lưu lượng truy cập Internet và làm cho nó khó khăn hơn cho các hệ thống phân biệt giữa con người thực và các máy tự động này. Đạo luật An toàn trực tuyến của Vương quốc Anh và Đạo luật AI mới của EU là hai nỗ lực để khôi phục một số cân bằng và điều chỉnh sự hỗn loạn trực tuyến này, nhưng các quy định phân chia này có thể không đủ, và chúng tạo ra nhiều vấn đề hơn là chúng có thể giải quyết Trộm danh tính kỹ thuật số \n \n Để khám phá chủ đề quan trọng nhất này, tôi đã ngồi xuống với Kirill Avery, một nhà lãnh đạo công nghệ có ứng dụng xã hội tiêu dùng hiện có 15 triệu người dùng. Để khám phá chủ đề quan trọng nhất này, tôi đã ngồi xuống với Kirill Avery, một nhà lãnh đạo công nghệ có ứng dụng xã hội tiêu dùng hiện có 15 triệu người dùng. Ade: Thank you for taking the time to sit with us. Can you introduce yourself to our audience and your educational/professional background? Ade: Cảm ơn bạn đã dành thời gian ngồi với chúng tôi.Bạn có thể giới thiệu bản thân với khán giả của chúng tôi và nền giáo dục / chuyên nghiệp của bạn? Tên tôi là Kirill Avery, và tôi là một học sinh trung học bỏ học.Tôi bắt đầu viết mã ở tuổi 11 và bị mê hoặc bởi việc xây dựng phần mềm cho bạn bè của tôi.Tôi nhớ khi tôi xây dựng một trò chơi di động và đưa nó đến trường - toàn bộ trường học bắt đầu sử dụng nó.Đó là khi tôi nhận ra rằng xây dựng một cái gì đó bạn bè của bạn sử dụng là một hoạt động vô cùng thỏa mãn. Kirill: Tôi được mời làm việc tại VK như một thiếu niên và là một phần của một nhóm R & D nhỏ, nơi chúng tôi đã xây dựng một ứng dụng trivia xã hội đã phát triển đến 15 triệu người dùng trong 9 tháng. tôi chuyển đến Mỹ ở tuổi 17 và may mắn được tham gia Y Combinator với khởi động ứng dụng xã hội mới của tôi ngay sau đó. đó là khi tôi nhận ra rằng thời đại vàng của các ứng dụng xã hội đã kết thúc, nhưng các vấn đề cơ bản của kết nối kỹ thuật số và sự tin tưởng là có liên quan hơn bao giờ hết. Ade: Digital Identity theft is a challenge that most people don’t think much about. They just click the login buttons and click accept on cookie requests and agreements without reading anything. What is the sheer scale of this core issue, and why isn’t the tech industry reaching out to the masses regarding it? Ade: Trộm cắp danh tính kỹ thuật số là một thách thức mà hầu hết mọi người không nghĩ nhiều về. họ chỉ cần nhấp vào các nút đăng nhập và nhấp vào chấp nhận các yêu cầu cookie và thỏa thuận mà không đọc bất cứ điều gì. Khi Internet lần đầu tiên xuất hiện, nó được xây dựng như một giao thức trung lập, phi tập trung và đáng tin cậy.Hầu như mọi thứ được xây dựng trên nó đều tuân theo một luận án tương tự.Đó là lý do tại sao email vẫn rất mạnh mẽ - bạn không cần phải suy nghĩ về máy khách nào để sử dụng nó, và nó miễn phí. Kirill: Ở phía bên kia của bảng, người tiêu dùng điển hình không thực sự quan tâm đến quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu dữ liệu, và có một khuynh hướng mong muốn xã hội đang diễn ra. Ade: When most users hear the words digital and identity, their mind immediately thinks about facial IDs, verification, and wallet signatures. Why is this level of thinking redundant and completely missing the point, as AI agents are starting to act on our behalf all over the internet? Ade: Khi hầu hết người dùng nghe thấy các từ kỹ thuật số và danh tính, tâm trí của họ ngay lập tức nghĩ về ID khuôn mặt, xác minh và chữ ký ví.Tại sao mức độ suy nghĩ này là dư thừa và hoàn toàn bỏ lỡ điểm, khi các đại lý AI đang bắt đầu hành động thay mặt chúng tôi trên toàn Internet? Vấn đề là mọi người nghĩ rằng bản sắc kỹ thuật số chỉ là chứng minh bạn sở hữu một tài khoản thông qua quét khuôn mặt, mật khẩu hoặc chữ ký.Nhưng điều đó hoàn toàn thiếu hình ảnh lớn hơn.Khi các đại lý AI bắt đầu hành động thay mặt chúng tôi trên internet, câu hỏi thực sự trở thành: làm thế nào chúng ta xác minh rằng một đại lý AI thực sự đại diện cho một người thực sự và có sự cho phép của họ để hành động? Kirill: Xác minh danh tính truyền thống chỉ là kiểm tra một lần, nhưng chúng ta cần chứng minh liên tục về tính cách và ý định của con người thực sự đằng sau mọi hành động.Khi các đại lý AI đang mua sắm, đăng nội dung hoặc tương tác xã hội cho chúng ta, chúng ta cần các hệ thống có thể phân biệt giữa hoạt động thực sự của con người và trang trại bot hoặc các diễn viên độc hại. Ade: AI platforms are enjoying limitless access and control over information, just like social media networks like Facebook, Twitter (now X), and others did previously. What parallels can be drawn among them, and why should it be a cause of concern for individual users and their privacy? Ade: Các nền tảng AI đang tận hưởng quyền truy cập và kiểm soát thông tin không giới hạn, giống như các mạng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter (nay là X), và những người khác đã làm trước đó. Các công ty truyền thông xã hội bắt đầu bằng cách cung cấp các dịch vụ miễn phí, thuận tiện, sau đó dần dần tập trung tất cả dữ liệu và kiếm tiền mà không cần người dùng thực sự hiểu những gì họ đang từ bỏ. Kirill: Các công ty có thể thay đổi các điều khoản dịch vụ của họ qua đêm, và không có trách nhiệm thực sự hoặc minh bạch về những gì thực sự xảy ra với dữ liệu của bạn một khi nó ở trong hệ thống của họ. Chúng tôi đã thấy điều này trước đây với các nền tảng xã hội đi ngược lại cam kết bảo mật. Lo ngại là chúng tôi đang tạo ra các cửa ngõ một điểm thất bại mạnh mẽ hơn mà có quyền truy cập vào mọi thứ - email, tài liệu, cuộc trò chuyện của bạn. Ngay cả khi họ chọn không đào tạo hoặc bán dữ liệu này, chính phủ vẫn có thể yêu cầu tất cả thông tin riêng tư này và sử dụng nó để giám sát theo ý tưởng "an ninh công cộng". Ade: Both the UK and the EU have rolled out age verification apps and extended ID checks for online users. Are these regulatory moves progressive, or do you think they are sidestepping the issue and wasting a lot of time? Ade: Cả Vương quốc Anh và EU đều đã triển khai các ứng dụng xác minh tuổi tác và mở rộng kiểm tra ID cho người dùng trực tuyến.Những động thái quy định này có tiến bộ, hay bạn nghĩ rằng họ đang bỏ qua vấn đề và lãng phí rất nhiều thời gian? Từ quan điểm của chính phủ, đó là bước tiếp theo hướng tới giám sát rộng rãi hơn. Bây giờ, chính chính chính phủ sẽ biết những gì bạn đọc, làm và suy nghĩ theo cách có thể xác minh chỉ cho họ. Đây là cơ sở hạ tầng cốt lõi cho phép CBDCs. Cách duy nhất để làm cho nó khác biệt là kích hoạt danh tính bảo vệ quyền riêng tư, một trong đó không có cơ sở dữ liệu duy nhất mà một số người có thể truy cập. Bạn, như một người dùng, nên có thể chứng minh tuổi của bạn cho một trang web mà không tiết lộ bạn là ai, nhưng kiểm tra ID từ Vương quốc Anh hoặc EU không được thiết kế cho điều đó. Kirill: Ade: AI agents are now actively applying for jobs, making purchase decisions, negotiating contracts, and helping cut down corporate waste. For business owners trying to tell the difference between real users and bots, what are the pragmatic risks associated with their operations? Ade: Các đại lý AI hiện đang tích cực nộp đơn xin việc làm, đưa ra quyết định mua, đàm phán hợp đồng và giúp giảm lãng phí doanh nghiệp.Đối với các chủ doanh nghiệp đang cố gắng phân biệt giữa người dùng thực và bot, những rủi ro thực tế liên quan đến hoạt động của họ là gì? Gần đây tôi đã thuê một nhà phát triển có thể lừa dối toàn bộ quá trình phỏng vấn, và mọi người trong nhóm của chúng tôi nói rằng họ thích anh ấy. anh ấy đã bị sa thải một tuần sau đó. Kirill: Tôi tin rằng chúng tôi có một đội ngũ tài năng, thông minh, và đó chỉ là năm 2025. Ade: Privacy advocates like Edward Snowden have long argued that any identity-based system eventually becomes a surveillance overseer with time. How do you solve the bot problem without creating a privacy nightmare? Ade: Những người ủng hộ quyền riêng tư như Edward Snowden từ lâu đã lập luận rằng bất kỳ hệ thống nào dựa trên danh tính cuối cùng sẽ trở thành một người giám sát theo thời gian. Bạn có thể sử dụng mã hóa, bằng chứng ZK, và nhiều công cụ khác để giảm rủi ro của tuyên bố đó. Nhưng cả thế giới đang chuyển sang một Internet tập trung, dựa trên danh tính. Vì vậy, cách duy nhất để cạnh tranh với câu chuyện đó là đề xuất một lựa chọn thay thế. Kirill: Ade: Over 50 countries around the world are looking to develop and deploy extensive Central Bank Digital Currency (CBDC) regimes. If we don’t fix the digital identity conundrum, where will this cashless trajectory lead us in the next 5 years? Ade: Hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới đang tìm cách phát triển và triển khai các chế độ tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC).Nếu chúng ta không khắc phục sự lộn xộn về danh tính kỹ thuật số, quỹ đạo không tiền mặt này sẽ dẫn chúng ta đến đâu trong 5 năm tới? Khi các nền tảng AI tích hợp sâu hơn vào internet, các chính trị gia sẽ thấy cách duy nhất để đảm bảo "an toàn" là bằng cách giới thiệu các yêu cầu nhận dạng. Nhưng họ không biết công nghệ hoạt động như thế nào và sẽ chọn con đường dễ nhất - những gì Anh và EU đang làm bây giờ. Về cơ bản, nó có thể dẫn đến một tình huống mà nếu bạn không đồng ý với đảng chính trị hiện tại, tất cả tài sản của bạn sẽ bị đóng băng trong một giây. Kirill: Ade: You became the youngest solo founder to ever come out of Y Combinator’s successful program. What has this experience taught you, and will you be able to scale the adoption of your platform effectively? Ade: Bạn đã trở thành người sáng lập solo trẻ nhất từng ra khỏi chương trình thành công của Y Combinator. kinh nghiệm này đã dạy bạn điều gì, và bạn sẽ có thể mở rộng việc áp dụng nền tảng của mình một cách hiệu quả? Tôi không còn là người trẻ tuổi nhất nữa ha-ha :) Kirill: Những gì tôi học được là hiểu các quy tắc về cách mọi người làm mọi thứ giúp bạn tìm ra khi nào bạn có thể phá vỡ các quy tắc cụ thể.Đó là khi những ý tưởng mới, sáng tạo xuất hiện - khi bạn nhìn vào một cái gì đó và nghĩ rằng nó không phải là cách nó nên được thực hiện.Tôi đang áp dụng tất cả sự đa dạng của kiến thức của tôi từ các ứng dụng xã hội đang phát triển, xây dựng giao diện tuyệt vời, hiểu các hệ thống phân tán có thể mở rộng cao, và nền tảng nhập cư của tôi đã định hình quan điểm về quyền riêng tư và tự do của tôi vào những gì tôi hiện đang xây dựng. \n \n Ade: Cảm ơn bạn đã ngồi xuống với chúng tôi và cho hai đồng xu của bạn về vấn đề này. Ade: Thank you for sitting down with us and giving your two cents on the matter. I wish you success in your endeavours.