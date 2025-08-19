Y Combinators yngsta solo-grundare säger att digital identitet är Internets största infrastruktur

\n \n Internet är brutet och fungerar inte för alla. Detta är en sorglig sanning som inte har kommit på de flesta människor.Vi har digitaliserat handel och kommunikation, men har inte ens börjat skrapa ytan när det gäller att lösa paradoxen med den digitala identitetssäkerheten.Det är ett grundläggande lager som möjliggör förtroende mellan parter och skyddar individer online. The internet is broken and doesn’t work for everybody. This is a sad truth that hasn’t dawned upon most people. We have digitized commerce and communication, but haven’t even begun to scratch the surface when it comes to solving the paradox of the digital identity security conundrum. It is a fundamental layer that enables trust between transacting parties and protects individuals online. Skador relaterade till dessa online-inbrott beräknas nå så högt som 10,5 biljoner dollar per år i slutet av 2025. Detta gör den olagliga marknaden till den tredje största ekonomin i världen, efter USA och Kina, och en orsak till stor oro. avancerade, automatiserade botfarmer utgör nu mer än hälften av internettrafiken och gör det svårare för system att skilja mellan riktiga människor och dessa automatiserade maskiner. Digitalt identitetsstöld \n \n För att utforska detta ämne av yttersta vikt satte jag mig med Kirill Avery, en teknikledare vars konsument sociala app nu har 15 miljoner användare. För att utforska detta ämne av yttersta vikt satte jag mig med Kirill Avery, en teknikledare vars konsument sociala app nu har 15 miljoner användare. Ade: Thank you for taking the time to sit with us. Can you introduce yourself to our audience and your educational/professional background? Ade: Tack för att du tog dig tid att sitta med oss. Kan du presentera dig för vår publik och din pedagogiska/professionella bakgrund? Mitt namn är Kirill Avery, och jag är en high school dropout. jag började kodning vid 11 och var fascinerad av att bygga programvara för mina vänner. jag kommer ihåg när jag byggde ett mobilspel och tog det till skolan - hela skolan började använda det. Kirill: Jag blev inbjuden att arbeta på VK som tonåring och var en del av ett litet FoU-team där vi byggde en social trivia-app som viralt växte till 15 miljoner användare på 9 månader. jag flyttade till USA vid 17 och var lycklig att gå med Y Combinator med min nya sociala appstart kort därefter.Det var då jag insåg att den gyllene åldern för sociala appar hade slutat, men de grundläggande frågorna om digital anslutning och förtroende är mer relevanta än någonsin. Ade: Digital Identity theft is a challenge that most people don’t think much about. They just click the login buttons and click accept on cookie requests and agreements without reading anything. What is the sheer scale of this core issue, and why isn’t the tech industry reaching out to the masses regarding it? Ade: Digital identitetsstöld är en utmaning som de flesta inte tänker mycket på. De klickar bara på inloggnings knapparna och klickar på acceptera cookies förfrågningar och avtal utan att läsa någonting. När internet först dök upp byggdes det som ett trovärdigt, neutralt, decentraliserat protokoll. Nästan allt som byggdes på det följde en liknande avhandling. Kirill: På andra sidan bordet bryr sig den typiska konsumenten inte riktigt om integritet eller ägande av data, och det finns en social önskvärd bias på spel. Ade: When most users hear the words digital and identity, their mind immediately thinks about facial IDs, verification, and wallet signatures. Why is this level of thinking redundant and completely missing the point, as AI agents are starting to act on our behalf all over the internet? Ade: När de flesta användare hör orden digital och identitet, tänker deras sinne omedelbart på ansikts-ID, verifiering och plånbokssignaturer. Problemet är att folk tror att digital identitet handlar om att bevisa att du äger ett konto genom ansiktsskanningar, lösenord eller signaturer.Men det saknar helt den större bilden.När AI-agenter börjar agera för vår räkning över internet blir den verkliga frågan: hur verifierar vi att en AI-agent faktiskt representerar en verklig person och har deras tillåtelse att agera? Kirill: Traditionell identitetsverifiering är bara en engångskontroll, men vi behöver kontinuerligt bevis på personlighet och äkta mänsklig avsikt bakom varje åtgärd.När AI-agenter gör inköp, publicerar innehåll eller interagerar socialt för oss, behöver vi system som kan skilja mellan äkta mänsklig riktad aktivitet och botfarmer eller skadliga aktörer. Ade: AI platforms are enjoying limitless access and control over information, just like social media networks like Facebook, Twitter (now X), and others did previously. What parallels can be drawn among them, and why should it be a cause of concern for individual users and their privacy? Ade: AI-plattformar har obegränsad tillgång och kontroll över information, precis som sociala medier som Facebook, Twitter (nu X) och andra gjorde tidigare. Sociala medieföretag började med att erbjuda gratis, bekväma tjänster, sedan gradvis centraliserade alla data och monetiserade det utan att användarna verkligen förstår vad de gav upp. Kirill: Företag kan ändra sina tjänstevillkor över natten, och det finns ingen verklig ansvarsskyldighet eller öppenhet om vad som faktiskt händer med dina data när det är i deras system. Vi har sett detta tidigare med sociala plattformar som går tillbaka till integritetsåtaganden. Oron är att vi skapar ännu mer kraftfulla enstaka brytare som har tillgång till allt - dina e-postmeddelanden, dokument, konversationer. Även om de väljer att inte träna eller sälja dessa data, kan regeringar fortfarande begära all denna privata information och använda den för övervakning under idén om "offentlig säkerhet". Ade: Both the UK and the EU have rolled out age verification apps and extended ID checks for online users. Are these regulatory moves progressive, or do you think they are sidestepping the issue and wasting a lot of time? Ade: Både Storbritannien och EU har lanserat åldersverifieringsappar och utökat ID-kontroller för onlineanvändare.Är dessa regleringsrörelser progressiva, eller tror du att de struntar i problemet och slösar bort mycket tid? Från regeringens perspektiv är det nästa steg mot mer omfattande övervakning. Nu skulle regeringarna själva veta vad du läser, gör och tänker på ett verifierbart sätt bara för dem. Det här är kärninfrastrukturen som möjliggör CBDCs. Det enda sättet att göra det annorlunda är att aktivera integritetsbevarande identitet, en där det inte finns någon enda databas som ett fåtal människor kan komma åt. Du, som användare, bör kunna bevisa din ålder till en webbplats utan att avslöja vem du är, men ID-kontroller från Storbritannien eller EU är inte utformade för det. Kirill: Ade: AI agents are now actively applying for jobs, making purchase decisions, negotiating contracts, and helping cut down corporate waste. For business owners trying to tell the difference between real users and bots, what are the pragmatic risks associated with their operations? Ade: AI-agenter söker nu aktivt jobb, fattar köpbeslut, förhandlar kontrakt och hjälper till att minska företagsavfall. Jag anställde nyligen en utvecklare som kunde lura hela intervjuprocessen, och alla i vårt team sa att de gillade honom. han fick sparken en vecka senare. Kirill: Jag tror att vi har ett begåvat, smart team, och det är bara 2025. Ade: Privacy advocates like Edward Snowden have long argued that any identity-based system eventually becomes a surveillance overseer with time. How do you solve the bot problem without creating a privacy nightmare? Ade: Sekretessförespråkare som Edward Snowden har länge hävdat att något identitetsbaserat system så småningom blir en övervakningsövervakare med tiden. Du kan använda kryptografi, zk-bevis och många andra verktyg för att sänka riskerna med det uttalandet. Men hela världen rör sig mot ett centraliserat, identitetsbaserat internet. Så det enda sättet att konkurrera med den berättelsen är att föreslå ett alternativ. Kirill: Ade: Over 50 countries around the world are looking to develop and deploy extensive Central Bank Digital Currency (CBDC) regimes. If we don’t fix the digital identity conundrum, where will this cashless trajectory lead us in the next 5 years? Ade: Över 50 länder runt om i världen letar efter att utveckla och implementera omfattande centralbankers digitala valuta (CBDC) -regimer. När AI-plattformar integreras djupare i internet kommer politiker att se det enda sättet att säkerställa "säkerhet" är genom att införa identitetskrav. Men de har ingen aning om hur tekniken fungerar och kommer att välja den enklaste vägen - vad Storbritannien och EU gör nu. I grund och botten kan det leda till en situation där om du inte håller med det nuvarande politiska partiet, fryser alla dina tillgångar på en sekund. Kirill: Ade: You became the youngest solo founder to ever come out of Y Combinator’s successful program. What has this experience taught you, and will you be able to scale the adoption of your platform effectively? Ade: Du blev den yngsta solo-grundaren som någonsin kom ut ur Y Combinator:s framgångsrika program. Jag är nog inte den yngsta längre haha :) Kirill: Vad jag lärde mig är att förstå reglerna för hur alla gör saker hjälper dig att räkna ut när du kan bryta specifika regler.Det är när nya, innovativa idéer dyker upp - när du tittar på något och tror att det inte är hur det ska göras.Jag tillämpar all mångfald av min kunskap från att växa sociala appar, bygga bra gränssnitt, förstå mycket skalbara distribuerade system och min invandring bakgrund som formade min integritet och frihet åsikter till vad jag för närvarande bygger. \n \n Ade: Tack för att du sätter dig ner med oss och ger dina två cent på frågan. Ade: Thank you for sitting down with us and giving your two cents on the matter. I wish you success in your endeavours.