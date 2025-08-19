Y Combinatorの最も若いソロの創設者は、デジタルアイデンティティがインターネットの最大のインフラストラクチャであると述べています。

\n \n インターネットは壊れており、誰にとってもうまくいかない悲しい事実であり、ほとんどの人に現れていない。我々は貿易とコミュニケーションをデジタル化したが、デジタルアイデンティティのセキュリティの混乱を解決する際に表面をカットし始めたわけでもない。 The internet is broken and doesn’t work for everybody. This is a sad truth that hasn’t dawned upon most people. We have digitized commerce and communication, but haven’t even begun to scratch the surface when it comes to solving the paradox of the digital identity security conundrum. It is a fundamental layer that enables trust between transacting parties and protects individuals online. これらのオンライン侵入に関連する損害は、2025年末までに年間105兆ドルに達すると予測されています。これは、違法市場を米国と中国に次いで世界で3番目に大きな経済にし、大きな懸念の原因です。最先端の自動ボット農場は現在インターネットのトラフィックの半分以上を占め、システムが実際の人間とこれらの自動化されたマシンとの区別を困難にします。英国のオンラインセキュリティ法とEUのニューAI法は、このオンライン混乱の部分を回復し規制する2つの試みですが、これらの分離された規制は十分ではありませんし、それらはそれらが解決できるよりも多くの問題を生み出します。 デジタルアイデンティティ盗難 \n \n この極めて重要なテーマを調べるために、私は、消費者のソーシャルアプリが現在1500万ユーザを抱えているテクノロジーリーダーのキリル・アベリー(Kirill Avery)と座り、テクノロジースタートアップの加速器「Y Combinator」の最年少のソロ創設者です。 この極めて重要なテーマを調べるために、私は、消費者のソーシャルアプリが現在1500万ユーザを抱えているテクノロジーリーダーのキリル・アベリー(Kirill Avery)と座り、テクノロジースタートアップの加速器「Y Combinator」の最年少のソロ創設者です。 Ade: Thank you for taking the time to sit with us. Can you introduce yourself to our audience and your educational/professional background? ADE:私たちと一緒に座ってくれてありがとう. あなたは私たちの視聴者やあなたの教育 / 職業背景に自分自身を紹介できますか? 私の名前はキリル・アベリーで、私は中学校の卒業生です。私は11歳でコーディングを始め、友達のためにソフトウェアを構築することに魅了されました。私は、モバイルゲームを作って学校に持って来たときを覚えています。 Kirill: 私は十代の時にVKで働くよう招待され、9ヶ月でウイルスで1500万人のユーザーに成長したソーシャルトリビアアプリを構築した小さなR&Dチームの一員でした。私は17歳で米国に移住し、すぐに新しいソーシャルアプリのスタートアップでY Combinatorに加わることが幸運でした。 Ade: Digital Identity theft is a challenge that most people don’t think much about. They just click the login buttons and click accept on cookie requests and agreements without reading anything. What is the sheer scale of this core issue, and why isn’t the tech industry reaching out to the masses regarding it? Ade: デジタルアイデンティティの盗難は、ほとんどの人々があまり考えない課題です. 彼らはただログインボタンをクリックし、クッキー要求や合意に同意することをクリックし、何も読まない。 インターネットが最初に現れたとき、それは信頼性の高い、中立的で分散型のプロトコルとして構築されました。その上に構築されたほぼすべてのものは、同様の論文に従いました。 Kirill: 2000年代半ばに、企業は発見層を中心にし、それを稼ぐことができることに気付きました。テーブルの反対側では、典型的な消費者はプライバシーやデータ所有権を本当に気にしませんし、社会的な望みの偏見があります。 Ade: When most users hear the words digital and identity, their mind immediately thinks about facial IDs, verification, and wallet signatures. Why is this level of thinking redundant and completely missing the point, as AI agents are starting to act on our behalf all over the internet? Ade: ほとんどのユーザーが「デジタル」と「アイデンティティ」という言葉を聞いたとき、彼らの心は直ちに顔のID、検証、財布の署名について考えます。 問題は、人々はデジタルアイデンティティがあなたが顔スキャン、パスワード、署名を通じてアカウントを所有していることを証明することだと考えているということです。しかし、それはより大きなイメージを完全に欠いている。 Kirill: 伝統的なアイデンティティの検証は一度の検証に過ぎませんが、私たちはあらゆる行動の背後にある人格と真の人間の意図の継続的な証拠を必要とします。AIエージェントが私たちのために購入を行ったり、コンテンツを投稿したり、社会的に相互作用したりしているとき、私たちは、本物の人間向けの活動とボット農場や悪意のある俳優を区別できるシステムが必要です。 Ade: AI platforms are enjoying limitless access and control over information, just like social media networks like Facebook, Twitter (now X), and others did previously. What parallels can be drawn among them, and why should it be a cause of concern for individual users and their privacy? Ade:AIプラットフォームは、Facebook、Twitter(現在X)などのソーシャルメディアネットワークと同様に、情報への無制限のアクセスとコントロールを享受しています。 ソーシャルメディア企業は、無料で便利なサービスを提供することから始まり、徐々にすべてのデータを集中し、ユーザーが本当に何を諦めていたのか理解せずにそれを稼ぎ出しました。 Kirill: 企業は一朝一夕にサービスの条件を変更することができ、データに実際に何が起こるかについての真の責任や透明性はありません。我々は、ソーシャルプラットフォームがプライバシーの約束を回避してこれまで見たことがあります。懸念は、我々は、電子メール、文書、会話などすべてにアクセスできるより強力な単一点の失敗ゲートガーディアを作り出しているということです。 Ade: Both the UK and the EU have rolled out age verification apps and extended ID checks for online users. Are these regulatory moves progressive, or do you think they are sidestepping the issue and wasting a lot of time? Ade:イギリスと欧州連合(EU)は年齢確認アプリケーションを導入し、オンラインユーザーのIDチェックを拡大しました。これらの規制措置は進歩的ですか、それとも問題を一方的に取り除き、多くの時間を無駄にしていると思いますか? 政府の視点から見ると、より広範囲な監視に向かう次のステップです。今、政府自身は、あなたが読むこと、行うこと、そして彼らだけのための検証可能な方法で考えることを知るでしょう。これはCBDCを可能にするコアインフラストラクチャです。それを異ならせる唯一の方法は、プライバシーを維持するアイデンティティを有効にすることです。それには、わずかの人々がアクセスできる単一のデータベースはありません。ユーザーとして、あなたはあなたが誰であるかを明らかにすることなく、ウェブサイトにあなたの年齢を証明することができなければなりませんが、イギリスやEUからのIDチェックはそれのために設計されていません。 Kirill: Ade: AI agents are now actively applying for jobs, making purchase decisions, negotiating contracts, and helping cut down corporate waste. For business owners trying to tell the difference between real users and bots, what are the pragmatic risks associated with their operations? Ade: AI エージェントは現在、積極的に雇用を申請し、購入決定を行い、契約を交渉し、企業の廃棄物を削減するのを助けています。 私は最近、インタビューのプロセス全体を欺くことができた開発者を雇ったばかりで、チームの誰もが彼が気に入っていると言いました。彼は1週間後に解雇されました。 Kirill: 我々には才能のある、スマートなチームがあると信じているが、それは2025年に過ぎない。 Ade: Privacy advocates like Edward Snowden have long argued that any identity-based system eventually becomes a surveillance overseer with time. How do you solve the bot problem without creating a privacy nightmare? Ade: エドワード・スノーデンのようなプライバシーの擁護者は、アイデンティティーベースのシステムが時間とともに監視監視者になることを長い間主張してきました。 あなたは、暗号化、ZK証拠、およびその他の多くのツールを使用して、その主張のリスクを低下させることができますが、世界全体は、中央化された、アイデンティティーベースのインターネットに向かって動いているので、その物語と競う唯一の方法は、代替案を提案することです。 Kirill: Ade: Over 50 countries around the world are looking to develop and deploy extensive Central Bank Digital Currency (CBDC) regimes. If we don’t fix the digital identity conundrum, where will this cashless trajectory lead us in the next 5 years? 世界50カ国以上が中央銀行デジタル通貨(CBDC)体制を開発し、導入しようとしているが、もしデジタルアイデンティティの混乱を解決しないならば、この無現金の軌道は今後5年間でどこへ向かうだろうか。 AIプラットフォームがインターネットにより深く統合するにつれて、政治家は「安全」を確保する唯一の方法は、アイデンティティ要件を導入することであると見るだろうが、彼らはテクノロジーがどのように機能するかを知らないし、最も簡単なルートを選ぶだろう - 英国とEUが今やっていること。 Kirill: Ade: You became the youngest solo founder to ever come out of Y Combinator’s successful program. What has this experience taught you, and will you be able to scale the adoption of your platform effectively? Ade:あなたはY Combinatorの成功プログラムから生まれた最も若いソロの創設者となりました。 もう若くないんだろうなぁ(笑) Kirill: 私が学んだことは、誰もがどのように行動するかについてのルールを理解することは、特定のルールを破ることができる時を理解するのに役立ちます それは、新しい革新的なアイデアが現れるとき - あなたが何かを見ていると、それがどうするべきかではないと思っているときです 私は、成長するソーシャルアプリケーションから私の知識のすべての多様性を適用し、素晴らしいインターフェイスを構築し、高度にスケーラブルな分散システムを理解し、そして私のプライバシーと自由の見解を現在構築しているものに形作った移民の背景です。 \n \n Ade:私たちと一緒に座って、この問題にあなたの2セントを与えてくれてありがとう。 Ade: Thank you for sitting down with us and giving your two cents on the matter. I wish you success in your endeavours.