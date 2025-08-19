Y Combinator හි තරුණතම සෝලෝ නිර්මාණකරුවෙකු පවසයි ඩිජිටල් අනන් යතාවය අන්තර්ජාලයේ විශාලතම ඉංජිනේරුවයි

\n \n අන්තර්ජාලය කඩා වැටී හැමෝටම වැඩ නොකරයි.මේක බොහෝ දෙනාට නොපෙනෙන දුෂ්කර සත් යයයි.අපි වෙළෙඳාම සහ සන්නිවේදනය ඩිජිටල් කර ඇත, නමුත් ඩිජිටල් අනන් යතා ආරක්ෂක සංකීර්ණතාවය විසඳීමේ අසාමාන්යතාවය විසඳීමට පැමිණි විට මුළු පෘථිවියට පවා මුද් රණය කිරීම ආරම්භ කර නැත.එය වෙළෙඳාම සහ සන්නිවේදනය කරන පාර්ශවයන් අතර විශ්වාසය සහ අන්තර්ජාලය තුළ පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මූලික මට්ටමක් වේ. The internet is broken and doesn’t work for everybody. This is a sad truth that hasn’t dawned upon most people. We have digitized commerce and communication, but haven’t even begun to scratch the surface when it comes to solving the paradox of the digital identity security conundrum. It is a fundamental layer that enables trust between transacting parties and protects individuals online. මෙම අන්තර්ජාල ආක් රමණයට සම්බන්ධ හානියක් 2025 අවසානයේදී වසරකට ඩොලර් බිලියන 10.5 කින් ඉහළ යාමට නියමිතය.මේ නිසා එක්සත් ජනපද සහ චීනය පසු ලෝකයේ තුන්වන විශාලතම ආර්ථිකය වන නීති විරෝධී වෙළෙඳපොළ ලෝකයේ විශාලතම ආර්ථිකය බවට පත් වන අතර ප්රධාන ප්රශ්නයක් වේ.අධීන, ස්වයංක්රීය බෝට් ගොවිපල දැන් අන්තර්ජාල ප්රවේශයගෙන් භාගයකට වඩා වැඩි වන අතර, සැබෑ මිනිසුන් සහ මෙම ස්වයංක්රීය යන්ත්රයන් අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට පද්ධති සඳහා අමාරු වේ.එංගලන්තයේ අන්තර්ජාල ආරක්ෂක නීතිය සහ යුරෝපා සංගමයේ නව AI නීතිය මේ අන්තර්ජාලය තුළ ඇති අවිශ්වාසය සහතික කිරීම සඳහා උත්සාහයන් දෙකක් වේ. ඩිජිටල් අනන් යතා හොරකම 
 
මෙම ඉතා වැදගත් මාතෘකාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, මම Kirill Avery සමඟ රැඳී සිටියා, තාක්ෂණය නායකයා වන පරිශීලක සමාජීය යෙදුම දැන් පරිශීලකයින් මිලියන 15 ක් ඇත. Ade: Thank you for taking the time to sit with us. Can you introduce yourself to our audience and your educational/professional background? ADE: ඔබ අප සමඟ වාඩි වීමට කාලය ගත කිරීම සඳහා ස්තුතියි.ඔබ අපගේ ජනතාවට සහ ඔබේ අධ්යාපන / වෘත්තීය පසුබිම හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්ද? මගේ නම Kirill Avery, හා මම මධ්යම පාසල් නතර. මම 11 දී coding ආරම්භ හා මගේ මිතුරන් සඳහා මෘදුකාංග ගොඩනඟා ගැනීමේදී ආකර්ෂණය විය. මම මතක් වෙමි, මම ජංගම ක්රීඩාව ගොඩනඟා එය පාසලට ගෙන - මුළු පාසල එය භාවිතා කිරීමට පටන් ගත්තේ. Kirill: මම වයස අවුරුදු 17 දී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට මාරු වූ අතර, මගේ නව සමාජ යෙදුම ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව Y Combinator එකට එකතු වීමට වාසනාවන්ත විය.එවිට මම තේරුම් ගත්තේ සමාජ යෙදුම් වල රන් යුගය අවසන් වී ඇති බව, නමුත් ඩිජිටල් සම්බන්ධතාවය සහ විශ්වාසය පිළිබඳ මූලික ප්රශ්න සෑම විටම වඩා වැදගත් වේ. Ade: Digital Identity theft is a challenge that most people don’t think much about. They just click the login buttons and click accept on cookie requests and agreements without reading anything. What is the sheer scale of this core issue, and why isn’t the tech industry reaching out to the masses regarding it? Ade: ඩිජිටල් අනන් යතා හොරකම බොහෝ දෙනෙක් ගැන හිතන්නේ නැති අභියෝගයකි.ඔවුන් ක්ලික් කරන්නේ ලියාපදිංචි වීමේ බොත්තම් හා කුකී ඉල්ලීම් සහ ගිවිසුම් පිළිගැනීමට ක්ලික් නොකර යමක් කියවීමට පමණි.මේ ප්රධාන ගැටලුව කුමක්ද, හා ඇයි තාක් ෂණ කර්මාන්තය එය ගැන ජනතාව වෙත ළඟා නොවේ? අන්තර්ජාලය ආරම්භ වූ විට එය විශ්වාසදායක, ස්ථාවර, අමුද්රව්ය ප්රොටෝලයක් ලෙස ඉදිකිරී ඇත. එය මත ඉදිකිරී ඇති සෑම දෙයක්ම සමාන මාතෘකාවක් අනුගමනය කරන ලදී. එබැවින් ඊ-තැපැල් තවමත් එතරම් බලවත් - ඔබට එය සඳහා භාවිතා කරන ක්ලයිටරය ගැන සිතීමට අවශ්ය නැත, එය නොමිලේ. Kirill: 2000 දශකයේ මැදදී, සමාගම් සොයාගැනීම් මට්ටමේ මධ්යස්ථානය කිරීම සහ එය මුදල් වියදම් කළ හැකි බව අවබෝධ කර ඇති අතර, මේසයේ අනෙක් පැත්තෙන්, සාමාන් ය පරිශීලකයා පෞද්ගලිකත්වය හෝ දත්ත අයිතිවාසිකම් ගැන ඇත්තටම සැලකිලිමත් නැත, සහ සමාජ අවශ්යතාවයේ පැතිකඩ ක්රියාත්මක වේ. Ade: When most users hear the words digital and identity, their mind immediately thinks about facial IDs, verification, and wallet signatures. Why is this level of thinking redundant and completely missing the point, as AI agents are starting to act on our behalf all over the internet? ADE: බොහෝ පරිශීලකයින් ඩිජිටල් සහ අනන් යතාවය යන වචන ඇසෙන විට, ඔවුන්ගේ මනස වහාම මුහුණ IDs, තහවුරු කිරීම, සහ wallet signatures ගැන සිතන්නේ ඇයි. ප්රශ්නය වන්නේ ඩිජිටල් අනන් යතාවය සැබවින්ම ඔබගේ මුහුණු ස්කෑන්, මුරපදය හෝ අත්සන් හරහා ගිණුමක් ඇති බව ඔප්පු කිරීමයි.ඒත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම විශාල පින්තූරයක් නැති බව ය. AI නියෝජිතයින් අන්තර්ජාලය හරහා අප වෙනුවෙන් ක් රියා කිරීමට පටන් ගනිමින්, සැබෑ ප්රශ්නය වන්නේ: AI නියෝජිතයා සැබවින්ම සැබෑ පුද්ගලයෙකු නියෝජනය කරන බව සහ ක්රියා කිරීමට ඔවුන්ගේ අවසරයක් ඇති බව අපි තහවුරු කරන්නේ කෙසේද? Kirill: සම්ප් රදායික අනන් යතාව තහවුරු කිරීම පමණක් එක් වරක් පරීක්ෂා කිරීමක් වේ, නමුත් අපි සෑම ක්රියාවලියකටම පිටුපස පුද්ගලයා සහ සැබෑ මිනිස් අරමුණු පිළිබඳ දිගුකාලීන සාක්ෂි අවශ්ය වේ. AI නියෝජිතයින් අප වෙනුවෙන් මිලදී ගැනීම, අන්තර්ගතය ප්රදර්ශනය කිරීම හෝ සමාජගතව සන්නිවේදනය කරන විට, සැබෑ මිනිස් ඉලක්ක කරන ක්රියාකාරකම් සහ බෝට් ගොවයින් හෝ නරක ක්රියාකරුවන් අතර වෙනස හඳුනාගත හැකි පද්ධති අවශ්ය වේ. Ade: AI platforms are enjoying limitless access and control over information, just like social media networks like Facebook, Twitter (now X), and others did previously. What parallels can be drawn among them, and why should it be a cause of concern for individual users and their privacy? ADE: AI වේදිකාවන් තොරතුරු වලට සීමිත ප්රවේශය සහ පාලනය භුක්ති විඳිනවා, ෆේස්බුක්, ට්විටර් (දැන් X) සහ අනෙකුත් වැනි සමාජ මාධ්ය ජාලවල මෙන්. සමාජ මාධ්ය සමාගම් නොමිලේ, පහසු සේවාවන් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ආරම්භ කර, පසුව දත්ත සියලුම මධ්යස්ථානය හා පරිශීලකයන් ඇත්තටම ඔවුන් අත්හරින්නේ කුමක්දැයි තේරුම් නොගෙන එය මුදල් බවට පත් කර ඇත. Kirill: සමාගම් ඔවුන්ගේ සේවා කොන්දේසි රාත්රියේදී වෙනස් කළ හැකි අතර, එය ඔවුන්ගේ පද්ධති තුළ වන විට ඔබේ දත්ත වලට සිදුවන දේ ගැන සැබෑ වගකීම් හෝ විවෘතතාවක් නොමැත. අපි මීට පෙර සමාජ ජාල පද්ධති පෞද්ගලිකත්වය වගකීම් ආපසු ගමන් කරන විට මෙය දැක ඇත. ප්රශ්නය වන්නේ අපි තවදුරටත් වඩා බලවත් single-point-of-failure Gatekeepers නිර්මාණය කරන අතර, ඔබගේ ඊ-තැපැල්, ලේඛන, සංවාද වලට ප්රවේශයක් ඇති බවය. ඔවුන් මෙම දත්ත පුහුණු කිරීම හෝ විකිණීමට තීරණය නොකළහොත්, රජය තවමත් මෙම පෞද්ගලික තොරතුරු සියල්ල ඉල්ලීමට හා "ජාතික ආරක්ෂාව" යන අදහස යටතේ අධීක්ෂණය සඳහා එය භාවිතා කළ හැකිය. Ade: Both the UK and the EU have rolled out age verification apps and extended ID checks for online users. Are these regulatory moves progressive, or do you think they are sidestepping the issue and wasting a lot of time? Ade: එක්සත් රාජධානිය සහ යුරෝපා සංගමය දෙකම අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් සඳහා වයස තහවුරු කිරීම සඳහා යෙදුම් සහ වැඩි දියුණු ID පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක කර ඇත. ආණ්ඩුවේ ප්රවේශයෙන්, එය වඩාත් පුළුල් අධීක්ෂණය වෙත ඊළඟ පියවරක් වේ. දැන්, ආණ්ඩු ඔබ කියවා, කරන්නේ, සහ ඔවුන් සඳහා පමණක් පරීක්ෂා කළ හැකි ආකාරයෙන් සිතන්නේ කුමක්ද යන්න දැන ගනු ඇත. මෙය CBDCs ක්රියාත්මක කරන මූලික උපාංගයකි. එය වෙනස් කිරීම සඳහා එකම ක්රමය වන්නේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරන ලදි හැඳුනුම්පත ක්රියාත්මක කිරීමයි, සමහර අය වෙත ප්රවේශ විය හැකි එක් බැංකු දත්තයක් නොමැති බව ය. ඔබ, පරිශීලකයා ලෙස, ඔබ කවුදැයි හෙළි නොකරමින් වෙබ් අඩවියට ඔබේ වයස ඔප්පු කළ යුතුය, නමුත් එක්සත් රාජධානියේ හෝ යුරෝපා සංගමයේ සිට ID පරීක්ෂා කිරීම ඒ සඳහා නිර්මාණය නොකරයි. Kirill: Ade: AI agents are now actively applying for jobs, making purchase decisions, negotiating contracts, and helping cut down corporate waste. For business owners trying to tell the difference between real users and bots, what are the pragmatic risks associated with their operations? ADE: AI නියෝජිතයන් දැන් ක්රියාකාරීව රැකියාවක් සඳහා අයදුම් කරයි, මිලදී ගැනීමේ තීරණ ගැනීම, ගිවිසුම් සකස් කිරීම සහ ව්යාපාරික විෂය අඩු කිරීමට උදව් කරයි. මම මෑතකදී සම්මුඛ පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය මුළුමනින්ම වංචා කළ හැකි සංවර්ධකයෙකු රැකියා කර ඇති අතර, අපගේ කණ්ඩායමේ සියලු දෙනා ඔහු කැමති බව පවසයි. ඔහු සතියකට පසුව ඉවත් කර ඇත. Kirill: මම විශ්වාස කරන්නේ අපි දක්ෂ, බුද්ධිමත් කණ්ඩායමක් ඇති වන අතර එය 2025 වන විට පමණි. Ade: Privacy advocates like Edward Snowden have long argued that any identity-based system eventually becomes a surveillance overseer with time. How do you solve the bot problem without creating a privacy nightmare? ADE: එඩ්වඩ් ස්නාඩන් වැනි පෞද්ගලිකත්වය ප්රතික්ෂේපකරුවන් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ සැබෑ පෞද්ගලිකත්වය මත පදනම්ව ඇති ඕනෑම පද්ධතියක් අවසානයේදී අධීක්ෂණය කළමනාකරණය කරනු ඇත. ඔබ මෙම ප්රකාශයේ අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ක්රෙප්ටෝගෝෂණය, zk සාක්ෂි සහ වෙනත් බොහෝ මෙවලම් භාවිතා කළ හැකිය.ඒත් මුළු ලෝකයම මධ්යස්ථානීය, අනන්යතා මත පදනම්ව අන්තර්ජාලය වෙත ගමන් කරයි. එබැවින් එම කථාව සමඟ තරඟ කිරීමට එකම ක්රමයක් වන්නේ විකල්පයක් යෝජනා කිරීමයි. Kirill: Ade: Over 50 countries around the world are looking to develop and deploy extensive Central Bank Digital Currency (CBDC) regimes. If we don’t fix the digital identity conundrum, where will this cashless trajectory lead us in the next 5 years? ලොව පුරා රටවල් 50 කට වඩා වැඩි රටවල් පුළුල් මධ් යම බැංකු ඩිජිටල් මුදල් (CBDC) පද්ධති සංවර්ධනය හා ස්ථාපනය කිරීමට උත්සාහ කරති.අපි ඩිජිටල් අනන් යතා අවුල විසඳන්නේ නැතහොත්, ඉදිරි වසර 5 තුළ මේ සල්ලි නැති මාර්ගෝපදේශය අපව කොතැනට ගෙන එයිද? AI වේදිකාවන් අන්තර්ජාලයට වඩා ගැඹුරින් ඇතුළත් වන අතර, දේශපාලනඥයන් "විශීලීත්වය" සහතික කිරීම සඳහා එකම මාර්ගය හඳුනා ගැනීමයි.ඒත් ඔවුන් තාක්ෂණය ක්රියා කරන ආකාරය ගැන කිසිදු අදහසක් නැහැ සහ පහසුම මාර්ගය තෝරා ගනු ඇත - එක්සත් රාජධානිය සහ යුරෝපය දැන් කරන්නේ කුමක්ද. Kirill: Ade: You became the youngest solo founder to ever come out of Y Combinator’s successful program. What has this experience taught you, and will you be able to scale the adoption of your platform effectively? Ade: ඔබ කවදාවත් Y Combinator හි සාර්ථක වැඩසටහනෙන් පිටතට පැමිණෙන තරුණම තනතුරු නිර්මාණකරුවෙකු බවට පත් විය. මම හිතන්නේ මම තවදුරටත් තරුණයා නොවේ. :) Kirill: මම ඉගෙන ගත්තේ, හැමෝම දේවල් කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ නීති තේරුම් ගැනීම ඔබට විශේෂිත නීති බිඳ දැමිය හැකි බව ඔබට තේරුම් ගැනීමට උදව් කරයි.එවිට නව, නවතම නිර්මාණ පෙනේ - ඔබ යමක් දිහා බැලූ විට එය සිදු කළ යුතු ආකාරය නොවේ බව සිතනවා.මම වර්ධනය වන සමාජ යෙදුම්, විශිෂ්ට පරිශීලකයන් ගොඩනැගීම, උසස් ප්රමාණවත් බෙදාහැරෙන පද්ධති තේරුම් ගැනීම, සහ මගේ පෞද්ගලිකත්වය හා නිදහස පිළිබඳ මගේ දර්ශන වර්ධනය කරන ලද මගේ ආදර්ශය. \n \n ADE: ඔබ අප සමඟ වාඩි වී මෙම ප්රශ්නය මත ඔබේ ඩොලර් දෙකක් දීම සඳහා ඔබට ස්තුතියි. Ade: Thank you for sitting down with us and giving your two cents on the matter. I wish you success in your endeavours.