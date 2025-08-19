Y Combinator ki pi jèn fondatè solo di Digital Identity se enfrastrikti a pi gwo nan entènèt la

\n \n entènèt la se kraze ak pa travay pou tout moun. Sa a se yon verite trankil ki pa te rive sou pi fò nan moun. Nou te dijitalize komès ak kominikasyon, men yo pa menm te kòmanse kouvri sifas la lè li rive nan solisyon nan paradoks la nan sekirite identite dijital la. Li se yon kouch fonksyonèl ki pèmèt konfyans ant pati tranzaksyon ak pwoteje moun sou entènèt. The internet is broken and doesn’t work for everybody. This is a sad truth that hasn’t dawned upon most people. We have digitized commerce and communication, but haven’t even begun to scratch the surface when it comes to solving the paradox of the digital identity security conundrum. It is a fundamental layer that enables trust between transacting parties and protects individuals online. ak lòt krimen cyber yo nan ogmantasyon. Damages ki gen rapò ak sa yo entèraksyon sou entènèt yo se pwouve yo rive jiska $ 10.5 trillion pou chak ane nan fen 2025. Sa a fè mache a ilegal la ekonomi a twazyèm pi gwo nan mond lan, apre Etazini yo ak Lachin, ak yon rezon pou enkyetid gwo. Avanse, otomatik bot farm kounye a fè plis pase mwatye nan trafik entènèt la ak fè li pi difisil pou sistèm yo fè diferans ant moun reyèl ak machin sa yo otomatik. UK a Online Safety Act ak EU a New AI Act se de tès yo restaure kèk nan balans la ak regilye sa a chaos sou entènèt la, men sa yo règleman divize ka pa ase, epi yo kreye plis pwoblèm pase yo kapab rezoud. Vwayaje identite dijital \n \n Pou eksplore sa a tèm ki pi enpòtan, mwen te mete tèt mwen ak Kirill Avery, yon lidè teknoloji ki aplikasyon sosyal konsomatè li gen kounye a 15 milyon itilizatè. Li se fondatè solèy ki pi jèn nan start-up teknoloji akseleratè Y Combinator. Kirill: Mwen te envite yo travay nan VK kòm yon adolesan ak te yon pati nan yon ti ekip R & D kote nou te bati yon app sosyete trivial ki viralman te grandi nan 15 milyon itilizatè nan 9 mwa. Mwen te deplase nan peyi Etazini nan 17 ak te gen chans yo rantre nan Y Combinator ak nouvo app sosyete m 'kounye a. Sa a se lè mwen konprann ke èdtan an lò nan aplikasyon sosyal te fini, men pwoblèm fondamantal yo nan koneksyon dijital ak konfyans yo pi enpòtan pase tout tan. Sa te vin tès la inisyativ pou sa mwen bati kounye a, ki se konekte ak idantite desantralize ak dokiman nan pèsonèl. Ade: Digital Identity theft is a challenge that most people don’t think much about. They just click the login buttons and click accept on cookie requests and agreements without reading anything. What is the sheer scale of this core issue, and why isn’t the tech industry reaching out to the masses regarding it? Ade: Digital Identity vole se yon repons ki pi moun pa panse anpil sou. Yo jis klike sou bouton yo login ak klike sou aksepte sou requests cookies ak agreements san yo pa li anyen. Ki sa ki nan echèl la nan pwoblèm sa a debaz, ak poukisa endistri a teknoloji pa rive nan mas sou li? Kòm entènèt la premye te vini, li te bati kòm yon pwotokòl kredib, nètral, desantralize. Prèske tout bagay ki te bati sou li te swiv yon tès menm jan an. Se poutèt sa e-mail se toujou trè fò - ou pa bezwen panse sou ki kliyan yo sèvi ak li, epi li se gratis. Kirill: Nan mitan 2000s yo, konpayi te konprann ke yo ka santralize couche a dekouvri ak monetize li. Sou lòt bò a nan tab la, konsomatè a tipik pa reyèlman enterese sou prive a oswa pwopriyete done, ak gen yon sosyalizasyon desirabilite bias nan jwèt la. Se konsa, ou gen anviwònman mache pou konpayi yo kontinye fè sa ak fè plis lajan, ki se kounye a kontinye ak konpayi AI. Ade: When most users hear the words digital and identity, their mind immediately thinks about facial IDs, verification, and wallet signatures. Why is this level of thinking redundant and completely missing the point, as AI agents are starting to act on our behalf all over the internet? Ade: Pifò itilizatè lè yo tande pa wout la dijital ak idantite, tèt yo imedyatman panse sou ID figi, verifikasyon, ak senkèt wallet. Poukisa nivo sa a nan panse redondant ak konplètman manke pwen an, kòm ajan AI yo kòmanse fè aksyon nan non nou atravè entènèt la? Problèm la se ke moun panse idantite dijital se jis sou pwouve ou posede yon kont atravè scans figi, parayj oswa signatures. Men, sa a se konplètman manke imaj la pi gwo. Kòm ajan AI kòmanse ap travay nan non nou sou entènèt la, kesyon an reyèl vin: ki jan nou verifye ke yon ajan AI reyèlman reprezante yon moun reyèl ak gen lisans yo ap travay? Kirill: Tradisyonèl verifikasyon idantite se sèlman yon tcheke yon fwa, men nou bezwen yon pwouve kontinyèl nan pèsonèlite ak entansyon inivèsèl otantik anba chak aksyon. Lè ajan AI fè achte, pibliye kontni, oswa interaksyon sosyal pou nou, nou bezwen sistèm ki ka distingye ant aktivite reyèl moun-direksyon ak bot ranm oswa atis malid. Sa a se reyèl repitasyon idantite nou fè fas. Ade: AI platforms are enjoying limitless access and control over information, just like social media networks like Facebook, Twitter (now X), and others did previously. What parallels can be drawn among them, and why should it be a cause of concern for individual users and their privacy? Ade: Platfòm AI yo jwi aksè san limit ak kontwòl sou enfòmasyon, menm jan ak rezo sosyal medya tankou Facebook, Twitter (kounye a X), ak lòt moun te fè anvan. Ki paralèl yo ka pote ant yo, ak poukisa li ta dwe yon pwoblèm pou itilizatè endividyèl yo ak prive yo? Konpayi medya sosyal te kòmanse ofri sèvis gratis, pratik, Lè sa a, pa gradye santralize tout done yo ak monetize li san yo pa itilizatè yo reyèlman konprann sa yo ki yo te deside. Koulye a, konpayi AI fè menm bagay la, san yo pa fè pwomèt piblik sou pa fòmasyon sou done itilizatè, men pwomèt sa yo pa reyèlman vle di anyen. Kirill: Konpayi ka chanje kondisyon sèvis yo nan mitan lannwit, ak gen pa gen okenn responsablite reyèl oswa transparans sou sa ki reyèlman rive nan done ou yon fwa li nan sistèm yo. Nou te wè sa a anvan ak platfòm sosyal chanje angajman pwoteksyon. Prevansyon an se ke nou kreye menm plis pouvwa-pout-of-failè Gatekeepers ki gen aksè a tout bagay - imel ou, dokiman, konvèsasyon. Menm si yo chwazi pa fòmasyon oswa vann done sa a, gouvènman yo toujou ka mande tout enfòmasyon prive sa a ak sèvi ak li pou kontwole anba lide a nan "piblik sekirite". Ade: Both the UK and the EU have rolled out age verification apps and extended ID checks for online users. Are these regulatory moves progressive, or do you think they are sidestepping the issue and wasting a lot of time? Ade: Tou de UK a ak Inyon Ewopeyen an te lanse aplikasyon verifikasyon laj ak extended ID tcheke pou itilizatè sou entènèt. Èske move reglemantè sa yo progressive, oswa ou panse yo se sidestepping pwoblèm la ak pèdi yon anpil nan tan? Soti nan perspective nan gouvènman an, li se etap la pwochen nan direksyon pou plis enspeksyon. Koulye a, gouvènman yo pwòp yo ta konnen sa ou li, fè, ak panse nan yon fason verifye sèlman pou yo. Sa a se enfrastrikti a debaz ki pèmèt CBDCs. Yon sèl fason yo fè li diferan se pèmèt idantite pwoteje prive, yon kote pa gen okenn baz done inik ke kèk moun ka aksè. Ou, kòm yon itilizatè, ta dwe kapab pwouve laj ou nan yon sit entènèt san yo pa revele ki ou se, men tcheke id soti nan UK a oswa Inyon Ewopeyen an pa fèt pou sa. Kirill: Ade: AI agents are now actively applying for jobs, making purchase decisions, negotiating contracts, and helping cut down corporate waste. For business owners trying to tell the difference between real users and bots, what are the pragmatic risks associated with their operations? Ade: Agents AI se kounye a aktyèlman aplike pou travay, fè desizyon achte, negosye kontra, ak ede diminye rezo antrepriz. Pou pwopriyete biznis eseye di diferans ki genyen ant itilizatè reyèl ak bot, ki sa yo risk pragmatik ki asosye ak operasyon yo? Mwen jis dènyèman anrjistreman yon devlopè ki te kapab trikote tout pwosesis la entèvyou, ak tout moun nan ekip nou an te di yo renmen l '. Li te demise yon semèn apre. Kòm nou te aprann, li te itilize youn nan teleprompter AI "trikote" zouti yo pase entèvyou a. Kirill: Mwen kwè ke nou gen yon ekip talentè, entelijan, epi li se sèlman nan 2025. Èske ou ka imajine sa ki pral rive alantou? Ade: Privacy advocates like Edward Snowden have long argued that any identity-based system eventually becomes a surveillance overseer with time. How do you solve the bot problem without creating a privacy nightmare? Ade: Avoka prive tankou Edward Snowden te anpil tan argumente ke nenpòt sistèm ki baze sou idantite finalman vin yon superviseur surveillance ak tan. Ki jan ou rezoud pwoblèm bot la san yo pa kreye yon misk prive? Ou ka sèvi ak kriptografik, zk proofs, ak anpil lòt zouti yo diminye risk yo nan deklarasyon sa a. Men, tout mond lan se deplase nan direksyon pou yon santral, identite ki baze sou entènèt. Se konsa, sèlman fason yo konpetisyon ak nòt sa a se sijere yon altènatif. Ak sa a altènatif se pa yon "no identity entènèt" - li se yon bon konstriksyon, pwoteje prive, pwòp tèt ou. Kirill: Ade: Over 50 countries around the world are looking to develop and deploy extensive Central Bank Digital Currency (CBDC) regimes. If we don’t fix the digital identity conundrum, where will this cashless trajectory lead us in the next 5 years? Ade: Plis pase 50 peyi atravè mond lan ap chèche pou devlope ak deplwaye extensive Central Bank Digital Currency (CBDC) rejim. Si nou pa fikse idantite dijital konvèsasyon an, kote sa a trajectory san lajan kache pral mennen nou nan 5 ane pwochen? Kòm platfòm AI entegre pi profond nan entènèt la, politikè yo pral wè vwayaj la sèlman pou asire "sèvis la" se pa prezante kondisyon idantite. Men, yo pa gen okenn enkyetid sou ki jan teknoloji a ap travay epi yo pral chwazi wout la pi fasil - sa ki UK la ak Inyon Ewopeyen an ap fè kounye a. Basi, li ta ka mennen nan yon sitiyasyon kote si ou pa dakò ak pati a politik kounye a, tout byen ou yo dwe freze nan yon dezyèm. Li ta ka fè regim yo totalitè pi mal istorik parye pa konparezon. Kirill: Ade: You became the youngest solo founder to ever come out of Y Combinator’s successful program. What has this experience taught you, and will you be able to scale the adoption of your platform effectively? Ade: Ou te vin fondatè solèy ki pi jèn ki te janm rive soti nan pwogram la siksè nan Y Combinator. Ki sa ki te eksperyans sa a te aprann ou, epi ou pral kapab skalè adopte platfòm ou efikasman? Mwen panse ke mwen pa pi jèn ankò ha-ha :) Kirill: Kisa mwen te aprann se ke konprann règ yo nan ki jan tout moun fè bagay la ede ou jwenn ki lè ou ka vire règ spesifik. Sa a se lè nouvo, inovatè lide parèt - lè ou gade nan yon bagay ak panse li se pa ki jan li ta dwe fè. Mwen aplike tout divèsite nan konesans mwen soti nan kwasans aplikasyon sosyal, bati gwo interfaces, konprann sistèm distribiye segondè-scalable, ak background imigrasyon mwen ki fòme prive mwen an ak vèsyon libète nan sa mwen se kounye a bati. \n \n Ade: Mèsi pou siyen avèk nou ak bay de cent ou sou sa a. Mwen jwi ou siksè nan efò ou. Ade: Thank you for sitting down with us and giving your two cents on the matter. I wish you success in your endeavours.