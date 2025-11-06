Mastering Gemini CLI - Mẹo hàng đầu cho mã hóa AI tốt hơn

Tôi đã sử dụng Gemini CLI rất nhiều gần đây cho các dự án mã hóa của tôi. Tôi thực sự thích cách nó giúp tôi làm việc nhanh hơn ngay bên trong thiết bị đầu cuối của tôi. Nhưng khi tôi bắt đầu, tôi không phải lúc nào cũng có được kết quả tốt nhất. Theo thời gian, tôi đã học được một số thủ thuật đơn giản làm cho một sự khác biệt rất lớn. Nếu bạn sử dụng Gemini CLI, tôi muốn chia sẻ 10 lời khuyên chuyên nghiệp hàng đầu của tôi. Nếu bạn đã sẵn sàng, sau đó hãy bắt đầu. Top 10 lời khuyên chuyên nghiệp của tôi để sử dụng Gemini CLI Luôn luôn mở thư mục dự án của bạn trước tiên Đây là một bước siêu quan trọng tôi luôn làm! Trước khi tôi chạy lệnh Gemini, tôi đảm bảo rằng tôi đã ở trong thư mục dự án của tôi. Điều này giúp Gemini có được cái nhìn đúng của mã của tôi và tải phải Nó giúp tôi tiết kiệm thời gian và giúp giữ các tập tin khác, không phải là một phần của dự án, riêng tư. Trẻ em.md Trẻ em.md 2.Craft Clear, cụ thể Prompts Bản thân Gemini nói với bạn để được cụ thể cho kết quả tốt nhất, và tôi đồng ý. lời nhắc xấu thường thất bại vì họ thiếu bối cảnh. Ví dụ: # Vague prompt (not recommended) \nhelp me fix my UI\n Thay vào đó, hãy rõ ràng về những gì bạn muốn và chia nhiệm vụ thành các bước. # Better prompt with context and checklist request \nWhen I tap on a chat message, save that portion of the UI as an image. Provide TypeScript code to implement this feature. Create a step‑by‑step checklist and ask for my approval before editing any files.\n Yêu cầu một kế hoạch trước khi thay đổi Nếu tôi lo lắng về việc sử dụng quá nhiều token (hoặc chỉ muốn cẩn thận), tôi yêu cầu Gemini “tạo kế hoạch” đầu tiên. Điều này cho tôi một danh sách rõ ràng về những gì nó sẽ thay đổi. Nếu tôi thấy một lỗi trong kế hoạch, tôi có thể yêu cầu Gemini sửa chữa kế hoạch trước khi nó bắt đầu thay đổi tệp của tôi. Cung cấp một bối cảnh bền vững với GEMINI.md Để cung cấp cho Gemini CLI kiến thức nền về dự án của bạn, hãy tạo một folder trong repository của bạn và thêm một tập tin .gemini GEMINI.md Tôi sử dụng các lệnh để tạo a Trong tập tin này, tôi ghi lại tất cả các khía cạnh quan trọng của dự án của tôi, chẳng hạn như hướng dẫn phong cách, chi tiết khán giả và hướng dẫn để chạy các bài kiểm tra. /init Trẻ em.md Nếu tôi thay đổi tập tin, tôi chỉ sử dụng lệnh cập nhật kiến thức của Gemini về dự án. Bộ nhớ Refresh Bộ nhớ Refresh /memory refresh \n \n# verify it’s saved \n/memory show\n Sử dụng Shell Mode cho các lệnh Quick Terminal Trong phiên tương tác, bạn có thể chuyển sang chế độ shell bằng cách nhấn Ví dụ như: ! gemini \n# inside Gemini CLI \n! # enters shell mode \npwd # prints the current directory \nls # lists files \n! # exits shell mode (or press Esc)\n Chế độ Shell thực hiện các lệnh cục bộ và cung cấp đầu ra trở lại ngữ cảnh hội thoại. 6 Sử dụng Cập nhật nhanh Context Update /memory add Đối với ghi chú nhanh, chẳng hạn như số cổng cơ sở dữ liệu hoặc URL API, tôi sử dụng Đây là một cách nhanh chóng để thêm chi tiết cụ thể vào bộ nhớ của Gemini, và nó nhanh hơn so với việc mở và chỉnh sửa File mỗi lần /memory add GEMINI.md # store a decision \n/memory add "The database port is 123 and we decided to use Boostrap CSS." \n \n# verify it’s saved \n/memory show\n Tìm kiếm web với @search Xây dựng trong Công cụ thu thập thông tin từ web hoặc các nguồn bên ngoài. Ví dụ, nếu bạn cần điều tra một vấn đề đã biết trên GitHub: @search @search "https://github.com/google-gemini/gemini-cli/"\n Gemini lấy vấn đề và sử dụng nó như là bối cảnh để trả lời câu hỏi của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo từ khóa: @search "How to fix 'Cannot find module' error in Node.js?"\n Hoặc tôi chỉ nói với trợ lý để "tìm kiếm web", và nó đủ thông minh để xử lý phần còn lại! Cài đặt Slash Commands Nếu bạn thường hỏi cùng một loại câu hỏi, hãy xác định một lệnh cắt tùy chỉnh. Giả sử bạn thường xuyên cần một mẫu lập kế hoạch. Tạo một thư mục và tệp TOML: # create the commands folder \nmkdir .gemini/commands \n# create a toml file \ntouch .gemini/commands/plan.toml\n Bên trong file, thêm mô tả và prompt. description = "Generate a concise plan from requirements" \nprompt = """ \nYou are a project planner. Based on the following requirements, generate a numbered plan with deliverables, time estimates and testing tasks. \n \nRequirements: {{args}} \n"""\n Bây giờ, bạn có thể sử dụng các Lời bài hát: Inside Gemini /plan /plan "Add user authentication and registration to the TODO app."\n Sử dụng chế độ không tương tác cho các câu hỏi đơn Khi tôi cần một câu trả lời nhanh chóng và không muốn bắt đầu chế độ trò chuyện đầy đủ, tôi sử dụng Tôi vừa gửi câu hỏi của tôi với lệnh và nhận được một câu trả lời đơn, nhanh ngay trong thiết bị đầu cuối của tôi. ví dụ: gemini -p gemini -p "summarize the main points of gemini.md"\n 10. Enable Checkpoints (My Undo Button!) Đây là tính năng bảo mật yêu thích của tôi. tôi cho phép Trong My file.This is like a "save button" or a small Git commit before Gemini makes any changes.If the project breaks after a change, I can just use the lệnh để xem danh sách các snapshots đã lưu và cuộn trở lại phiên bản trước đó, làm việc của các tập tin của tôi. checkpointing settings.json /restore Video hướng dẫn: Gemini CLI Top 10 Mẹo Nếu bạn muốn xem các lệnh này trong hành động, vui lòng xem video hướng dẫn của tôi. Xem trên youtube: Lời bài hát Gemini CLI Tips Lời bài hát Gemini CLI Tips Kết luận CLI là một công cụ mạnh mẽ, nhưng những bước nhỏ này là những gì thực sự làm cho nó nhanh chóng và đáng tin cậy cho tôi. Chúc mừng! 😉