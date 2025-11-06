Mastering Gemini CLI - Top Tips para una mejor codificación de IA

He estado usando el Gemini CLI mucho últimamente para mis proyectos de codificación. Realmente me gusta cómo me ayuda a trabajar más rápido dentro de mi terminal. Pero cuando empecé, no siempre obtenía los mejores resultados. Con el tiempo, he aprendido algunos trucos simples que hacen una gran diferencia. Si usa el Gemini CLI, quiero compartir mis mejores 10 consejos profesionales. Mis 10 mejores consejos para usar el Gemini CLI Abre siempre tu carpeta de proyecto primero Este es un paso super importante que siempre hago! Antes de ejecutar el comando gemini, me aseguro de que ya esté dentro de mi carpeta de proyecto. Esto ayuda a Gemini a obtener la vista correcta de mi código y cargar la derecha Me ahorra tiempo y ayuda a mantener otros archivos, que no son parte del proyecto, privados. Génesis.md Génesis.md Craft Clear, Prompts específicos Gemini mismo te dice que debes ser específico para obtener los mejores resultados, y estoy de acuerdo.Las malas recomendaciones a menudo fallan porque carecen de contexto. # Vague prompt (not recommended) \nhelp me fix my UI\n En cambio, sea explícito acerca de lo que desea y rompa la tarea en pasos.También puede instruir a Gemini a esperar su confirmación: # Better prompt with context and checklist request \nWhen I tap on a chat message, save that portion of the UI as an image. Provide TypeScript code to implement this feature. Create a step‑by‑step checklist and ask for my approval before editing any files.\n Pide un plan antes de los cambios Si estoy preocupado por usar demasiados tokens (o simplemente quiero tener cuidado), pido a Gemini que "genere el plan" primero. Esto me da una lista clara de lo que va a cambiar. Si veo un error en el plan, puedo pedir a Gemini que corrija el plan antes de que comience a cambiar mis archivos. Esto ahorra mucho tiempo! Proporcionar un contexto continuo con GEMINI.md Para dar a Gemini CLI el conocimiento de fondo sobre su proyecto, crea un carpeta en su repositorio y agregar un El archivo. .gemini GEMINI.md Yo uso el Comando para crear a En este archivo, documento todos los aspectos importantes de mi proyecto, como guías de estilo, detalles de audiencia y instrucciones para ejecutar pruebas. Gemini utiliza esta información desde la primera vez que se lanza. /init Génesis.md Si cambio el archivo, solo uso el orden para actualizar el conocimiento de Gemini sobre el proyecto. Recuperación de memoria Recuperación de memoria /memory refresh \n \n# verify it’s saved \n/memory show\n Uso del modo Shell para comandos de terminales rápidos En la sesión interactiva, puede cambiar el modo shell presionando Por ejemplo: ! gemini \n# inside Gemini CLI \n! # enters shell mode \npwd # prints the current directory \nls # lists files \n! # exits shell mode (or press Esc)\n El modo Shell ejecuta los comandos localmente y alimenta la salida de nuevo en el contexto de la conversación. 6 Uso Actualización de Contexto Rápido /memory add Para notas rápidas, como un número de puerto de base de datos o una URL de API, Esta es una forma rápida de agregar detalles específicos a la memoria de Gemini, y es más rápido que abrir y editar la archivo cada vez. /memory add GEMINI.md # store a decision \n/memory add "The database port is 123 and we decided to use Boostrap CSS." \n \n# verify it’s saved \n/memory show\n Buscar la web con @search El construido en La herramienta recoge información de la web o de fuentes externas. Por ejemplo, si necesita investigar un problema conocido en GitHub: @search @search "https://github.com/google-gemini/gemini-cli/"\n Gemini toma el problema y lo utiliza como contexto para responder a su pregunta. También puede buscar por palabra clave: @search "How to fix 'Cannot find module' error in Node.js?"\n O simplemente le digo al asistente que "busque la web", y es lo suficientemente inteligente como para manejar el resto! Comandos Custom Slash Si suele hacer el mismo tipo de pregunta, define un comando de corte personalizado. Supongamos que necesita regularmente un modelo de planificación. Cree un directorio y el archivo TOML: # create the commands folder \nmkdir .gemini/commands \n# create a toml file \ntouch .gemini/commands/plan.toml\n Dentro del archivo, añade la descripción y prompt. description = "Generate a concise plan from requirements" \nprompt = """ \nYou are a project planner. Based on the following requirements, generate a numbered plan with deliverables, time estimates and testing tasks. \n \nRequirements: {{args}} \n"""\n Ahora puedes utilizar el En el interior de Gemini. /plan /plan "Add user authentication and registration to the TODO app."\n Uso del modo no interactivo para preguntas únicas Cuando necesito una respuesta rápida y no quiero iniciar el modo de chat completo, uso el Acabo de pasar mi pregunta con el comando y recibí una respuesta única y rápida en mi terminal. gemini -p gemini -p "summarize the main points of gemini.md"\n 10. Enable Checkpoints (My Undo Button!) Esta es mi característica de seguridad favorita. En mi Esto es como un "botón de guardar" o un pequeño comité de Git antes de que Gemini haga cualquier cambio. el comando para ver la lista de snapshots guardados y volver a una versión anterior de mis archivos. checkpointing settings.json /restore Video tutorial: Gemini CLI Top 10 consejos Si desea ver estos comandos en acción, por favor vea mi video tutorial. Ver en Youtube: Gemini CLI Tips Gemini CLI Tips Conclusión El CLI es una herramienta poderosa, pero estos pequeños pasos son lo que realmente lo hacen rápido y confiable para mí. ¡Bienvenidos! 😉