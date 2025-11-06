Mastering Gemini CLI - Top tips voor betere AI-codering

Ik heb de Gemini CLI de laatste tijd veel gebruikt voor mijn coderingsprojecten. Ik hou echt van hoe het me helpt om sneller binnen mijn terminal te werken. Maar toen ik voor het eerst begon, kreeg ik niet altijd de beste resultaten. Na verloop van tijd heb ik enkele eenvoudige trucs geleerd die een enorm verschil maken. Als je de Gemini CLI gebruikt, wil ik mijn top 10 pro-tips delen. Mijn Top 10 Pro-tips voor het gebruik van de Gemini CLI Open altijd eerst je projectmap Dit is een super belangrijke stap die ik altijd doe! Voordat ik de gemini-opdracht uitvoer, zorg ik ervoor dat ik al in mijn projectmap zit. Dit helpt Gemini om de juiste weergave van mijn code te krijgen en de juiste Het bespaart tijd en helpt andere bestanden, die geen deel uitmaken van het project, privé te houden. Zwangerschap.md Zwangerschap.md Craft Clear, Specifieke Prompts Gemini zelf vertelt je om specifiek te zijn voor de beste resultaten, en ik ben het ermee eens. slechte aanbevelingen falen vaak omdat ze geen context hebben. # Vague prompt (not recommended) \nhelp me fix my UI\n Wees in plaats daarvan expliciet over wat je wilt en breek de taak in stappen.U kunt zelfs Gemini instrueren om te wachten op uw bevestiging: # Better prompt with context and checklist request \nWhen I tap on a chat message, save that portion of the UI as an image. Provide TypeScript code to implement this feature. Create a step‑by‑step checklist and ask for my approval before editing any files.\n Vraag om een plan voor veranderingen Als ik me zorgen maak over het gebruik van te veel tokens (of gewoon voorzichtig willen zijn), vraag ik Gemini om eerst het plan te "genereren".Dit geeft me een duidelijke lijst van wat het gaat veranderen.Als ik een fout in het plan zie, kan ik Gemini vragen om het plan te repareren voordat het begint met het wijzigen van mijn bestanden. Zorg voor een blijvende context met GEMINI.md Om Gemini CLI achtergrondkennis over uw project te geven, maak een folder in uw repository en voeg een Het bestand. .gemini GEMINI.md Ik gebruik de Command to Create a In dit bestand documenter ik alle belangrijke aspecten van mijn project, zoals stijl gidsen, publiek details en instructies voor het uitvoeren van tests. /init Zwangerschap.md Als ik het bestand verander, gebruik ik alleen de Commando om Gemini's kennis over het project bij te werken. - geheugen verfrissen - geheugen verfrissen /memory refresh \n \n# verify it’s saved \n/memory show\n Gebruik Shell-modus voor snelle terminale opdrachten In de interactieve sessie kunt u de shellmodus overschakelen door op Bijvoorbeeld : ! gemini \n# inside Gemini CLI \n! # enters shell mode \npwd # prints the current directory \nls # lists files \n! # exits shell mode (or press Esc)\n Shell-modus voert commando's lokaal uit en voert de output terug in de conversatiecontext. 6 Gebruik Voor snelle contextupdate /memory add Voor snelle notities, zoals een databankpoortnummer of een API-URL, gebruik ik de Dit is een snelle manier om specifieke details toe te voegen aan het geheugen van Gemini, en het is sneller dan het openen en bewerken van de Elke keer een bestand. /memory add GEMINI.md # store a decision \n/memory add "The database port is 123 and we decided to use Boostrap CSS." \n \n# verify it’s saved \n/memory show\n Zoek het web met @search De gebouwde in De tool haalt informatie uit het web of externe bronnen.Bijvoorbeeld, als u een bekend probleem op GitHub moet onderzoeken: @search @search "https://github.com/google-gemini/gemini-cli/"\n Gemini haalt het probleem op en gebruikt het als context om uw vraag te beantwoorden. @search "How to fix 'Cannot find module' error in Node.js?"\n Of ik zeg gewoon aan de assistent om "het web te zoeken", en het is slim genoeg om de rest te verwerken! Custom Slash commando’s Als je vaak hetzelfde soort vragen stelt, definieer dan een aangepaste slash-opdracht. Stel dat je regelmatig een planningssjabloon nodig hebt. # create the commands folder \nmkdir .gemini/commands \n# create a toml file \ntouch .gemini/commands/plan.toml\n Binnen het bestand, voeg de beschrijving en prompt. description = "Generate a concise plan from requirements" \nprompt = """ \nYou are a project planner. Based on the following requirements, generate a numbered plan with deliverables, time estimates and testing tasks. \n \nRequirements: {{args}} \n"""\n Nu kunt u gebruik maken van de Binnenin de Gemini. /plan /plan "Add user authentication and registration to the TODO app."\n Gebruik niet-interactieve modus voor enkele vragen Wanneer ik een snel antwoord nodig heb en de volledige chatmodus niet wil starten, gebruik ik de Ik heb net mijn vraag doorgegeven met de opdracht en kreeg een enkele, snelle reactie direct in mijn terminal. gemini -p gemini -p "summarize the main points of gemini.md"\n 10. Enable Checkpoints (My Undo Button!) Dit is mijn favoriete veiligheidsfunctie. In mijn Dit is als een "save-knop" of een kleine Git-commissie voordat Gemini enige wijzigingen maakt. Commando om de lijst met opgeslagen snapshots te bekijken en terug te scrollen naar een eerdere, werkende versie van mijn bestanden. checkpointing settings.json /restore Video Tutorial: Gemini CLI Top 10 Tips Als u deze opdrachten in actie wilt zien, bekijk dan mijn video tutorial. Bekijk op YouTube: Gemini CLI tips Gemini CLI tips Conclusie De CLI is een krachtig hulpmiddel, maar deze kleine stappen maken het echt snel en betrouwbaar voor mij. Gefeliciteerd! 😉