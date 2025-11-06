Mastering Gemini CLI - より良いAIコーディングのためのトップヒント

私は最近、私のコードプロジェクトのためにジェミニCLIを使用してきました。私は本当にそれが私の端末内でより速く働くのを助ける方法が好きです。しかし、私が最初に始めたとき、私は常に最高の結果を得ることはありませんでした。 ジェミニCLIを使用するための私のトップ10プロのヒント 1.常に最初にプロジェクトフォルダを開く これは私が常に行う超重要なステップです! ジェミニコマンドを実行する前に、私はすでにプロジェクトフォルダの中にいることを確認します。 それは私に時間を節約し、プロジェクトの一部ではない他のファイルをプライベートに保つのに役立ちます。 ダンジョン.md ダンジョン.md 2.Craft Clear、Specific Prompts 双子座自身は、最良の結果のために具体的でなければならないとあなたに言います、そして私は同意します. Bad prompts often fail because they lack context. # Vague prompt (not recommended) \nhelp me fix my UI\n 代わりに、あなたが望むことを明確にし、タスクをステップに分割してください. You can even instruct Gemini to wait for your confirmation: # Better prompt with context and checklist request \nWhen I tap on a chat message, save that portion of the UI as an image. Provide TypeScript code to implement this feature. Create a step‑by‑step checklist and ask for my approval before editing any files.\n 3.変更する前に計画を求める もし私があまりにも多くのトークンを使用することを心配している場合(あるいは気をつけたいだけの場合)、私はジェミニーに最初に「プランを生成する」ことを依頼します。これは私に何が変わるのかの明確なリストを提供します。プランにエラーがあれば、ジェミニーにプランを修正するように頼むことができます。 4. 持続的な文脈を提供する GEMINI.md Gemini CLI のプロジェクトの背景知識を提供するには、 あなたのリポジトリにフォルダを追加し、A ファイル .gemini GEMINI.md I use the コマンド Create a このファイルでは、スタイルガイド、観客の詳細、テストを実行するための指示など、私のプロジェクトのすべての重要な側面を文書化します。 /init ダンジョン.md ファイルを変更する場合、私は単に使用します。 ジェミニーのプロジェクトに関する知識を更新するためのコマンド。 メモリー refresh メモリー refresh /memory refresh \n \n# verify it’s saved \n/memory show\n Shell Mode for Quick Terminal コマンド インタラクティブセッションでは、シェルモードを押すことでシェルモードを切り替えます。 例えば: ! gemini \n# inside Gemini CLI \n! # enters shell mode \npwd # prints the current directory \nls # lists files \n! # exits shell mode (or press Esc)\n Shell モードは、コマンドをローカルに実行し、出力を会話の文脈に戻します。 6.利用 Quick Context Update について /memory add データベースポート番号や API URL などの速いメモの場合は、 これは、ジェミニのメモリに特定の詳細を追加するための迅速な方法であり、メモリを開いて編集するよりも速い。 ファイルは毎回 /memory add GEMINI.md # store a decision \n/memory add "The database port is 123 and we decided to use Boostrap CSS." \n \n# verify it’s saved \n/memory show\n 7. Search the web with @search 構築中 たとえば、GitHub で既知の問題を調査する必要がある場合: @search @search "https://github.com/google-gemini/gemini-cli/"\n Gemini は問題を拾い上げ、その文脈としてあなたの質問に答えるためにそれを使用します。 @search "How to fix 'Cannot find module' error in Node.js?"\n あるいは、アシスタントに「Webを検索する」と言い、残りを処理するのに十分にスマートです! 8. Custom Slash コマンド 同じタイプの質問を頻繁に質問する場合は、カスタムスラッシュコマンドを定義します。定期的にスケジュールテンプレートが必要だと仮定します。 # create the commands folder \nmkdir .gemini/commands \n# create a toml file \ntouch .gemini/commands/plan.toml\n ファイルの内側に、説明を追加し、プロンプトします。 description = "Generate a concise plan from requirements" \nprompt = """ \nYou are a project planner. Based on the following requirements, generate a numbered plan with deliverables, time estimates and testing tasks. \n \nRequirements: {{args}} \n"""\n 現在、あなたは、The 双子座の内部のコマンド /plan /plan "Add user authentication and registration to the TODO app."\n 単一質問のための非インタラクティブモードの使用 迅速な回答が必要で、完全なチャットモードを開始したくない場合は、 I just passed my question with the command and got a single, fast response right in my terminal. たとえば: gemini -p gemini -p "summarize the main points of gemini.md"\n 10. Enable Checkpoints (My Undo Button!) お気に入りのセキュリティ機能ですが、 IN MY ファイル. これは「保存ボタン」または Gemini が変更を行う前に小さな Git コマンドのようなものです。 保存されたスナップショットのリストを表示し、以前の、私のファイルの動作バージョンに戻します。 checkpointing settings.json /restore ビデオチュートリアル: Gemini CLI Top 10 Tips これらのコマンドをアクションで見たい場合は、私のビデオチュートリアルをご覧ください。 YouTubeでご覧ください: ジェミニCLI Tips ジェミニCLI Tips 結論 CLIは強力なツールですが、これらの小さなステップが私にとって本当に速く、信頼できるものになります。 こんにちは! ;)