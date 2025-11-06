Mastering Gemini CLI - เคล็ดลับด้านบนสําหรับการเข้ารหัส AI ที่ดีขึ้น

ฉันได้ใช้ Gemini CLI หลายครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้สําหรับโครงการการเข้ารหัสของฉัน ฉันชอบวิธีที่มันช่วยให้ฉันทํางานได้เร็วขึ้นภายในเทอร์มินัลของฉัน แต่เมื่อฉันเริ่มต้นฉันไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ ในเวลาผ่านไปฉันได้เรียนรู้เทคนิคง่ายๆบางอย่างที่ทําให้ความแตกต่างอย่างมาก หากคุณใช้ Gemini CLI ฉันต้องการแบ่งปันเคล็ดลับระดับมืออาชีพ 10 ของฉัน หากคุณพร้อมแล้วให้เริ่มต้น เคล็ดลับ Pro Top 10 ของฉันสําหรับการใช้ Gemini CLI 1. เปิดโฟลเดอร์โครงการของคุณเสมอ นี่เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากที่ฉันทําเสมอ! ก่อนที่ฉันเรียกใช้คําสั่ง gemini ฉันตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉันอยู่ภายในโฟลเดอร์โครงการของฉัน สิ่งนี้ช่วยให้ Gemini ได้รับการดูที่ถูกต้องของรหัสของฉันและโหลดที่เหมาะสม มันช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้ไฟล์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเป็นส่วนตัว มือสมัครเล่น มือสมัครเล่น 2. Craft Clear, Prompts ที่เฉพาะเจาะจง Gemini ตัวเธอเองบอกคุณให้เฉพาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและฉันเห็นด้วย ข้อเสนอแนะที่ไม่ดีมักจะล้มเหลวเพราะพวกเขาขาดแง่มุม ตัวอย่างเช่น: # Vague prompt (not recommended) \nhelp me fix my UI\n แทนที่จะเป็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและแบ่งงานเป็นขั้นตอน คุณยังสามารถคําสั่ง Gemini เพื่อรอการยืนยันของคุณ: # Better prompt with context and checklist request \nWhen I tap on a chat message, save that portion of the UI as an image. Provide TypeScript code to implement this feature. Create a step‑by‑step checklist and ask for my approval before editing any files.\n 3. ขอแผนก่อนการเปลี่ยนแปลง หากฉันกังวลเกี่ยวกับการใช้โทเค็นจํานวนมาก (หรือต้องการระมัดระวัง) ฉันขอให้ Gemini "สร้างแผน" ก่อน นี้ให้ฉันรายการที่ชัดเจนของสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลง หากฉันเห็นข้อผิดพลาดในแผนฉันสามารถขอให้ Gemini แก้ไขแผนก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไฟล์ของฉัน นี้ช่วยประหยัดเวลามาก! 4. ให้ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ GEMINI.md เพื่อให้ความรู้พื้นฐานของ Gemini CLI เกี่ยวกับโครงการของคุณสร้าง โฟลเดอร์ในบันทึกของคุณและเพิ่ม a ไฟล์ .gemini GEMINI.md ฉันใช้ คําสั่งเพื่อสร้าง a . ในไฟล์นี้ฉันบันทึกทุกแง่มุมที่สําคัญของโครงการของฉันเช่นคู่มือสไตล์รายละเอียดผู้ชมและคําแนะนําสําหรับการเรียกใช้การทดสอบ Gemini ใช้ข้อมูลนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัว /init มือสมัครเล่น ถ้าฉันเปลี่ยนไฟล์ฉันจะใช้ คําสั่งเพื่ออัปเดตความรู้ของ Gemini เกี่ยวกับโครงการ /หน่วยความจํา Refresh /หน่วยความจํา Refresh /memory refresh \n \n# verify it’s saved \n/memory show\n 5. ใช้โหมด Shell สําหรับคําสั่งปลายทางอย่างรวดเร็ว ในเซสชั่นแบบโต้ตอบคุณสามารถเปลี่ยนโหมด shell โดยการกด ตัวอย่างเช่น ! gemini \n# inside Gemini CLI \n! # enters shell mode \npwd # prints the current directory \nls # lists files \n! # exits shell mode (or press Esc)\n โหมด Shell ดําเนินคําสั่งในท้องถิ่นและส่งออกกลับลงในกรอบการสนทนา 6. การใช้ การอัปเดตเนื้อหาอย่างรวดเร็ว /memory add สําหรับบันทึกอย่างรวดเร็วเช่นหมายเลขพอร์ตฐานข้อมูลหรือ URL API ฉันใช้ นี่เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเพิ่มรายละเอียดเฉพาะไปยังหน่วยความจําของ Gemini และเร็วกว่าการเปิดและแก้ไข ไฟล์ทุกครั้ง /memory add GEMINI.md # store a decision \n/memory add "The database port is 123 and we decided to use Boostrap CSS." \n \n# verify it’s saved \n/memory show\n 7. ค้นหาเว็บไซต์กับ @search โครงสร้างใน เครื่องมือจับข้อมูลจากเว็บหรือแหล่งภายนอก ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการตรวจสอบปัญหาที่รู้จักกันใน GitHub: @search @search "https://github.com/google-gemini/gemini-cli/"\n Gemini เลือกปัญหาและใช้เป็นพื้นฐานเพื่อตอบคําถามของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาตามคําหลัก: @search "How to fix 'Cannot find module' error in Node.js?"\n หรือฉันเพียงแค่บอกผู้ช่วยที่จะ "ค้นหาเว็บ" และมันสมาร์ทพอที่จะจัดการกับส่วนที่เหลือ! 8. คําสั่ง Slash ที่กําหนดเอง หากคุณถามคําถามประเภทเดียวกันบ่อยครั้งให้กําหนดคําสั่งการตัดแบบกําหนดเอง แสดงให้เห็นว่าคุณต้องการเทมเพลตการวางแผนบ่อยครั้ง สร้างไดเรกทอรีและไฟล์ TOML: # create the commands folder \nmkdir .gemini/commands \n# create a toml file \ntouch .gemini/commands/plan.toml\n ภายในไฟล์เพิ่มคําอธิบายและโปรด description = "Generate a concise plan from requirements" \nprompt = """ \nYou are a project planner. Based on the following requirements, generate a numbered plan with deliverables, time estimates and testing tasks. \n \nRequirements: {{args}} \n"""\n ตอนนี้คุณสามารถใช้ ควบคุมภายใน Gemini /plan /plan "Add user authentication and registration to the TODO app."\n 9. ใช้โหมดไม่โต้ตอบสําหรับคําถามเดี่ยว เมื่อฉันต้องการคําตอบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องการเริ่มต้นโหมดแชทเต็มรูปแบบฉันใช้ คําสั่ง ฉันเพิ่งส่งคําถามของฉันด้วยคําสั่งและได้รับคําตอบที่รวดเร็วเพียงครั้งเดียวใน terminal ของฉัน ตัวอย่างเช่น: gemini -p gemini -p "summarize the main points of gemini.md"\n 10. Enable Checkpoints (My Undo Button!) นี่คือคุณสมบัติความปลอดภัยที่ชื่นชอบของฉัน ฉันสามารถ ในของฉัน ไฟล์. นี่เป็นเช่นเดียวกับ "บันทึกปุ่ม" หรือ Git เล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที่ Gemini ทําการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากโครงการหยุดหลังจากเปลี่ยนแปลงฉันสามารถใช้ คําสั่งเพื่อดูรายการของสปินสปินที่บันทึกไว้และเลื่อนกลับไปยังรุ่นที่ทํางานก่อนหน้านี้ของไฟล์ของฉัน checkpointing settings.json /restore วิดีโอสอน: Gemini CLI Top 10 เคล็ดลับ หากคุณต้องการดูคําสั่งเหล่านี้ในการกระทําโปรดดูวิดีโอสอนของฉัน ดูใน YouTube: Gemini CLI เคล็ดลับ Gemini CLI เคล็ดลับ ข้อสรุป CLI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ขั้นตอนเล็ก ๆ นี่คือสิ่งที่ทําให้มันรวดเร็วและเชื่อถือได้สําหรับฉัน ฉันหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นกัน! ขอแสดงความยินดี ;)