3 trò chơi được mong đợi cao đã bị trì hoãn đến năm 2023

Nó luôn tệ khi một trò chơi mà bạn đang chờ đợi bị trì hoãn trong nhiều tháng hoặc thậm chí một năm. Tuy nhiên, nó đánh bại giải pháp thay thế của việc giải phóng một mớ hỗn độn bị hỏng, lỗi. Dưới đây là 3 trò chơi rất được mong đợi đã bị trì hoãn đến năm 2023. Starfield được thiết lập để diễn ra ngoài không gian và đó là một trò chơi nhập vai. Phần tiếp theo của The Legend of Zelda: Breath of the Wild Untitled đã bị lùi lại. Suicide Squad: Kill The Justice League và Redfall cũng đang bị trì hoãn. Các trò chơi hiện dự kiến sẽ phát hành trong “nửa đầu năm 2023”.