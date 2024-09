C'est toujours nul quand un jeu que vous attendiez est retardé de plusieurs mois, voire d'un an.





Cependant, il bat l'alternative de libérer un gâchis cassé et bogué. Finalement, le jeu pourrait s'améliorer, mais à ce moment-là, vous réalisez que le jeu aurait dû être complètement retardé.





C'est pourquoi il est compréhensible que les jeux soient repoussés, mais cela n'empêche toujours pas la piqûre de la déception. Et, malheureusement, il y a beaucoup de piqûre qui vous attend dans cet article. Voici 3 jeux très attendus qui ont été reportés à 2023.

Jeux qui ont été reportés à 2023

Champ d'étoiles The Legend of Zelda : Breath of the Wild, suite sans titre Suicide Squad: Tuez la Justice League

1. Champ stellaire





https://www.youtube.com/watch?v=pYqyVpCV-3c





Ce jeu Bethesda n'aété annoncé que récemment comme étant retardé. Ce n'est pas non plus le seul jeu Bethesda qui a été repoussé. Dans le même message d'annonce, la société a révélé que Redfall serait également retardé.





Les deux jeux devraient maintenant sortir au cours du "premier semestre 2023", selon le post Twitter de la société.





Cette nouvelle fenêtre n'est pas si éloignée de la date de sortie initiale de Starfield du 11 novembre 2022. Ainsi, alors que Starfield est repoussé, cela aurait pu être bien pire.





Si le jeu avait gardé le cap et avait été publié comme prévu à l'origine, cela aurait pu être pire que pire. Jason Schreier, un journaliste de jeux vidéo, a tweeté qu'il avait parlé à certaines des personnes travaillant sur Starfield. Et voici ce qu'il a dit :





"Le printemps dernier avant l'E3, j'ai parlé à des gens de Starfield qui étaient extrêmement inquiets à l'idée de s'engager à une date le 11-11-22 en raison des progrès qu'ils avaient réalisés jusqu'à présent. ("Next Cyberpunk" était le terme flottant.) Bravo à Bethesda pour avoir retardé même après avoir annoncé cette date précise. "





Le responsable de Xbox, Phil Spencer, a également commenté sur Twitter le retard de ces jeux exclusifs à Microsoft. L'année dernière, Microsoft a acquis Zenimax Media , la société mère de Bethesda.





Il semble donc que les fans devront attendre un peu plus longtemps pour jouer à Starfield. Ils devraient cependant se consoler du fait que le jeu sera disponible sur Xbox Game Pass au lancement .

Qu'est-ce que Starfield ?

Et tandis que les fans sont enthousiasmés par un nouveau jeu Bethesda, nous n'en savons toujours pas grand-chose; bien qu'il y ait pas mal d'informations intéressantes. Nous savons que Starfield doit se dérouler dans l'espace, et c'est un jeu de rôle.





Nous connaissons ces deux éléments sur le site officiel du jeu. Le site Web de Starfield indique également que ce sera le "premier nouvel univers de Bethesda en 25 ans".





Le jeu se déroule en 2330, d'après la vidéo Starfield - The Settled Systems . La vidéo contient de nombreuses informations sur le jeu, comme le fait que Starfield se déroule après une énorme guerre.





Une autre information est que le joueur jouera en tant que nouveau membre de la Constellation ; ils sont décrits comme le « dernier groupe d'explorateurs de l'espace ».





Être un explorateur spatial dans un univers créé par Bethesda semble passionnant, et nous avons hâte de voir ce que Starfield a à offrir en 2023.

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild Suite sans titre

Un autre jeu qui passionne les fans est le prochain jeu Legend of Zelda. Ce sera la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sorti en 2017. Semblable à Starfield, nous n'en savons pas trop. Mais nous le savons, il a été officiellement reporté à 2023.





Ce jeu n'avait pas de date de sortie spécifique ; le teaser disait seulement qu'il sortirait en 2022. Puis, en mars de cette année, il a été annoncé que le jeu serait repoussé au printemps 2023.





https://www.youtube.com/watch?v=f_vgseuw_o8





Dans la vidéo de mise à jour de la date de sortie, ils ont également montré plus du jeu et donné plus d'informations à ce sujet.





Un aspect important de celui-ci sera la capacité de traverser le ciel. Par exemple, nous voyons Link tomber du ciel et nous pouvons le voir planer vers ce qui ressemble à des îles flottantes.





Les détails sur l'histoire sont assez rares, donc les fans de la série devront attendre et voir ce qui se passe avec Link et Zelda.





Avec le temps écoulé depuis Breath of the Wild, cette suite est l'un des jeux les plus attendus qui a été retardé jusqu'en 2023.

3. Suicide Squad : tuez la Justice League





https://www.youtube.com/watch?v=MsQ3Js4wYI4





En parlant d'attendre longtemps, les fans ont hâte de voir ce que le développeur, Rocksteady Studios, a préparé ces dernières années. Leur dernier jeu était Batman : Arkham VR , sorti en 2017.





Rocksteady Studios s'est attaqué à l'histoire de Batman, maintenant ils vont se concentrer sur la Suicide Squad dans ce prochain jeu. La Suicide Squad est une équipe de criminels qui sont obligés de faire des missions pour le gouvernement américain afin d'obtenir une remise de peine de prison.





Cette variante de l'équipe comprend Harley Quinn, Deadshot, King Shark et Captain Boomerang. Ils sont chargés de tuer la Justice League contrôlée par Brainiac, composée de Superman, Green Lantern, The Flash, etc. Bien que tout cela semble amusant et excitant, nous ne pourrons pas jouer au jeu avant l'année prochaine.





Initialement prévu pour une sortie en 2022, le cofondateur et directeur créatif de Rocksteady Studios, Sefton Hills, a annoncé sur Twitter que le jeu serait repoussé au printemps 2023.





Les fans peuvent être déçus que ces 3 jeux aient été reportés à 2023, mais c'est mieux que d'être déçu du produit final. L'avantage est que 2023 semble être une excellente année pour les fans de jeux vidéo.

Plus dans les jeux :