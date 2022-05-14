3 款被推迟到 2023 年的备受期待的游戏





当您一直在等待的游戏延迟数月甚至一年时，它总是很糟糕。





然而，它胜过释放一个破碎的、有缺陷的混乱的替代方案。最终，游戏可能会变得更好，但到那时，您会意识到游戏应该完全推迟。





这就是为什么当游戏被推迟是可以理解的，但这仍然不能阻止失望的刺痛。而且，不幸的是，在这篇文章中有很多刺痛等着你。这里有 3 款备受期待的游戏被推迟到 2023 年。

推迟到 2023 年的游戏

星空 塞尔达传说：旷野之息无题续集 自杀小队：杀死正义联盟

1. 星空





https://www.youtube.com/watch?v=pYqyVpCV-3c





这场贝塞斯达游戏最近才被宣布推迟。这也不是唯一被推迟的贝塞斯达游戏。在同一份公告中，该公司透露Redfall也将被推迟。





根据该公司的推特帖子，这两款游戏现在都计划在“2023 年上半年”发布。





这个新窗口距离 Starfield 最初的 2022 年 11 月 11 日发布日期并不遥远。因此，虽然 Starfield 被推迟，但情况可能会更糟。





如果游戏保持原样并在最初打算发布时发布，它可能会变得更糟。视频游戏记者 Jason Schreier 在推特上表示，他与一些在 Starfield 工作的人进行了交谈。这就是他所说的：





“去年春天在 E3 之前，我与 Starfield 上的一些人进行了交谈，他们非常担心基于他们迄今为止取得的进展而承诺 11-11-22 的日期。 （“下一个赛博朋克”这个词是浮动的。）贝塞斯达很好，即使在宣布了具体日期之后也推迟了。”





Xbox 负责人 Phil Spencer 也在Twitter 上评论了这些微软独家游戏的延迟。就在去年， 微软收购了贝塞斯达的母公司 Zenimax Media 。





因此，看起来球迷们将不得不再等一会儿才能玩 Starfield。然而，他们应该感到安慰的是，该游戏将在发布时在Xbox Game Pass 上可用。

什么是星空？

尽管粉丝们对 Bethesda 的新游戏感到兴奋，但我们仍然对它知之甚少。虽然有很多有趣的信息。我们知道 Starfield 将发生在外太空，它是一款角色扮演游戏。





我们从游戏的官方网站上知道这两个。 Starfield 的网站还表示，这将是贝塞斯达“25 年来的第一个新宇宙”。





根据Starfield - The Settled Systems 的视频，游戏发生在 2330 年。该视频包含大量有关游戏的信息，例如 Starfield 发生在一场巨大的战争之后。





另一个消息是，玩家将扮演星座的新成员；他们被描述为“最后一批太空探索者”。





作为贝塞斯达创造的宇宙中的太空探索者听起来令人兴奋，我们迫不及待地想看看 Starfield 在 2023 年所提供的一切。

2. 塞尔达传说：旷野之息无题续集

另一个让粉丝大肆宣传的游戏是即将到来的塞尔达传说游戏。这将是 2017 年《塞尔达传说：旷野之息》的续集。和Starfield类似，我们对它了解的并不多。但我们确实知道这一点，它已正式推迟到 2023 年。





该游戏没有具体的发布日期；预告中只说会在 2022 年推出。然后，在今年 3 月，宣布游戏将推迟到 2023 年春季。





https://www.youtube.com/watch?v=f_vgseuw_o8





在发布日期更新视频中，他们还展示了更多游戏内容并提供了更多相关信息。





它的一个重要方面将是穿越天空的能力。例如，我们看到林克从天而降，我们可以看到他滑翔到看起来像浮岛的地方。





故事的细节非常稀缺，因此该系列的粉丝将不得不拭目以待，看看林克和塞尔达会发生什么。





从《荒野之息》到现在已经有多久了，这部续作是被推迟到 2023 年最受期待的游戏之一。

3.自杀小队：杀死正义联盟





https://www.youtube.com/watch?v=MsQ3Js4wYI4





说到漫长的等待，粉丝们一直渴望看到开发商 Rocksteady Studios 在过去几年里一直在酝酿什么。他们的上一款游戏是 2017 年发布的《蝙蝠侠：阿卡姆 VR 》。





Rocksteady Studios 处理了蝙蝠侠的故事，现在他们将在即将到来的游戏中专注于自杀小队。自杀小队是一群罪犯，他们被迫为美国政府执行任务以摆脱监禁。





这个变种的团队包括小丑女、死射手、鲨鱼王和回旋镖队长。他们的任务是杀死由超人、绿灯侠、闪电侠等组成的布莱尼亚克控制的正义联盟。虽然这一切听起来很有趣和令人兴奋，但我们要到明年才能玩这款游戏。





Rocksteady Studios 的联合创始人兼创意总监 Sefton Hills 原定于 2022 年发布，在 Twitter 上宣布该游戏将推迟到 2023 年春季。





粉丝们可能会对这 3 款游戏被推迟到 2023 年感到失望，但总比对最终产品感到失望要好。好处是 2023 年对于电子游戏迷来说似乎将是伟大的一年。

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