É sempre uma pena quando um jogo que você está esperando é adiado por meses ou até um ano.





No entanto, é melhor do que liberar uma bagunça quebrada e cheia de bugs. Eventualmente, o jogo pode melhorar, mas nesse ponto, você percebe que o jogo deveria ter sido totalmente adiado.





É por isso que é compreensível quando os jogos são adiados, mas isso ainda não impede a decepção. E, infelizmente, há muita ferrão esperando por você neste artigo. Aqui estão 3 jogos altamente esperados que foram adiados para 2023.

Jogos que foram adiados para 2023

Campo Estelar The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequela sem título Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça

1. Campo Estelar





https://www.youtube.com/watch?v=pYqyVpCV-3c





Este jogo da Bethesda foianunciado recentemente como sendo adiado. Não é o único jogo da Bethesda que foi adiado também. No mesmo post de anúncio, a empresa revelou que Redfall também seria adiado.





Ambos os jogos estão programados para serem lançados durante o “primeiro semestre de 2023”, de acordo com o post da empresa no Twitter.





Esta nova janela não está muito longe da data de lançamento original de Starfield de 11 de novembro de 2022. Portanto, enquanto Starfield está sendo adiado, poderia ter sido muito pior.





Se o jogo mantivesse o curso e tivesse sido lançado quando originalmente pretendia, poderia ter sido pior do que pior. Jason Schreier, jornalista de videogame, twittou que conversou com algumas das pessoas que trabalham em Starfield. E foi isso que ele disse:





“Na primavera passada, antes da E3, conversei com algumas pessoas em Starfield que estavam extremamente preocupadas em se comprometer com uma data 11-11-22 com base no progresso que fizeram até agora. (“Próximo Cyberpunk” foi o termo lançado.) Bom para a Bethesda por atrasar mesmo depois de anunciar aquela data específica.”





O chefe do Xbox, Phil Spencer, também comentou no Twitter sobre o atraso desses jogos exclusivos da Microsoft. No ano passado, a Microsoft adquiriu a Zenimax Media , empresa controladora da Bethesda.





Então, parece que os fãs terão que esperar um pouco mais para jogar Starfield. Eles devem se consolar com o fato, no entanto, de que o jogo estará disponível no Xbox Game Pass no lançamento .

O que é Starfield?

E enquanto os fãs estão entusiasmados com um novo jogo da Bethesda, ainda não sabemos muito sobre isso; embora existam algumas informações interessantes. Sabemos que Starfield está programado para acontecer no espaço sideral e é um RPG.





Conhecemos ambos no site oficial do jogo. O site da Starfield também diz que este será o “primeiro novo universo da Bethesda em 25 anos”.





O jogo se passa em 2330, de acordo com o vídeo Starfield - The Settled Systems . O vídeo traz muitas informações sobre o jogo, como o fato de Starfield se passar após uma grande guerra.





Outra informação é que o jogador jogará como um novo membro do Constellation; eles são descritos como o “ último grupo de exploradores espaciais ”.





Ser um explorador espacial em um universo criado pela Bethesda parece empolgante, e mal podemos esperar para ver o que Starfield tem a oferecer em 2023.

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequência sem título

Outro jogo sobre o qual os fãs estão morrendo de entusiasmo é o próximo jogo Legend of Zelda. Será a sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild de 2017. Semelhante ao Starfield, não sabemos muito sobre isso. Mas sabemos disso, foi oficialmente adiado para 2023.





Este jogo não teve uma data de lançamento específica; o teaser dizia apenas que seria lançado no ano de 2022. Então, em março deste ano, foi anunciado que o jogo seria adiado para a primavera de 2023.





https://www.youtube.com/watch?v=f_vgseuw_o8





No vídeo de atualização da data de lançamento, eles também mostraram mais do jogo e deram mais informações sobre ele.





Um grande aspecto disso será a capacidade de atravessar o céu. Por exemplo, vemos Link caindo do céu e podemos vê-lo deslizando para o que parecem ser ilhas flutuantes.





Os detalhes da história são bem escassos, então os fãs da série terão que esperar para ver o que acontece com Link e Zelda.





Com quanto tempo se passou desde Breath of the Wild, esta sequência é um dos jogos mais esperados que foram adiados até 2023.

3. Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça





https://www.youtube.com/watch?v=MsQ3Js4wYI4





Falando em esperar muito, os fãs estão ansiosos para ver o que o desenvolvedor, Rocksteady Studios, vem preparando nos últimos anos. Seu último jogo foi Batman: Arkham VR , lançado em 2017.





Rocksteady Studios abordou a história de Batman, agora eles vão se concentrar no Esquadrão Suicida neste próximo jogo. O Esquadrão Suicida é uma equipe de criminosos que são forçados a fazer missões para o governo dos Estados Unidos para conseguirem folga de suas sentenças de prisão.





Esta variação da equipe inclui Harley Quinn, Deadshot, King Shark e Captain Boomerang. Eles têm a tarefa de matar a Liga da Justiça controlada por Brainiac, que consiste em Superman, Lanterna Verde, Flash e muito mais. Embora tudo isso pareça divertido e empolgante, não poderemos jogar até o ano que vem.





Originalmente programado para ser lançado em 2022, o cofundador e diretor criativo da Rocksteady Studios, Sefton Hills, anunciou no Twitter que o jogo seria adiado para a primavera de 2023.





Os fãs podem ficar desapontados com o fato de esses 3 jogos terem sido adiados para 2023, mas é melhor do que ficar desapontado com o produto final. A vantagem é que 2023 parece ser um ótimo ano para os fãs de videogame.

Mais em jogos: