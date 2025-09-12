Đừng chịu đựng lời hứa về nội dung tức thời

\n \n Trong một thế giới nơi mọi người bị quyến rũ bởi nội dung tức thời nhanh chóng, tự tạo ra, một thực tế khắc nghiệt đang dần thay thế. Trong một thế giới nơi mọi người bị quyến rũ bởi nội dung tức thời nhanh chóng, tự tạo ra, một thực tế khắc nghiệt đang dần thay thế. Thế giới nội dung kỹ thuật số đang nhanh chóng tiếp cận một điểm bão hòa, với sự đa dạng của các bài viết, hình ảnh và video được tạo ra bằng AI mỗi phút, nhân loại đang phải đối mặt với một cảnh quan thông tin tương tự và nhanh chóng lỗi thời. Hãy tự hỏi bản thân, với tư cách là một nhà văn và blogger: \n \n Lần cuối cùng bạn bắt đầu bản phác thảo của mình mà không nghĩ đến việc sử dụng AI là khi nào? When was the last time you started your draft without even remotely thinking of using the help of AI? Chúng tôi nhận được nó - nó thuận tiện, và ai thực sự có thể đổ lỗi cho bạn nếu bạn chỉ muốn làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn một chút - đó là bản chất của sự phát triển. AI là tuyệt vời! Nó mở ra một thế giới hoàn toàn mới của tiềm năng, và chúng tôi sẽ tự trách mình nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi không sử dụng AI để cải thiện quy trình làm việc của chúng tôi. Nhưng đây là điều: nơi mà ranh giới giữa sự sáng tạo của con người và máy móc đang mờ nhạt, và nơi mọi người đang ở trên bờ vực liên tục đặt câu hỏi về "tính con người kỹ thuật số", nó đòi hỏi một sự trở lại với các nguyên tắc cơ bản của chất lượng: độc đáo, và kinh nghiệm của con người. The Mandate for Human-Centric Content (Tổ chức cho nội dung tập trung vào con người) Giữa lũ lụt nội dung tự động, các cửa ngõ thông tin như Google đang củng cố Để đáp ứng với sự gia tăng của nội dung được tạo ra bởi AI, Google đang tăng cường tiêu chuẩn về chất lượng thông qua công nghệ của mình. Tài liệu này chỉ đạo một nhóm các nhà đánh giá con người đánh giá kết quả tìm kiếm, cung cấp phản hồi để giúp tinh chỉnh các thuật toán của Google. Search Quality Rater Hướng dẫn Được xây dựng trên khuôn khổ E-E-A-T: Thông điệp rất đơn giản: nội dung phải thực sự hữu ích và được tạo ra cho mọi người trước tiên, hoặc doanh nghiệp và danh tiếng của bạn. Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trust might take a big hit 
 
And what do you mean by "a big hit"? Trong khi Google công nhận AI là một công cụ có khả năng hữu ích, họ cũng đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng chống lại việc lạm dụng AI. Các hướng dẫn rõ ràng nói rằng nội dung AI chất lượng thấp, dựa trên từ khóa mà không cung cấp giá trị thực sự sẽ không xếp hạng tốt. For writers, this isn't a signal to abandon AI, but a call to use it more intelligently. Thách thức là chống lại sự quyến rũ của "nhanh chóng và dễ dàng" và thay vào đó tận dụng AI như một công cụ để tăng cường, không thay thế, công việc không thể thay thế của một nhà văn con người. Chạm vào nhà báo bên trong của bạn Việc áp dụng một tư duy báo chí là bước đầu tiên, và một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra nội dung mà cộng hưởng với cả độc giả nhiệt tình và công cụ tìm kiếm lựa chọn. điều này có nghĩa là các nhà văn phải đi xa hơn màn hình để tìm ý tưởng, cảm hứng, và những hiểu biết đích thực có thể được tổng hợp để tạo ra những câu chuyện đích thực với một câu chuyện thuyết phục. Dưới đây là một số mẹo mà bạn có thể áp dụng ngày hôm nay vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn trên đường tìm kiếm giọng nói báo chí của riêng bạn: INTERVIEWS Thay vì yêu cầu AI tóm tắt một chủ đề, hãy tìm một chuyên gia và phỏng vấn họ.Không có gì đánh bại sự tương tác của con người - một cuộc trò chuyện ngắn có thể mang lại rất nhiều hiểu biết độc đáo, trích dẫn thuyết phục và mức độ thẩm quyền có thể làm bạn ngạc nhiên. Luôn làm nghiên cứu của bạn ... thủ công - một phần Đây là nơi nó trở nên thú vị. 
 
Sử dụng mô hình nghiên cứu hybrid. Điều này có nghĩa là luôn luôn đi trực tiếp đến nguồn chính: đọc nghiên cứu, phân tích dữ liệu, tiến hành phỏng vấn và giữ cho công việc của bạn thực sự là con người. Sử dụng AI không phải là một sự thay thế mà là một đối tác chiến lược để tăng tốc quá trình viết của bạn. Tuy nhiên, bước cuối cùng, quan trọng luôn luôn là thủ công: bạn phải độc lập xác minh mọi sự kiện và nguồn, vì trách nhiệm cuối cùng về độ chính xác nằm ở bạn, không phải thuật toán. Be… Well, Human Nếu bạn không đủ con người, thì đó là ai? Nội dung hấp dẫn nhất được xây dựng xung quanh kinh nghiệm của con người. Chia sẻ những câu chuyện tình cảm cá nhân, nghiên cứu trường hợp và ví dụ thế giới thực. AI có thể tạo ra văn bản, nhưng nó không thể truyền đạt cảm xúc thực sự hoặc các sắc thái của trải nghiệm sống.Tương lai của việc tạo ra nội dung không nằm trong một trận chiến chống lại AI, mà trong một mối quan hệ hòa hợp.Bạn hoặc học cách tồn tại cùng nhau hoặc đầu hàng cho sự sáng tạo bắt chước, và liệu chúng ta có để cho mình thua trong trận chiến đó hay không phụ thuộc vào sự kiên trì của chúng ta trong nhân loại. 
 
Oh để trở thành một tia lửa nhỏ trong một thế giới đơn điệu ... 