即時コンテンツの約束に屈しないでください。

\n \n 人々が高速で自動的に生成されるインスタントコンテンツに魅了されている世界では、厳しい現実が徐々にその場を占めています。 人々が高速で自動的に生成されるインスタントコンテンツに魅了されている世界では、厳しい現実が徐々にその場を占めています。 デジタルコンテンツの世界は、AIによって生成された記事、画像、ビデオの多様性が毎分生成され、人類は似たような情報と急速に時代遅れの風景に直面しています。 作家やブロガーとしての自分にこう質問してください。 \n \n あなたは、AIの助けを遠隔で考えることさえせずに、最後にプロジェクトを始めたのはいつですか? When was the last time you started your draft without even remotely thinking of using the help of AI? 私たちはそれを手に入れています - それは便利です、そしてあなたがあなたの人生を少しだけ楽にしたいなら、誰が本当にあなたを責めることができます - それは開発の性質です AIは素晴らしいです! それは可能性の新しい世界を開き、私たちは私たちのワークフローを改善するためにAIを使用しなかったと私たち自身を子供にします。 しかし、人間と機械の創造性の間の境界線が曖昧になり、人々が「デジタル人間性」を常に疑問視しているところでは、それは品質の基本原則、すなわちオリジナリティと人間の経験に戻ることを要求している。 \n \n 書くことと創造性のためのAIのあなたの2セントを持っていますか? 今日この書くテンプレートにサプライズしてください! 書くことと創造性でAIに自分の二セントを持っていますか? 今日は! this writing template このお寺の書き方 The Mandate for Human-Centric Content(人間中心のコンテンツ) 自動化されたコンテンツの洪水の中で、Googleのような情報のゲートキッパーは、 AIによって生成されたコンテンツの増加に対応して、Googleは品質の基準を強化しています。 このドキュメントは、検索結果を評価し、Googleのアルゴリズムを改良するのに役立つフィードバックを提供する人間の評価チームを指揮します。 人間の感触の価値 Search Quality Rater ガイドライン 人間の感触の価値 人間の感触の価値 Search Quality Rater ガイドライン Search Quality Rater ガイドライン https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf?embedable=true E-E-A-T フレームワークに基づく: メッセージは単純です:コンテンツは真に有用で、まず人々、またはあなたのビジネスと評判のために作成されなければなりません。 . Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trust might take a big hit \n \n まだ E-E-A-T について困惑していますか? ここで E-E-A-T のコンテンツを書く方法に関する HackerNoon のガイドをご覧ください! E-E-A-T についてまだ混乱しているか? ハッカーノンのガイドをチェックする E-E-A-T のコンテンツを書く方法 ! ここ ここ And what do you mean by “a big hit”? グーグルはAIを潜在的に有用なツールと認識しているが、AIの悪用に対する明確な警告も発行している。ガイドラインは明示的に、真の価値を提供しない低品質のキーワードベースのAIコンテンツは順位が良くないと述べている。 For writers, this isn't a signal to abandon AI, but a call to use it more intelligently. 課題は、「速くて簡単」の魅力に抵抗し、代わりにAIを人間の作家の不可欠な仕事を強化するツールとして活用することです。 あなたの内なるジャーナリストに触れる ジャーナリズムの考え方を採用することは、熱心な読者と挑戦的な検索エンジンと共鳴するコンテンツを作成するための最初のステップであり、これは作家は、アイデア、インスピレーション、そして合成可能な本物の洞察を見つけるためにスクリーンを超えて行かなければならないことを意味します。 以下は、あなた自身のジャーナリズムの声を見つけるためのあなたの日々のワークフローに今日採用することができますいくつかのヒントです。 Interviews Interviews INTERVIEWS AIにテーマを概要するように依頼する代わりに、専門家を探し、インタビューする。人間の相互作用を打ち負かすものはない - 短い会話は、多くのユニークな洞察、説得力のある引用、そしてあなたを驚かせる権威のレベルを生み出すことができます。 Check out our article on あなたがこの重要な書くスキルをどのようにマスターし、適用するかを見つけるために。 良いインタビューTips 良いインタビューTips 良いインタビューTips https://hackernoon.com/3-tips-to-become-a-sean-evans-level-interviewer?embedable=true ALWAYS DO YOUR RESEARCH... MANUAL - PARTIAL そこが興味深くなる場所です。 \n \n ハイブリッド研究モデルを採用。 ハイブリッド研究モデルを採用。 これは、常に主なソースに直接行うことを意味します:研究を読み、データを分析し、インタビューを行い、あなたの仕事を真に人間的に保ちます。AIを置き換えとしてではなく、書くプロセスを加速するための戦略的パートナーとして使用してください。 しかし、最終的で重要なステップは常に手動である:すべての事実とソースを独立して検証する必要があります、正確性の究極の責任はアルゴリズムではなくあなたにあります。 Be… Well, Human あなたが十分に人間でないなら、それは誰ですか? 最も魅力的なコンテンツは、人間の経験を中心に構築されています。 個人的なアニメ、ケーススタディ、現実世界の例を共有してください。 そして そして、最も重要なのは- 思考の書き方 , 観察書 あなたになりなさい 思考の書き方 観察書 あなたになりなさい https://hackernoon.com/bloggers-heres-a-trick-on-how-to-bypass-any-ai-detectors?embedable=true https://hackernoon.com/you-dont-need-an-extraordinary-life-to-write-compellingly?embedable=true AIはテキストを生成することができますが、本物の感情や生きた経験のニュアンスを伝えることはできません。コンテンツ作成の未来はAIとの戦いではなく、シンビオティックな関係にあります。 \n \n モノトンな世界で小さな花火になるために... モノトンな世界で小さな花火になるために... \n \n 独自の創造性とAIに取り組んでいますか?コミュニティと共有してください! 独自の創造性とAIに取り組んでいますか?コミュニティと共有してください! コミュニティと共有!