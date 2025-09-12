“İnteraktə” sözünü qəbul etməyin

\n \n İnsanların sürətli, auto-generatörlü sürətli içkilərə mane olduğu bir dünyada, şiddətli realitə yavaş-yavaş yerini alır. İnsanların sürətli, auto-generatörlü sürətli içkilərə mane olduğu bir dünyada, şiddətli realitə yavaş-yavaş yerini alır. “Digital içərinin dünyası, hər dəqiqə AI-yə yaradılmış makalələr, görüntülər və videoların çeşitliliği ilə, insanlığın bənzər və tez-tez təhlil edilən xəbərlərin peyğəmbəri ilə qarşılaşır. Bir yazar və blogger kimi bu barədə soruşun: \n \n Son dəfə nə vaxt baş vermişdiniz, heç nə düşünməmişdiniz? When was the last time you started your draft without even remotely thinking of using the help of AI? Biz bunu alırıq - rahatdır, və əgər həyatınızı bir az daha asanlaşdırmaq istəyirsinizsə, kim sizi günahlandırır - bu, inkişafın doğasıdır. AI böyükdür! Bu potensialın bütün yeni bir dünyasını açır, və biz iş prosesimizi yaxşılaşdırmaq üçün AI-ni istifadə etmədiksə, biz özümüzü qızdırırıq. Amma burada bir şey var: insan və maşın yaratıcılığı arasındakı qidalanır və insanlar sürekli “digital insanlıq”nı sorğu-sual etməkdədirlər, bu, keyfiyyətin əsas prinsiplərinə qayıtmaq istəyir: özgünlük və insan deneyimi. \n \n Yəni, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bu problemlər həll olunacaq. Yəni, bir neçə ildir ki, bir neçə ildir ki, bu problemlər həll olunacaq. Bu kitabın yazılışı Human-Centric Content haqqında Avtomobillərin sülhündə, Google kimi informasiya qapıçıları bu problemin həllini artırır. İT-yə yaradılan içkilərin yüksəlməsinə reaksiya olaraq, Google öz proqramı ilə kalite standartlarını gücləndiririr. Bu dokument, Google-un algoritmalarını təmizləməyə kömək etmək üçün arama sonuçlarını qiymətləndirən insan evaluatörlərinin bir qrupunu yönəldir. İnsan dokunuşunun qiyməti Qiymət Rate Guidelines xəritədə İnsan dokunuşunun qiyməti İnsan dokunuşunun qiyməti Qiymət Rate Guidelines xəritədə Qiymət Rate Guidelines xəritədə https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf?embedable=true E-E-A-T Framework üzərində yaradılmışdır: Mesaj açıqdır: içərilər həqiqətən faydalı olmalıdır və ilk olaraq insanlar üçün yaratılmalıdır, ya da işiniz və ümidiniz üçün. . Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trust might take a big hit \n \n Bu barədə HackerNoon’un “How to Write Content that E-E-A-Ts” kitabına baxın. Bu barədə HackerNoon’un “How to Write Content that E-E-A-Ts” kitabına baxın. Burada And what do you mean by “a big hit”? “Google” AI-nin potensial olaraq faydalı bir alət olaraq tanınmasına baxmayaraq, AI-nin yanlış istifadəinə qarşı açıq bir xəbərdarlıq yayıb.Kitablarda açıq-aşkar deyilir ki, heç bir real qiymət verməyən, düşük qiymətli və anahtar keliməyə dayandırılmış AI-nin içərişinin yaxşı sıralama olmayacaq. For writers, this isn't a signal to abandon AI, but a call to use it more intelligently. “Qızıl və asan”ın cazibəsinə qarşı çıxmaq və bunun yerine insan yazarının irəli sürülməz işini artırmaq, dəyişməmək üçün bir alət olaraq AI-ni istifadə etməkdir. “İnter” jurnalisti ilə tanış olmaq Jurnalist düşüncəsi qəbul etmək ilk adımdır və həddi aşan oxucular və seçkin arama motorları ilə mübahisə edən içkilər yaratmaq üçün kritik bir adımdır.Bu, yazarların fikirləri, ilhamı və sintezə edilə bilər ki, təəccüblü bir söhbətlə həqiqətçi hikmətlər yaratmaq üçün tapmaq üçün ekranın ödənilməsini lazımdır. Burada öz jurnalistiki sessiyasını tapmaq üçün gündəlik iş prosesinizə günümüzdə qəbul edə biləcəyiniz bir neçə ipucu var: Interviews Interviews INTERVIEWS Əsas səhifə » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Gündəm » Məktəbimizə baxın Bu kitabı necə öyrənmək və yazmaq lazımdır. Təsadüfi danışıqlar Təsadüfi danışıqlar Təsadüfi danışıqlar https://hackernoon.com/3-tips-to-become-a-sean-evans-level-interviewer?embedable=true Hər zaman araşdırma yapın... Manual - Partially Orada da bu çox ilginç olur. \n \n Hibrid araşdırma modelini təqdim edirik. Hibrid araşdırma modelini təqdim edirik. What does it mean? This means to always go directly to the primary source: read the study, analyze the data, conduct the interview, and keep your work authentically human. Use AI not as a replacement but as a strategic partner to accelerate your writing process. Help your brain be free to focus on critical analysis by letting AI synthesize dense reports, brainstorm narrative structures, and organize the findings. Bununla yanaşı, sonuncu, əsas adım hər zaman manualdır: hər bir fakt və kaynağın bağımsız olaraq doğrulmasına ehtiyac var, çünki doğruluğun sonuncu sorğusu algoritma deyil, sizdir. Be… Well, Human Əgər siz kifayət qədər insan deyilsəniz, o zaman kimdir?Mənim ən çox çəkindirici içkilərim insan deneyiminə çevrilir.İnsan anekdotlarını, xəbəri və real dünyadakı örnekləri paylaşın. və Ən önəmli olan - Thoughtful Writing , Observatoriya yazısı Sən ol Düşüncəli yazı Observatoriya yazısı Sən ol https://hackernoon.com/bloggers-heres-a-trick-on-how-to-bypass-any-ai-detectors?embedable=true https://hackernoon.com/you-dont-need-an-extraordinary-life-to-write-compellingly?embedable=true İT-nin texnika yaradılması mümkün deyil, lakin o, həqiqi hissi və ya yaşadığı deneyimlərin nüanslarını izah edə bilməyəcəkdir.İnternetin yaradıcılığının qalibi AI-ya qarşı savaşmır, ancaq simbiotik bir əlaqədədir.Siz ya birlikdə yaşayırsınız, ya da imitasiya yaradıcılığına təslim olursunuz və biz bu mücadelədə özümüzü məhv etməyəcəyikmi, yoxsa etməyəcəyikmi, insanlıqda təkəbbürlüğümüzə bağlıdır. \n \n Bir monoton dünyadakı az qalıb... 