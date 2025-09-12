فوری مواد کا وعدہ نہ کریں

\n \n ایک دنیا میں جہاں لوگ تیزی سے، خود کار طریقے سے پیدا ہونے والے فوری مواد کے لئے مذاق کر رہے ہیں، ایک سخت حقیقت آہستہ آہستہ اس کی جگہ لے رہی ہے. ایک دنیا میں جہاں لوگ تیزی سے، خود کار طریقے سے پیدا ہونے والے فوری مواد کے لئے مذاق کر رہے ہیں، ایک سخت حقیقت آہستہ آہستہ اس کی جگہ لے رہی ہے. ہم نے علامات دیکھے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی بہت دیر ہو چکے ہیں. ڈیجیٹل مواد کی دنیا تیزی سے ایک سیٹنگ پوائنٹ تک پہنچ رہی ہے، ہر منٹ میں AI کی طرف سے پیدا کردہ مضامین، تصاویر، اور ویڈیوز کی ایک تنوع کے ساتھ، انسانیت اسی طرح کی اور تیزی سے قدیم معلومات کی ایک جگہ کا سامنا کرتا ہے. اپنے آپ سے یہ پوچھیں، ایک مصنف اور بلاگر کے طور پر: \n \n جب آپ نے آخری بار اپنے ڈیزائن کو شروع کیا تھا کہ آپ نے AI کی مدد کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا؟ When was the last time you started your draft without even remotely thinking of using the help of AI? ہم اسے حاصل کرتے ہیں - یہ آسان ہے، اور اگر آپ صرف آپ کی زندگی کو تھوڑا سا آسان بنانے کے لئے چاہتے ہیں تو آپ کو کس کی غلطی کر سکتے ہیں - یہ ترقی کی نوعیت ہے. AI بہت اچھا ہے! یہ ممکنہ طور پر ایک مکمل نئی دنیا کھولتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے کام کی رفتار کو بہتر بنانے کے لئے AI کا استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن یہاں بات ہے: جہاں انسانی اور مشین کی تخلیق کے درمیان لائن اندھیرے میں ہے، اور جہاں لوگ مسلسل "ڈیجیٹل انسانیت" کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ معیار کے بنیادی اصولوں کی واپسی کی ضرورت ہے: اصل، اور انسانی تجربہ. \n \n لکھنے اور تخلیق میں AI پر آپ کے اپنے دو سینٹ ہیں؟ آج اس لکھنے کے ماڈل پر ایک ٹائپ کریں! کیا آپ کو لکھنے اور تخلیق میں AI پر اپنے دو سینٹ ہیں؟ آج کا! یہ لکھنے کے لئے Temple یہ لکھنے کے لئے Temple Human-centric مواد کے لئے mandate خود کار طریقے سے مواد کی وولٹیج کے وسط میں، گوگل کی طرح معلومات کے گائیڈیکٹرز اس کی طاقت کو مضبوط کر رہے ہیں. AI کی طرف سے پیدا کردہ مواد کی ترقی کے جواب میں، گوگل اپنے معیار کے معیار کو مضبوط کرتا ہے. یہ دستاویز انسانی تجزیہ کاروں کی ایک ٹیم کو ہدایت کرتا ہے جو تلاش کے نتائج کا تجزیہ کرتے ہیں، گوگل کے الگورتھم کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لئے پیغامات فراہم کرتے ہیں. انسانی لمحے کی قدر Search Quality Rater ہدایات انسانی لمحے کی قدر انسانی لمحے کی قدر Search Quality Rater ہدایات Search Quality Rater ہدایات https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf?embedable=true E-E-A-T فریم ورک پر تعمیر: پیغام واضح ہے: مواد واقعی مددگار ہونا چاہئے اور سب سے پہلے لوگوں کے لئے پیدا کیا جانا چاہئے، یا آپ کے کاروبار اور مشہوریت. . Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trust might take a big hit \n \n اب بھی E-E-A-T کے بارے میں گمراہ ہیں؟ یہاں E-E-A-Ts کے مواد کو لکھنے کے لئے کس طرح کے بارے میں HackerNoon کی ہدایات کو چیک کریں! اب بھی E-E-A-T کے بارے میں گمراہ ہیں؟ یہاں E-E-A-Ts کے مواد کو لکھنے کے لئے کس طرح کے بارے میں HackerNoon کی ہدایات کو چیک کریں! یہاں And what do you mean by “a big hit”? اگرچہ گوگل AI کو ایک ممکنہ طور پر مفید آلہ کے طور پر تسلیم کرتا ہے، انہوں نے AI کے غلط استعمال کے خلاف واضح ڈراپ بھی جاری کیا ہے. ہدایات واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ کم معیار، کلیدی الفاظ پر مبنی AI مواد جو کوئی حقیقی قدر پیش نہیں کرتا ہے، اچھی طرح سے درجہ بندی نہیں کرے گا. For writers, this isn't a signal to abandon AI, but a call to use it more intelligently. چیلنج یہ ہے کہ "شروع اور آسان" کے چیلنج کو روکنا اور اس کے بجائے انسانی مصنف کے غیر متبادل کام کو بہتر بنانے کے لئے، نہیں تبدیل کرنے کے لئے ایک آلے کے طور پر AI کا استعمال کرنا ہے. آپ کے اندرونی صحافی میں ٹپنگ ایک صحافت کے نقطہ نظر کو قبول کرنا پہلی قدم ہے، اور مواد کی تخلیق کی طرف ایک اہم قدم ہے جو مشہور قارئین اور انتخابی تلاش کے انجن دونوں کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنفوں کو خیالات، حوصلہ افزائی، اور حقیقی نقطہ نظر تلاش کرنے کے لئے اسکرین سے باہر جانا چاہئے جو ایک یقین دہانی کی کہانی کے ساتھ حقیقی کہانیوں کو تخلیق کرنے کے لئے مجموعہ کیا جا سکتا ہے. یہاں کچھ تجاویز ہیں جو آپ اپنے صحافت کی آواز کو تلاش کرنے کے لئے اپنے روزانہ کام کی رفتار میں آج استعمال کرسکتے ہیں: Interviews Interviews INTERVIEWS ایک AI سے ایک موضوع کا خلاصہ کرنے کے لئے پوچھنے کے بجائے، ایک ماہر کو تلاش کریں اور ان سے انٹرویو کریں. کچھ بھی انسانی تبادلے کو شکست نہیں دیتا - ایک مختصر بات چیت آپ کو حیران کرسکتا ہے کہ بہت سے منفرد نقطہ نظر، دلچسپ انکشافات، اور ایک سطح کی ذمہ داری حاصل کرسکتے ہیں. ہمارے مضامین پر چیک کریں آپ کو اس اہم لکھنے کی مہارت کو کس طرح حاصل کرنے اور لاگو کرنے کے لئے تلاش کرنے کے لئے. اچھے انٹرویو ٹائپ اچھے انٹرویو ٹائپ اچھے انٹرویو ٹائپ https://hackernoon.com/3-tips-to-become-a-sean-evans-level-interviewer?embedable=true ہمیشہ اپنی تحقیق کریں ... دستی طور پر - جزوی طور پر یہ وہاں ہے جہاں یہ دلچسپ ہو جاتا ہے. \n \n ایک ہائبرڈ تحقیق کے ماڈل کو قبول کریں. ایک ہائبرڈ تحقیق کے ماڈل کو قبول کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بنیادی ذریعہ پر براہ راست جانے کا مطلب ہے: مطالعہ پڑھیں، اعداد و شمار کا تجزیہ کریں، انٹرویو کریں، اور آپ کے کام کو حقیقی طور پر انسانی طور پر رکھیں. AI کو ایک بدلے کے طور پر نہیں استعمال کریں بلکہ آپ کے لکھنے کے عمل کو تیز کرنے کے لئے ایک حکمت عملی شراکت دار کے طور پر. تاہم، آخری، اہم قدم ہمیشہ دستی ہے: آپ کو ہر حقائق اور ذریعہ کو مستقل طور پر تصدیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ درستگی کے لئے آخری ذمہ داری آپ پر ہے، الگورتھم نہیں. Be… Well, Human اگر آپ کافی انسان نہیں ہیں، تو کون ہے؟ سب سے زیادہ دلچسپ مواد انسانی تجربے کے ارد گرد تعمیر کیا جاتا ہے. ذاتی انکڈوٹس، کیس مطالعہ، اور حقیقی دنیا کے مثالوں کا اشتراک کریں. اور اور سب سے اہم - Thoughtful Writing , تبصرہ لکھنے تم ہو سوچا لکھا تبصرہ لکھنے تم ہو https://hackernoon.com/bloggers-heres-a-trick-on-how-to-bypass-any-ai-detectors?embedable=true https://hackernoon.com/you-dont-need-an-extraordinary-life-to-write-compellingly?embedable=true AI متن پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ حقیقی جذبات یا زندہ تجربے کے تجاویز بھی نہیں دے سکتا. مواد تخلیق کا مستقبل AI کے خلاف لڑائی میں نہیں ہے، بلکہ ایک symbiotic تعلقات میں ہے. آپ کو ایک ساتھ رہنے کے لئے سیکھیں یا متعارف شدہ تخلیق کو تسلیم کرنے کے لئے، اور ہم اس لڑائی میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں یا نہیں، انسانیت میں ہماری سختی پر منحصر ہے. \n \n ایک چھوٹی سی چمک ایک منفرد دنیا میں بننے کے لئے ... ایک چھوٹی سی چمک ایک منفرد دنیا میں بننے کے لئے ... \n \n کیا آپ اپنے آپ کو تخلیق اور AI پر لے سکتے ہیں؟ کمیونٹی کے ساتھ اشتراک کریں! کیا آپ اپنے آپ کو تخلیق اور AI پر لے سکتے ہیں؟ کمیونٹی کے ساتھ اشتراک کریں! کمیونٹی کے ساتھ اشتراک کریں!