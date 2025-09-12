Huwag sumali sa isang Promise ng Instant Content

\n \n Sa isang mundo kung saan ang mga tao ay tinutukoy sa mabilis, auto-generated instant content, ang isang katangian na katotohanan ay nagsisimula sa kanyang lugar. Sa isang mundo kung saan ang mga tao ay tinutukoy sa mabilis, auto-generated instant content, ang isang katangian na katotohanan ay nagsisimula sa kanyang lugar. Ang mundo ng digital na nilalaman ay mabilis na malapit sa isang punto ng saturation, na may isang karagdagang ng mga artikulong, mga imahe, at mga video na nilikha ng AI sa bawat minuto, ang humanity ay nakikipag-usap sa isang landscape ng parehong at mabilis na nakaraan na impormasyon. Pumunta sa iyong sarili, bilang isang writer at blogger: \n \n Kailan ang unang pagkakataon na nagsimula mo ang iyong draft nang hindi kailanman nag-iisip na gamitin ang tulong ng AI? When was the last time you started your draft without even remotely thinking of using the help of AI? Kami ay makakuha ng ito - ito ay convenience, at kung ano ang maaaring malaki sa iyo kung gusto mo lamang gumawa ng iyong buhay ng isang maliit na mas madaling - ito ay ang katotohanan ng pag-unlad. AI ay mahusay! Ito ay buksan ng isang ganap na bagong mundo ng potensyal, at tumingin kami sa atin kung sinasabi namin na hindi namin gumagamit ng AI upang mapabuti ang aming workflow. Ngunit ito ay ang bagay: kung saan ang linya sa pagitan ng human at machine creativity ay mabuti, at kung saan ang mga tao ay sa kapangyarihan ng patuloy na pag-aari ng "digital humanity", ito ay nangangailangan ng isang pagbalik sa mga pangunahing prinsipyo ng kalidad: originality, at human experience. 
 
Mayroon ka ba ng iyong dalawang cent sa AI sa pagsasalin at kreatividad? Mag-stab sa mga template na ito sa pagsasalin ngayon! Ang Mandate para sa Human-Centric Content Sa katunayan ng flood ng automated na nilalaman, ang mga gateway ng impormasyon tulad ng Google ay pinamamahala ng Upang tumugon sa pagtaas ng AI-generated content, ang Google ay bumabuti ang kanilang mga standard para sa kalidad sa pamamagitan ng Ang dokumento na ito ay sumusunod ng isang team ng mga human evaluator na i-evaluate ang mga resulta ng paghahanap, na nagbibigay ng feedback upang makatulong sa pag-aalok ng mga algorithm ng Google. Ang value ng human touch Maghanap ng Quality Rater Guidelines https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf?embedable=true Ipinanganak sa framework ng E-E-A-T: Ang mensahe ay simpleng: ang nilalaman ay dapat na talagang magagamit at itinatag para sa mga tao, o hindi ang iyong negosyo at reputasyon . Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trust might take a big hit 
 
Makikita ang HackerNoon's guide sa How to Write Content na E-E-A-Ts dito! Mag-confused tungkol sa E-E-A-T? Tingnan ang HackerNoon's guide sa Paano I-writing ang Content na E-E-A-Ts ! here dito And what do you mean by "a big hit"? Habang natuklasan ng Google ang AI bilang isang potensyal na gumagamit na tool, ito ay din ay inilathala ng isang malinaw na warning laban sa abuso ng AI. Ang mga guidelines ay eksplicit na sinasabi na low-quality, keyword-stuffed AI content na nag-aalok ay walang tunay na halaga ay hindi mag-ranking mabuti. Mga pahina na nilikha para sa purong monetization na may maliit o walang pag-aalok upang mapagkukunan ang user ay ngayon tinatawag na "Lowest Quality". For writers, this isn't a signal to abandon AI, but a call to use it more intelligently. Ang mga challenge ay sa pag-iisip ng "fast and easy" at sa halip na gamitin ang AI bilang isang tool upang mapabuti, hindi i-substitute, ang irreplaceable na trabaho ng isang human writer. Pumunta sa iyong Inner Journalist Ang pagkuha ng isang journalistic mindset ay ang unang pagkakataon, at isang kamangha-kakataon na hakbang sa pag-uugali ng content na resonate sa parehong avid readers at picky search engines.Ito ay nangangahulugan na ang mga manunulat ay dapat pumunta sa itaas ng screen upang makahanap ng mga ideya, inspirasyon, at authentic insights na maaaring synthesized upang lumikha ng authentic stories na may isang convincing narrative. Narito ang ilang mga tip na maaari mong i-adopt ngayon sa iyong araw-araw na workflow sa pamamagitan ng paghahanap ng iyong sarili ng journalistic voice: Interviews Interviews INTERVIEWS Sa halip ng nangangailangan ng isang AI upang sumusunod ang isang tema, maghahanap ng isang eksperto at mag-interview sa kanila. Walang bagay ay bumaba sa pag-interaction ng tao - isang brief na pag-conversation ay maaaring lumikha ng maraming mga natatanging pag-iisip, mahirap na mga quote, at isang antas ng otoridad na maaaring mahirap sa iyo. Tingnan ang aming artikulo sa Makikita mo kung paano i-master at i-apply ang mga ito key writing skills. Maganda ang interview tips https://hackernoon.com/3-tips-to-become-a-sean-evans-level-interviewer?embedable=true Always Do Your Research... Manually - Partially Ito ang lugar kung saan ito ay interesado. 
 
Nag-aalok ng isang hybrid research model. Gayunpaman, ang pinakahuling, pangunahing hakbang ay palaging manual: kailangan mo upang independiyenteng i-verify ang bawat katotohanan at source, dahil ang pangunahing responsibilidad para sa katotohanan ay sa iyo, hindi ang algorithm. Be… Well, Human Kung hindi mo kailangang maging human, ano ang mga ito? Ang pinaka-mahalagang koneksyon ay binuo sa paligid ng karanasan ng tao. Baguhin ang mga personal na anekdote, mga pag-aaral ng kaso, at mga halimbawa ng real-world. At ang pinaka-importante - Pag-iisip sa writing , Observasyon sa Writing Ikaw ang https://hackernoon.com/bloggers-heres-a-trick-on-how-to-bypass-any-ai-detectors?embedable=true https://hackernoon.com/you-dont-need-an-extraordinary-life-to-write-compellingly?embedable=true Ang future of content creation ay hindi sa isang battle laban sa AI, ngunit sa isang symbiotic relasyon. O mag-aaral upang co-exist o mag-sign up sa imitated creativity, at kung o hindi kami ay nagbibigay-daan sa atin sa batay na ito ay depende sa aming pagkakamali sa humanity. 
 
Oh upang maging isang maliit na scarcity sa isang monotonous mundo ... Kailangan mo ng iyong sarili sa kreatividad at AI? ibahagi sa komunidad!