Älä anna lupausta välittömästä sisällöstä

Maailmassa, jossa ihmiset houkuttelevat nopeaa, automaattisesti tuotettua välitöntä sisältöä, karkea todellisuus on hitaasti ottamassa tilaa. Digitaalisen sisällön maailma lähestyy nopeasti kyllästymispistettä, kun joka minuutti luodaan erilaisia tekoälyn tuottamia artikkeleita, kuvia ja videoita, ihmiskunta kohtaa samanlaisen ja nopeasti vanhentuneen tiedon maiseman. Kysy itseltäsi kirjoittajana ja bloggaajana: 
 
Milloin viimeksi aloitit luonnoksen ajattelematta edes etänä AI: n avulla? Me saamme sen - se on kätevä, ja kuka voi todella syyttää sinua, jos haluat vain tehdä elämästäsi hieman helpompaa - se on kehityksen luonne. AI on loistava! Se avaa koko uuden potentiaalin maailman, ja me lapsen itsemme, jos sanomme, että emme käyttäneet AI: ta parantamaan työnkulkuamme. Mutta tässä on asia: kun ihmisen ja koneen luovuuden välinen raja on hämärtynyt, ja kun ihmiset ovat jatkuvasti kyseenalaistamassa "digitaalista inhimillisyyttä", se vaatii paluuta laadun perusperiaatteisiin: omaperäisyys ja inhimillinen kokemus. 
 
Onko sinulla oma kaksi senttiä tekoälyä kirjoittamisessa ja luovuudessa? Ota temppu tähän kirjoitusmalliin tänään! Mandaatti ihmiskeskeiseen sisältöön Automaattisen sisällön tulvan keskellä tietopalvelut, kuten Google, vahvistavat Vastauksena tekoälyn tuottaman sisällön nousuun Google vahvistaa laatustandardejaan Tämä asiakirja ohjaa ihmisarvioijien ryhmää, joka arvioi hakutuloksia ja antaa palautetta Googlen algoritmien parantamiseksi. Ihmisen kosketuksen arvo Etsi Quality Rater -ohjeet https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf?embedable=true Rakennettu E-E-A-T puitteissa: Viesti on yksinkertainen: sisällön on oltava aidosti hyödyllinen ja luotu ensin ihmisille tai muuten yrityksellesi ja maineellesi. Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trust might take a big hit 
 
Katso HackerNoonin opas siitä, miten kirjoittaa sisältöä, joka E-E-A-Ts täällä! And what do you mean by "a big hit"? Vaikka Google tunnustaa AI: n potentiaalisesti hyödylliseksi työkaluksi, se on myös antanut selkeän varoituksen AI: n väärinkäytöstä. suuntaviivat sanovat nimenomaisesti, että heikkolaatuinen, avainsanoihin perustuva AI-sisältö, joka ei tarjoa todellista arvoa, ei sijoita hyvin. For writers, this isn't a signal to abandon AI, but a call to use it more intelligently. Haasteena on vastustaa "nopean ja helpon" houkutusta ja sen sijaan hyödyntää tekoälyä työkaluna ihmisen kirjoittajan korvaamattoman työn parantamiseksi, ei korvaamiseksi. Tappele sisäistä toimittajaa Journalistinen ajattelutapa on ensimmäinen askel ja ratkaiseva askel kohti sisällön luomista, joka resonoi sekä innokkaiden lukijoiden että valikoivien hakukoneiden kanssa.Tämä tarkoittaa, että kirjailijoiden on mentävä näytön ulkopuolelle löytääkseen ideoita, inspiraatiota ja aitoja oivalluksia, joita voidaan syntetisoida luomaan aitoja tarinoita vakuuttavalla kertomuksella. Tässä muutamia vinkkejä, joita voit ottaa käyttöön päivittäiseen työnkulkuun löytääksesi oman journalistisen äänesi: Interviews Interviews INTERVIEWS Sen sijaan, että pyydät tekoälyä tiivistämään aiheen, löydä asiantuntija ja haastatella heitä. Mikään ei voita ihmisten vuorovaikutusta - lyhyt keskustelu voi tuottaa niin monia ainutlaatuisia oivalluksia, vakuuttavia lainauksia ja auktoriteetin tasoa, joka voi yllättää sinut. Katso artikkeli Meidän selvittää, miten voit hallita ja soveltaa tätä kriittistä kirjoitustaitoa. Hyvää haastattelua vinkkejä Hyvää haastattelua vinkkejä Hyvää haastattelua vinkkejä https://hackernoon.com/3-tips-to-become-a-sean-evans-level-interviewer?embedable=true Tee aina tutkimus... manuaalisesti - osittain Sieltä se tulee mielenkiintoiseksi. \n \n Hybridi tutkimusmalli. Hybridi tutkimusmalli. Mitä se tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että aina menee suoraan ensisijaiseen lähteeseen: lue tutkimus, analysoi tiedot, tee haastattelu ja pidä työsi aidosti inhimillisenä. Käytä AI: ta ei korvikkeena vaan strategisena kumppanina nopeuttaaksesi kirjoitusprosessia. Auta aivoasi olemaan vapaa keskittymään kriittiseen analyysiin antamalla AI:lle mahdollisuuden syntetisoida tiheitä raportteja, aivomyrkyttää kerronnan rakenteita ja järjestää havainnot. Viimeinen, ratkaiseva askel on kuitenkin aina manuaalinen: sinun on itsenäisesti tarkistettava jokainen tosiasia ja lähde, koska lopullinen vastuu tarkkuudesta on sinulla, ei algoritmilla. Be… Well, Human Jos et ole tarpeeksi inhimillinen, niin kuka se on? Mielenkiintoisin sisältö on rakennettu inhimillisen kokemuksen ympärille. Jaa henkilökohtaisia anekdootteja, tapaustutkimuksia ja todellisia esimerkkejä. Ja mikä tärkeintä - Ajattelevaa kirjoittamista, Tarkkailun kirjoittaminen Ole sinä https://hackernoon.com/bloggers-heres-a-trick-on-how-to-bypass-any-ai-detectors?embedable=true https://hackernoon.com/you-dont-need-an-extraordinary-life-to-write-compellingly?embedable=true AI voi tuottaa tekstiä, mutta se ei voi välittää aitoa tunteita tai vivahteita elävästä kokemuksesta. Sisällön luomisen tulevaisuus ei ole taistelussa AI: ta vastaan, vaan symbioottisessa suhteessa. Opit joko rinnakkaiselämään tai antautumaan jäljitelmän luovuudelle, ja onko me sallimme itsemme menettää tässä taistelussa riippuu itsepäisyydestämme ihmiskunnassa. 
 
Voi olla pieni kipinä monotonisessa maailmassa... 
 
Onko sinulla oma luovuus ja AI? Jaa yhteisön kanssa! Jaa se yhteisön kanssa!