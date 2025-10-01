TokenFi اور New to The Street 219M+ گھروں تک پہنچنے کے لئے قومی میڈیا شراکت کا اعلان کرتے ہیں

میامی، فلوریڈا، اکتوبر 1st، 2025/Chainwire/--TokenFi، حقیقی دنیا کے اثاثہ tokenization پلیٹ فارم، پہلے وقت میں جا رہا ہے. ایک عظیم دکھائی کی دباؤ میں، New to The Street، ایک مشہور متعدد پلیٹ فارم مالی میڈیا برانڈ کے ساتھ ایک جامع میڈیا شراکت داری پر دستخط کیا ہے. تین ماہ کی کمپنیاں TokenFi کے tokenization کو انقلابی بنانے اور اثاثوں کی ریلیز کو آسان بنانے کے لئے TokenFi کی مشن پر توجہ مرکوز کرے گی، tokenization کو کوڈنگ کی مہارت کی ضرورت کے بغیر سب کے لئے دستیاب بنائیں. ٹوکری ٹوکری میڈیا کے فروغ میں دنیا بھر میں فاکس کاروباری اور بلومبرگ ٹی وی پر ریلیز ہونے والے بیوگرافک انٹرویو سیکشنز، کاروباری گھنٹوں کے دوران تجارتی پوزیشنز، ٹائم اسکرین میں ہائی فریکوٹی ڈیجیٹل بلبل ڈسپلے، اور لائیو سرمایہ کاروں کے واقعات شامل ہیں. مہم میں کیا ہے؟ TokenFi کی رہنماؤں کو ہر ماہ دو تفصیلی ٹی وی انٹرویو میں ظاہر کیا جائے گا، فاکس کارس اور بلومبرگ ٹی وی پر سپانسرڈ مواد کے طور پر ٹرانسمیشن، 219 ملین سے زائد امریکی گھروں تک پہنچ جائے گا. TokenFi اشتہارات ایک گھنٹہ میں 20 مرتبہ، مہینے میں چار ہفتوں میں ریٹائرز 42th سٹریٹ بلبل بورڈ پر روشنی ڈالیں گے. CNBC، FOX Business، اور بلومبرگ جیسے بڑے مالی نیٹ ورکز میں ماہانہ 100 سے زائد 30 سیکنڈ کے اشتہارات چلائے جائیں گے، بلومبرگ پر ایک اور 50 اشتہارات دو ماہ میں شروع ہو جائیں گے. تمام مواد New to The Street کے 3.4 ملین یو ٹیوب صارفین اور سماجی پلیٹ فارمز پر تقسیم کیا جائے گا. TokenFi بھی بروکر meet-and-greets، نیو یارک سٹی میں ریٹائرمنٹ سرمایہ کاروں کے اجلاسوں، اور خاندان کے دفتروں اور معتبر سرمایہ کاروں کے ساتھ مجازی سیشنز میں حصہ لے گا. TokenFi کے بارے میں ایک نئی نسل کے پلیٹ فارم کے لئے کریپٹو اور اثاثے tokenization، صارفین کو آسان طریقے سے مارکیٹنگ یا tokenize اثاثوں کی اجازت دیتا ہے. TokenFi ایک صارف دوستانہ انٹرفیس کی پیشکش کی طرف سے ٹریلین ڈالر tokenization صنعت کو انقلاب کرنے کے لئے متعین ہے جو کوئی کوڈنگ کی مہارت کی ضرورت نہیں ہے. ٹوکری ٹوکری ویب سائٹ: https://tokenfi.com https://tokenfi.com ٹویٹر : https://twitter.com/tokenfi https://twitter.com/tokenfi Floki کے بارے میں Floki کا مقصد دنیا کی سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ استعمال شدہ cryptocurrency بننے کے لئے ہے اور اس پر توجہ مرکوز کرنے کے ذریعے اس خواہش مند مقصد کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فلوٹروپیا، کمیونٹی، اور مارکیٹنگ. Floki فی الحال 550،000 سے زیادہ مالکان اور ایک مضبوط برانڈ ہے جو دنیا بھر میں ہزاروں افراد کی طرف سے اپنی حکمت عملی مارکیٹنگ شراکت داریوں کی وجہ سے تسلیم کیا جاتا ہے. فلوک فلوک ویب سائٹ: https://floki.com https://floki.com ٹویٹر : https://twitter.com/RealFlokiInu https://twitter.com/RealFlokiInu یوٹیوب: https://www.youtube.com/@FlokiOfficial https://www.youtube.com/@FlokiOfficial ٹیلی فون: https://t.co/vBZd3lbFQK https://t.co/vBZd3lbFQK انسٹاگرام : https://www.instagram.com/floki_crypto/ https://www.instagram.com/floki_crypto/ ٹک ٹک: https://www.tiktok.com/@floki_crypto https://www.tiktok.com/@floki_crypto اختلافات : https://discord.com/invite/floki https://discord.com/invite/floki فیس بک : https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share Reddit میں: https://www.reddit.com/r/Floki/ https://www.reddit.com/r/Floki/ ٹویٹر : https://www.twitch.tv/officialfloki https://www.twitch.tv/officialfloki رابطے کمیونٹی تعلقات افسر پیڈرو ویڈال ٹوکری / TokenFi ایپلی کیشنز@marketing.com \n \n یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Chainwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. پروگرام پروگرام