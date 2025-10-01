TokenFi และ New to The Street ประกาศพันธมิตรสื่อแห่งชาติเพื่อเข้าถึง 219 ล้านบ้าน

Miami, Florida, 1 ตุลาคม, 2025/Chainwire/--TokenFi, แพลตฟอร์ม tokenization ของสินทรัพย์ในโลกจริง, จะไปก่อนเวลา ในความสามารถในการมองเห็นที่โดดเด่น ได้ลงนามในพันธมิตรสื่อที่ครอบคลุมกับ New to The Street ซึ่งเป็นแบรนด์สื่อทางการเงินหลายแพลตฟอร์มชั้นนํา แคมเปญสามเดือนจะเน้นภารกิจของ TokenFi เพื่อปฏิวัติการทําเหมืองแร่และทําให้การเปิดตัวสินทรัพย์ง่ายขึ้นทําให้การทําเหมืองแร่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการเข้ารหัส ตุ๊กตา ตุ๊กตา การเปิดตัวสื่อรวมถึงส่วนสัมภาษณ์ชีวภาพที่ออกอากาศทั่วประเทศบน Fox Business และ Bloomberg TV การวางจําหน่ายเชิงพาณิชย์ในช่วงเวลาทํางานการแสดงโฆษณาดิจิตอลความถี่สูงใน Times Square และกิจกรรมนักลงทุนสด สิ่งที่อยู่ในแคมเปญ บทนําของ TokenFi จะปรากฏในสองสัมภาษณ์ทีวีอย่างลึกซึ้งทุกเดือนซึ่งจะออกอากาศเป็นเนื้อหาที่สนับสนุนผ่าน Fox Business และ Bloomberg TV และเข้าถึงกว่า 219 ล้านบ้านในสหรัฐอเมริกา โฆษณา TokenFi จะเน้น Reuters 42nd Street Billboard ที่มีชื่อเสียง 20 ครั้งต่อชั่วโมงสี่สัปดาห์ต่อเดือน แคมเปญจะเน้นแพลตฟอร์มที่ไม่ซ้ํากันของ TokenFi สําหรับการเปิดตัวและ tokenizing ของสินทรัพย์ได้อย่างราบรื่นดึงดูดสถาบันและค้าปลีก มากกว่า 100 โฆษณา 30 วินาทีจะทํางานทุกเดือนทั่วเครือข่ายทางการเงินขนาดใหญ่เช่น CNBC, FOX Business และ Bloomberg กับโฆษณาอื่น ๆ 50 โฆษณาบน Bloomberg เริ่มต้นในเดือนที่สอง สามรายต่อเดือน NYSE สัมภาษณ์รายงานและจุดมุ่งหมายกับ ABC, NBC, CBS และพันธมิตร FOX จะขยายการเข้าถึงของ TokenFi นอกเหนือจากการเข้ารหัสลับวงจร เนื้อหาทั้งหมดจะถูกกระจายทั่ว 3.4 ล้านสมาชิก YouTube และแพลตฟอร์มสังคมของ New to The Street TokenFi ยังจะเข้าร่วมการประชุมและต้อนรับของโบรกเกอร์การประชุมนักลงทุนปลีกในเมืองนิวยอร์กและการประชุมเสมือนจริงกับสํานักงานครอบครัวและนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง เกี่ยวกับ TokenFi เป็นแพลตฟอร์มรุ่นถัดไปสําหรับการเข้ารหัสลับและ tokenization asset ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดตัวหรือ tokenize assets ได้อย่างง่ายดาย TokenFi มุ่งมั่นที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรม tokenization หลายพันล้านดอลลาร์โดยการนําเสนออินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการเข้ารหัส ตุ๊กตา ตุ๊กตา เว็บไซต์ : https://tokenfi.com https://tokenfi.com ทวิตเตอร์: https://twitter.com/tokenfi https://twitter.com/tokenfi เกี่ยวกับ FLOKI เป็นสกุลเงินดิจิทัลและยูทิลิตี้ของ Floki Ecosystem Floki มีเป้าหมายที่จะกลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักกันดีที่สุดและใช้กันมากที่สุดในโลกและมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายที่น่าทึ่งนี้ผ่านการมุ่งเน้นไปที่ยูทิลิตี้ความรักชุมชนและการตลาด Floki ขณะนี้มีผู้ถือ 550,000+ และแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่ได้รับการยอมรับโดยพันล้านคนทั่วโลกเนื่องจากพันธมิตรการตลาดเชิงกลยุทธ์ ฟล็อค ฟล็อค เว็บไซต์ : https://floki.com https://floki.com ทวิตเตอร์: https://twitter.com/RealFlokiInu https://twitter.com/RealFlokiInu วิดีโอ: https://www.youtube.com/@FlokiOfficial https://www.youtube.com/@FlokiOfficial โทรศัพท์: https://t.co/vBZd3lbFQK https://t.co/vBZd3lbFQK อินเทอร์เน็ต: https://www.instagram.com/floki_crypto/ https://www.instagram.com/floki_crypto/ วินเทจ: https://www.tiktok.com/@floki_crypto https://www.tiktok.com/@floki_crypto ความผิดพลาด: https://discord.com/invite/floki https://discord.com/invite/floki โพสต์: https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share Reddit : https://www.reddit.com/r/Floki/ https://www.reddit.com/r/Floki/ สัมผัส https://www.twitch.tv/officialfloki https://www.twitch.tv/officialfloki ติดต่อ พนักงานสมาคม แปดโดวิดัล Floki / TokenFi บล็อกการตลาด \n \n เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Chainwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Chainwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ โปรแกรม โปรแกรม