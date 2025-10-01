Miami, Florida, October 1st, 2025/Chainwire/--TokenFi, உண்மையான உலகளாவிய அம்சங்கள் tokenization வடிவமைப்பு, முதன்முதலாக நடக்கிறது. மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன், ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] டாக்டர் டாக்டர் கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது. Campaign இல் என்ன இருக்கிறது? TokenFi தலைமைகள் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு விரிவான TV 인터뷰களில் வெளியிடப்படும், Fox Business மற்றும் Bloomberg TV இல் விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்கள், அமெரிக்காவில் 219 மில்லியன் வீடுகளில் கிடைக்கும். Topics: ஏகத்துவத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் and தாயத்து கட்டுவது ஷிர்க்கை சார்ந்தது Begin propagation with Monotheism, and Using amulets is Shirk Speaker: மவ்லவி கே.எல்.எம். ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] கொழும்பில் நடைபெற்ற LankaPay Technnovation விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், ‘The Best Common ATM Acquirer of the year - Category C’ என்ற பிரிவில் DFCC வங்கி வெற்றியாளராக தெரிவானது. TokenFi பற்றி ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] டாக்டர் டாக்டர் WEB இல் : https://tokenfi.com https://tokenfi.com Twitter இல் : https://twitter.com/tokenfi https://twitter.com/tokenfi FLOKI பற்றி ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...] விலங்குகள் விலங்குகள் WEB இல் : https://floki.com https://floki.com Twitter இல் : https://twitter.com/RealFlokiInu https://twitter.com/RealFlokiInu YouTube இல் : https://www.youtube.com/@FlokiOfficial https://www.youtube.com/@FlokiOfficial தொலைபேசி : https://t.co/vBZd3lbFQK https://t.co/vBZd3lbFQK Instagram இல் : https://www.instagram.com/floki_crypto/ https://www.instagram.com/floki_crypto/ டாக் டாக் : https://www.tiktok.com/@floki_crypto https://www.tiktok.com/@floki_crypto விவாதங்கள் : https://discord.com/invite/floki https://discord.com/invite/floki Facebook இல் : https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share Reddit இல் : https://www.reddit.com/r/Floki/ https://www.reddit.com/r/Floki/ Twitch இல் : https://www.twitch.tv/officialfloki https://www.twitch.tv/officialfloki தொடர்பு Community Relations அலுவலகம் பீடர் Vidal பிக்பாஸ் / TokenFi அலுவலகம் @marketing.com \n \n This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging Program.Do Your Own Research before making any financial decision. This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging Program.Do Your Own Research before making any financial decision. திட்டம் திட்டம்