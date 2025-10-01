TokenFi y New to The Street anuncian una asociación de medios nacionales para llegar a 219 millones de hogares

Miami, Florida, 1 de octubre de 2025/Chainwire/--TokenFi, la plataforma de tokenización de activos del mundo real, está en marcha. En un gran impulso de visibilidad, La campaña de tres meses centrará la misión de TokenFi de revolucionar la tokenización y simplificar los lanzamientos de activos, haciendo la tokenización accesible a todos sin requerir experiencia en codificación. Tokenfi Tokenfi El lanzamiento de los medios incluye segmentos de entrevistas biográficas que se emiten en todo el país en Fox Business y Bloomberg TV, colocaciones comerciales durante las horas de trabajo, pantallas de billboard digital de alta frecuencia en Times Square y eventos en vivo de los inversores. ¿Qué hay en la campaña? El liderazgo de TokenFi aparecerá en dos entrevistas televisivas en profundidad cada mes, transmitidas como contenido patrocinado en Fox Business y Bloomberg TV, alcanzando más de 219 millones de hogares estadounidenses. Los anuncios de TokenFi iluminarán el icónico Billboard de la 42nd Street de Reuters 20 veces por hora, cuatro semanas al mes. La campaña resaltará la plataforma única de TokenFi para lanzar y tokenizar activos sin problemas, apasionando tanto a las instituciones como al minorista. Más de 100 anuncios de treinta segundos se ejecutarán mensualmente en las principales redes financieras como CNBC, FOX Business y Bloomberg, con otros 50 anuncios en Bloomberg que comenzarán en el mes dos. Todo el contenido se distribuirá a través de los 3,4 millones de suscriptores de YouTube y plataformas sociales de New to The Street.TokenFi también participará en reuniones de corredores, reuniones de inversores minoristas en la ciudad de Nueva York, y sesiones virtuales con oficinas familiares y inversores acreditados. Sobre el TokenFi es una plataforma de próxima generación para la tokenización de criptomonedas y activos, lo que permite a los usuarios lanzar o tokenizar activos sin esfuerzo.TokenFi se compromete a revolucionar la industria de tokenización de billones de dólares ofreciendo una interfaz amigable al usuario que no requiere experiencia en codificación. Tokenfi Tokenfi Sitio web: https://tokenfi.com https://tokenfi.com En Twitter: https://twitter.com/tokenfi https://twitter.com/tokenfi Sobre el flamenco es la criptomoneda y el token de utilidad de la gente del ecosistema Floki. Floki tiene como objetivo convertirse en la criptomoneda más conocida y más utilizada del mundo y tiene la intención de lograr este objetivo ambicioso a través de un enfoque en utilidad, filantropía, comunidad y marketing. Flóquio Flóquio Sitio web: https://floki.com https://floki.com En Twitter: https://twitter.com/RealFlokiInu https://twitter.com/RealFlokiInu En Youtube: https://www.youtube.com/@FlokiOfficial https://www.youtube.com/@FlokiOfficial El telegrama: https://t.co/vBZd3lbFQK https://t.co/vBZd3lbFQK En Instagram: https://www.instagram.com/floki_crypto/ https://www.instagram.com/floki_crypto/ Título de TOK: https://www.tiktok.com/@floki_crypto https://www.tiktok.com/@floki_crypto En discordia: https://discord.com/invite/floki https://discord.com/invite/floki En Facebook: https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share En Reddit: https://www.reddit.com/r/Floki/ https://www.reddit.com/r/Floki/ En Twitch: https://www.twitch.tv/officialfloki https://www.twitch.tv/officialfloki Contacto Oficial de Relaciones Comunitarias Pedro Vidal Floki / TokenFi Encuentro@marketing.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa