TokenFi en New to The Street kondigen nationale mediapartnerschap aan om 219 miljoen huishoudens te bereiken

Miami, Florida, 1 oktober, 2025/Chainwire/--TokenFi, het real-world asset tokenization-platform, gaat primetime. In een grote zichtbaarheid push, De drie maanden durende campagne zal TokenFi's missie benadrukken om tokenisatie te revolutioneren en assetlanceringen te vereenvoudigen, waardoor tokenisatie toegankelijk is voor iedereen zonder coderingsexpertise te vereisen. De media-ontplooiing omvat biografische interviewsegmenten die nationaal worden uitgezonden op Fox Business en Bloomberg TV, commerciële plaatsingen tijdens werktijden, hoogfrequente digitale billboards in Times Square en live beleggersevenementen. Wat zit er in de campagne? TokenFi leiderschap zal verschijnen in twee diepgaande tv-interviews elke maand, uitgezonden als gesponsorde inhoud over Fox Business en Bloomberg TV, bereiken meer dan 219 miljoen Amerikaanse huishoudens. TokenFi-advertenties zullen de iconische Reuters 42nd Street Billboard 20 keer per uur, vier weken per maand verlichten.De campagne zal TokenFi's unieke platform voor het lanceren en tokeniseren van activa naadloos benadrukken, aantrekkelijk voor instellingen en retail. Meer dan 100+ dertig seconden advertenties zullen maandelijks worden uitgevoerd in grote financiële netwerken zoals CNBC, FOX Business en Bloomberg, met nog eens 50 advertenties op Bloomberg die in de tweede maand beginnen. Alle inhoud zal worden verspreid over New to The Street's 3,4 miljoen YouTube-abonnees en sociale platforms. TokenFi zal ook deelnemen aan makelaarsbijeenkomsten, retailbeleggersvergaderingen in New York City en virtuele sessies met familiekantoren en geaccrediteerde beleggers. Over TokenFi is een platform van de volgende generatie voor crypto- en asset-tokenisatie, waardoor gebruikers gemakkelijk activa kunnen lanceren of tokeniseren.TokenFi is toegewijd aan het revolutioneren van de biljoen dollar tokenisatie-industrie door een gebruiksvriendelijke interface aan te bieden die geen coderingsexpertise vereist. De website: https://tokenfi.com op Twitter: https://twitter.com/tokenfi Over Floki Floki streeft ernaar om de bekendste en meest gebruikte cryptocurrency ter wereld te worden en is van plan dit ambitieuze doel te bereiken door zich te concentreren op utility, filantropie, gemeenschap en marketing. Floki heeft momenteel 550.000+ houders en een sterk merk dat door miljarden mensen wereldwijd wordt erkend vanwege zijn strategische marketingpartnerschappen. De website: https://floki.com op Twitter: https://twitter.com/RealFlokiInu Contact communautaire relatiefunctionaris van Pedro Vidal Floki / TokenFi met floki@marketing.com