TokenFi і New to The Street оголосили про партнерство з національними медіа для досягнення 219 млн домогосподарств

Майамі, Флорида, 1 жовтня 2025/Chainwire/--TokenFi, реальна платформа токенізації активів, йде в першу чергу. При великій видимості поштовху, Тримісячна кампанія підкреслить місію TokenFi щодо революції токенізації та спрощення запуску активів, що робить токенізацію доступною для всіх без необхідності кодування досвіду. Токенфі Токенфі Медіа-розповсюдження включає біографічні сегменти інтерв'ю, які транслюються по всій країні на Fox Business і Bloomberg TV, комерційні розміщення під час робочих годин, високочастотні цифрові рекламні виставки на Таймс-сквер і події живих інвесторів. Що є в кампанії? Лідерство TokenFi буде з'являтися в двох поглиблених телевізійних інтерв'ю щомісяця, що транслюються як спонсоризований контент по Fox Business і Bloomberg TV, досягнувши понад 219 мільйонів домогосподарств США. Реклами TokenFi будуть висвітлюватися на іконічному Reuters 42nd Street Billboard 20 разів на годину, чотири тижні на місяць.Кампанія підкреслить унікальну платформу TokenFi для запуску та токенізації активів бездоганно, зацікавивши як інституції, так і роздрібну торгівлю. Більше 100 тридцятисекундних рекламних оголошень будуть проводитися щомісяця по великих фінансових мережах, таких як CNBC, FOX Business і Bloomberg, з ще 50 оголошеннями на Bloomberg, які стартують у другому місяці. Весь контент буде поширюватися по 3,4 мільйона абонентів YouTube та соціальних платформах New to The Street.TokenFi також братиме участь у зустрічах брокерів, зустрічах роздрібних інвесторів у Нью-Йорку та віртуальних сесіях з сімейними офісами та акредитованими інвесторами. Про TokenFi TokenFi є платформою наступного покоління для крипто та токенізації активів, що дозволяє користувачам запускати або токенізувати активи без зусиль. TokenFi прагне революціонувати галузь токенізації на трильйони доларів, пропонуючи зручний для користувача інтерфейс, який не вимагає досвіду кодування. Токенфі Токенфі Веб сайт : https://tokenfi.com https://tokenfi.com У Twitter: https://twitter.com/tokenfi https://twitter.com/tokenfi Про FLOKI Floki прагне стати найвідомішою і найбільш використовуваною криптовалютою у світі і має намір досягти цієї амбіційної мети через зосередження на комунікації, благодійності, співтоваристві та маркетингу. Floki в даний час має 550 000+ власників і сильний бренд, визнаний мільярдами людей у всьому світі завдяки своїм стратегічним маркетинговим партнерствам. Флокі Флокі Веб сайт : https://floki.com https://floki.com У Twitter: https://twitter.com/RealFlokiInu https://twitter.com/RealFlokiInu На YouTube: https://www.youtube.com/@FlokiOfficial https://www.youtube.com/@FlokiOfficial По телеграфу: https://t.co/vBZd3lbFQK https://t.co/vBZd3lbFQK В Instagram: https://www.instagram.com/floki_crypto/ https://www.instagram.com/floki_crypto/ Тік Ток: https://www.tiktok.com/@floki_crypto https://www.tiktok.com/@floki_crypto Розбіжності : https://discord.com/invite/floki https://discord.com/invite/floki Фейсбук : https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share на Reddit: https://www.reddit.com/r/Floki/ https://www.reddit.com/r/Floki/ Про Twitch: https://www.twitch.tv/officialfloki https://www.twitch.tv/officialfloki Контакти Офіцер зв'язків спільноти Педро Відаль Флокі / Токенфі флокі@marketing.com \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Програма Програма