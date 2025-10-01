TokenFi и New to The Street најавија национално медиумско партнерство за да достигнат 219 милиони домаќинства

Мајами, Флорида, 1 октомври, 2025/Chainwire/--TokenFi, платформата за токенизација на активите во реалниот свет, оди на прво место. Во голема видливост поттик, Тримесечната кампања ќе ја нагласи мисијата на TokenFi за револуционизирање на токенизацијата и поедноставување на лансирањето на средства, правејќи токенизацијата достапна за секого без да е потребна експертиза за кодирање. Токенфи Токенфи Медиумите вклучуваат биографски интервјуа кои се емитуваат низ целата земја на Fox Business и Bloomberg TV, комерцијални пласмани за време на работното време, дигитални билборди со висока фреквенција на Times Square и настани за инвеститори во живо. Што има во кампањата? Лидерот на TokenFi ќе се појавува во два длабоки телевизиски интервјуа секој месец, емитувајќи како спонзорирана содржина низ Fox Business и Bloomberg TV, достигнувајќи повеќе од 219 милиони домаќинства во САД. Рекламите на TokenFi ќе го осветлуваат иконичниот Билборд на 42-та улица на Ројтерс 20 пати на час, четири недели месечно.Кампањата ќе ја истакне уникатната платформа на TokenFi за беспрекорно лансирање и токенизирање на средства, што ги привлекува институциите и малопродажбата. Повеќе од 100 реклами од триесет секунди ќе се изведуваат месечно низ големите финансиски мрежи како што се CNBC, FOX Business и Bloomberg, а уште 50 реклами на Bloomberg ќе стартуваат во вториот месец. Сите содржини ќе бидат дистрибуирани низ 3,4 милиони претплатници на YouTube и социјалните платформи на New to The Street.TokenFi, исто така, ќе учествува во средби на брокери, состаноци на инвеститори на мало во Њујорк и виртуелни сесии со семејни канцеларии и акредитирани инвеститори. За Токенфи е платформа од следната генерација за крипто и токенизација на средства, овозможувајќи им на корисниците да лансираат или токенизираат средства без напор. TokenFi е посветена на револуционизирање на индустријата за токенизација од трилиони долари со нудење на кориснички пријатен интерфејс кој не бара експертиза за кодирање. Токенфи Токенфи Веб сајт : https://tokenfi.com https://tokenfi.com На Твитер: https://twitter.com/tokenfi https://twitter.com/tokenfi Во врска со FLOKI Floki има за цел да стане најпознатата и најкористената криптовалута во светот и има намера да ја постигне оваа амбициозна цел преку фокусирање на комуналност, филантропија, заедница и маркетинг. Флокација Флокација Веб сајт : https://floki.com https://floki.com На Твитер: https://twitter.com/RealFlokiInu https://twitter.com/RealFlokiInu На YouTube: https://www.youtube.com/@FlokiOfficial https://www.youtube.com/@FlokiOfficial Телеграм од: https://t.co/vBZd3lbFQK https://t.co/vBZd3lbFQK Во Инстаграм: https://www.instagram.com/floki_crypto/ https://www.instagram.com/floki_crypto/ Тик Ток: https://www.tiktok.com/@floki_crypto https://www.tiktok.com/@floki_crypto Недостаток на: https://discord.com/invite/floki https://discord.com/invite/floki на Фејсбук: https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share на Reddit: https://www.reddit.com/r/Floki/ https://www.reddit.com/r/Floki/ На Twitch: https://www.twitch.tv/officialfloki https://www.twitch.tv/officialfloki Контакт Офицер за заеднички односи Педро Видал Флоки / Токенфи Флокија@marketing.com \n \n Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Програмата Програмата