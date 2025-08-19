Bitpanda запускає DeFi Wallet, щоб підсилити подорож Європи до майбутнього Onchain

Відень, Австрія, 19 серпня 2025/Chainwire/-- , провідний європейський інноватор криптовалют, запустив Bitpanda DeFi Wallet, наступний крок у своєму розширенні Web3. гаманець розроблений, щоб дати користувачам простий, безпечний і безшумний доступ до світу децентралізованих фінансів, незалежно від того, досліджують вони Web3 вперше або вже глибоко залучені до спільноти onchain. Bitpanda Bitpanda Bitpanda вже допомогла мільйонам європейців взяти під контроль своє фінансове майбутнє і тепер хоче запропонувати той самий безпечний і інтуїтивний доступ до Web3.Найголовніше, етос дизайну Web3 Bitpanda зосереджений навколо формування Web3, щоб зустріти користувачів там, де вони є сьогодні, замість того, щоб підштовхнути їх до адаптації до складних нових технологій, які не пропонують явних переваг. Bitpanda DeFi Wallet надає все, що користувачам потрібно для торгівлі, заробітку та управління активами на великих блокчейн-мережах, все з одного, інтуїтивного додатка. Лукас Енцерсдорфер-Конрад, спільний генеральний директор Bitpanda, прокоментував: "Місія Bitpanda полягає в тому, щоб допомогти інвесторам взяти під контроль і швидко відновити свою фінансову свободу.Це означає, що ми надаємо нашим користувачам інструменти, необхідні для управління інвестиціями - на і поза ланцюгом. На відміну від традиційних гаманців, гаманець Bitpanda DeFi повністю інтегрований в існуючу екосистему Bitpanda. Користувачі можуть переміщати активи між своїм обліковим записом Bitpanda і своїм гаманець DeFi всього за кілька натискань, без ручного введення адреси та ризику дорогої помилки. Опціональна функція Bitpanda Backup усуває необхідність керувати фразами насіння вручну – користувачі зберігають повний контроль з можливістю безпечно відновити свій гаманець. Ключові характеристики на старт: \n \n \n \n \n \n \n \n Доступ до DeFi через 8 основних ланцюгів з більш скоро прийде 5000+ токенів, доступних для обміну з розумним маршрутизацією для найкращого ціноутворення Самостійний гаманець з додатковим резервним кодом Bitpanda для безпечного відновлення Курсовані фонди прибутку DeFi, переглянуті Bitpanda для прозорості, щоб запропонувати баланс між потенційними доходами та прозорості ризиків Спонсоровані тарифи на газ на вибраних мережах Layer 2 Однокласні обміни, без ручного введення адреси Бездоганна інтеграція з обліковими записами Bitpanda У найближчі тижні Bitpanda запустить свою Web3-національну програму лояльності, що підтримується токеном Vision (VSN).Користувачі зможуть заробляти очки, виконуючи прості місії на ланцюзі - такі як торгівля або заробіток - які визначатимуть їх позицію на лідерській таблиці.Ранк користувача безпосередньо вплине на їх винагороди. Токен Vision буде служити множильником: чим більше користувачів VSN, тим більше очок вони отримають за кожну акцію. призначений для винагороди значущого залучення, програма запропонує не тільки повітряні краплі, але і ексклюзивні переваги та ранній доступ до майбутніх продуктів Bitpanda. Web3 працює для всіх Запуск Bitpanda Web3 Wallet ознаменує значний крок у довгостроковій стратегії Bitpanda, щоб надати інвесторам інструменти, необхідні для швидкого відстеження їх фінансової свободи. Bitpanda Web3 - це не про переслідування хитрощів, а про створення інфраструктури для реальної, використовуваної, надійної цифрової власності - починаючи з гаманця, який насправді має сенс. Відмова від відповідальності: Bitpanda DeFi Wallet - це не-складовий блокчейн-додаток, пропонований компанією Bitpanda Web3 FZCO, членом групи Bitpanda. Про Bitpanda Заснована у Відні в 2014 році і є провідною європейською криптовалютною платформою.З вибором понад 3200 цифрових активів, включаючи понад 600 криптовалютних активів та численні акції, ETF, дорогоцінні метали та товари, австрійський фінтех-однорідний пропонує один з найпоширеніших асортиментів цифрових активів, доступних в Європі. Bitpanda Bitpanda Вже довірена майже 7 мільйонами користувачів і десятками інституційних партнерів, Bitpanda володіє ліцензіями в декількох країнах, і має перевірений досвід роботи з місцевими регуляторами, щоб тримати активи безпечними і безпечними. Крім свого штаб-квартири у Відні, Bitpanda має офіси в Барселоні, Берліні, Бухаресті, Дубаї, Лондоні, Мальті, Мілані та Цюріху. Ужгород Ужгород Ужгород www.bitpanda.com X Фейсбук Instagram www.bitpanda.com на сайті X Фейсбук Інстаграм Контакти Закарпаття PR Bitpanda про@bitpanda.com \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire під HackerNoon's Business Blogging . Program Програма