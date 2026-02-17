Проблема потужності AI настільки погана, що промисловість буквально покидає планету

Термодинамічний потолок Гіпермасштабні центри даних, колись символи прогресу, тепер розглядаються як «термодинамічні паразити» через їх нестійке споживання енергії на рівні гігават і мільйонів галлонів питної води, проблеми, які нинішня мережа і водопроводи не можуть підтримувати. До 2025 року енергетична криза промисловості штучного інтелекту стала ключовим технологічним обмеженням.Навчання та втручання для масивних LLM вимагають енергії, порівнянної з невеликими країнами, перевантажуючи наземну "хмуру".Насичення лінії передачі затримує нові дата-центри в Північній Вірджинії на роки, в той час як Ірландія та Сінгапур ввели мораторії, ефективно зупиняючи цифрову експансію. Рішення, що виникає з конвергенції швидко знижуються витрат на запуски і зростаючі ціни на енергію, є радикальною інверсією існуючого стану: якщо хмара не може рости на Землі, вона повинна мігрувати до єдиного середовища, де енергія безмежна, охолодження пасивне, а земля вільна. Цей звіт аналізує новий сектор орбітального обчислення, зосереджуючись на злитті SpaceX і xAI за 1,25 трильйона доларів у лютому 2026 року та мапіруючи викликів, таких як Starcloud, Lonestar і K2 Space. Ми розглядаємо інженерні труднощі «гарячого бігу» у вакуумі, фізику радіаційного охолодження, економічну проблему запуску знецілюючого кремнію («проблема iPhone»). Те, що йде далі, не просто аналіз ринку; це може бути планом наступної промислової революції, де основний експорт низької орбіти Землі (LEO) перестає бути комунікаціями і стає самою розвідкою. Частина I: Перехід Титана - SpaceX & xAI Singularity Історія комерційної космічної промисловості, ймовірно, буде розбита на епохи «передзлиття» і «після злиття». 2 лютого 2026 року закінчилася епоха спекуляцій космічних центрів даних, а почалася індустріальна епоха. 1.1 Вертикальна інтеграція за 1,25 трильйона доларів Повідомлення про те, що SpaceX придбала xAI 1, не просто створило корпоративний бегемот; це підтвердило технологічну архітектуру, яка була відкинута як наукова фантастика лише кілька місяців тому. Для того, щоб зрозуміти масштаби цієї зміни, потрібно проаналізувати симбіотичні неефективності, які існували до угоди. SpaceX була логістичною компанією (Starship) і телекомунікаційною установою (Starlink), яка шукала клієнта, достатньо масивного, щоб використати величезні підйомні потужності своїх ракет наступного покоління. xAI була програмною компанією, що стикалася з наземною енергетичною стіною, не в змозі забезпечити гігават електроенергії, необхідної для підготовки Grok 4 і далі, не чекаючи років на оновлення мережі. SpaceX більше не просто "грузовикова компанія", що поставляє супутники інших людей; вона тепер є основним клієнтом своєї власної інфраструктури. \n \n \n \n Підтримка запуску: Інтерналізуючи xAI, SpaceX може розгортати орбітальні дата-центри за маргінальну вартість запуску Starship (паливо та оновлення), а не за ринкову ціну. Анкорний орендар: Центр даних - це інтенсивний капітал, який вимагає високого використання, щоб бути прибутковим. xAI забезпечує гарантований, ненаситний робочий навантаження (навчання та висновок для Grok), що гарантує, що орбітальні кластери ніколи не сидять без роботи.3 Ефект мережі: Зоряний зв'язок, який вже складається з понад 10 000 супутників, забезпечує оптичний резерв, необхідний для переміщення петабайт даних навчання та результатів висновків між орбітою і Землею. 1.2 Бачення «мільйона супутників» і крок Кардашева Регулюючі документи та публічні заяви навколо злиття розкрили амбіції, що межують з терраформізацією орбітального простору.Елон Маск розробив дорожню карту для розгортання сузір'я до мільйона супутників, присвячених AI-обчисленню. Ця пропозиція фактично є інженерним проектом "Кардашев Тип I" - спробою використати значну частину сонячної енергії, що потрапляє на орбітальну оболонку Землі для обчислювальної роботи. \n \n \n \n Для контексту, з 2024 року на орбіті було менше 10 000 активних супутників. Starship як Enabler: Це бачення фізично неможливе без запуску Starship. Falcon 9, здатний підняти ~18 тонн до LEO, недостатньо для маси захищених, рідко охолоджених центрів даних. Starship, з проектною метою 150+ тонн на орбіту і швидкої повторної експлуатації, є єдиним транспортним засобом, здатним підняти мільйони тонн необхідного обладнання.7 У той час як цифра «мільйон супутників» є довгостроковою метою (ймовірно, 2040-ті роки), негайна дорожня карта передбачає розгортання спеціалізованих кластерів — «Зоряних зв'язків обчислення» — починаючи з 2027-2028.7 1.3 Економіка підйому: поріг $ 200 / кг Вся бізнес-модель орбітального обчислення спирається на одну змінну: вартість запуску на кілограм. Глибоке дослідження економічного моделювання цього сектору розкриває конкретну «перехрестну точку», де космос стає дешевше, ніж Земля. Таблиця 1: Кризовий аналіз економіки \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Cost Factor \n Terrestrial Hyperscale Data Center \n Orbital Data Center (SpaceX/xAI Model) \n \n \n \n \n Capital Expenditure (Capex) \n Moderate (Buildings, Cooling, Grid Connection) \n Extreme (Launch, Satellite Bus, Rad-Hardening) \n \n \n \n \n Operating Expenditure (Opex) \n High (Electricity @ $0.05-$0.15/kWh, Water, Staff) \n Near Zero (Free Solar, Passive Cooling, few Staff) \n \n \n \n \n Energy Source \n Grid (Coal/Gas/Renewable Mix) \n Direct Solar (AM0 Spectrum) \n \n \n \n \n Cooling Mechanism \n Chillers/Evaporative (Energy/Water Intensive) \n Radiative (Passive, Infinite Heat Sink) \n \n \n \n \n Lifespan \n 10-15 Years (Hardware Refreshed) \n 5-7 Years (Hardware Burned Up) Витрати на капітал (Capex) Помірний (будівлі, охолодження, підключення до мережі) Extreme (Запуск, Супутниковий автобус, Rad-Hardening) Витрати на операції (ОПЕКС) Висока (Електрика @ $0.05-$0.15/kWh, Вода, Персонал) Близько нуля (Без сонячної енергії, пасивне охолодження, невеликий персонал) джерело енергії Мікс вугілля / газу / відновлюваних джерел енергії Прямий сонячний спектр (AM0 Spectrum) Механізм охолодження Холодильники / Евакуативні (Інтенсивні на енергію / Воду) Радіативний (пасивний, нескінченний тепловий потік) Життя 10-15 років (оновлення обладнання) 5-7 років (Hardware Burned Up) Формула Break-Even: Дослідники Google та фінансові аналітики моделювали, що якщо витрати на запуск падають приблизно до $ 200 / кг, то загальна вартість власності (TCO) для орбітального центру даних протягом п'яти років стає конкурентоспроможною наземному об'єкту. \n \n \n \n Теперішня реальність: роздрібна вартість Falcon 9 становить ~2700 доларів за кілограм. Starship Promise: Маск і аналітики галузі прогнозують, що Starship може знизити витрати до $ 200 / кг до 2027 року і потенційно $ 100 / кг до 2028.8 Вплив: за $ 100 / кг, простір не просто "зеленіший" або "суверенний"; це фундаментально дешевше. Частина II: Інженерія порожнечі – вирішення фізики Для мирянина виклик простору полягає в тому, щоб потрапити туди. для інженера центрів даних виклик полягає в тому, щоб На Землі ми керуємо цим теплом з переміщенням рідин (повітря і води). У космосі немає повітря, і вода замерзає або кип'ятить миттєво, якщо не обмежена. Інженерні виклики "Космічної хмари" є одними з найскладніших у сучасній фізиці. існуючі 2.1 Термальна пляшка: випромінювання в бездну Найпостійніший міф про простір полягає в тому, що він «холодний».У той час як температура космічного фону насправді становить 3 Кельвіна (-270 ° C), сам простір є вакуумом — ідеальним теплоізолятором. Фізика Стефана-Больцмана Сила, що випромінюється поверхнею, регулюється законом Стефана-Больцмана: Конфлікт: Щоб випромінювати багато тепла, ви хочете високої температури.Однак, кремнієві чіпи (GPU) швидко деградують вище 85 ° C (358K). Це створює жорстоке інженерне обмеження: ми повинні відкинути кіловат тепла, зберігаючи радіатор відносно холодним. \n \n \n Проблема поверхневої площі: один NVIDIA H100 генерує ~700 Вт тепла. Щоб випромінювати це при робочій температурі 50 °C (323K) потрібно приблизно 1 квадратний метр поверхні радіатора, що стоїть перед глибоким простором.9 Рішення «Чорної плити»: Стартупи, такі як Starcloud, розробляють технологію «Чорної плити» — покриття з високою викидною здатністю (до 0,98), що застосовується до масивних розміщуваних панелей.Чорна плита розміром 1 м x 1 м при температурі 20 °C випромінює приблизно 838 Ватт (з обох сторін).10 Це означає, що для кожної ранки серверів повинно бути «крило» радіаторів, що охоплюють десятки метрів. 2.2 Випромінювання Gauntlet: TID і SEUs Як тільки термічний баланс досягається, навколишнє середовище атакує сам кремній. \n \n \n \n \n Загальна іонізуюча доза (TID): кумулятивне накопичення випромінювання деградує оксидні шари в транзисторах, викликаючи переміщення порогової напруги. Порушення однієї події (SEU): Високоенергетичні частинки (протони, важкі іони) вражають клітину пам'яті, трохи перевертаючись від 0 до 1. Теперішній стандарт промисловості, піонером якого є Starcloud і прийнятий проектами SpaceX, - це масовий бюджет на 1 кг обчислення на 1 кВт обчислення.12 Цей обчислення - це не тільки алюміній; він часто включає в себе класифіковані матеріали Z (шари різної атомної ваги) або багаті на водню полімери (наприклад, поліетилен) для розсіювання протонів. Інженери розробляють тренувальні алгоритми «толерантності до помилок», де процес навчання нейронних мереж може ідентифікувати і ігнорувати пошкоджені ваги, ефективно «виліковуючи» модель навколо пошкодження мозку, викликаного космічними променями. Потужний парадокс: Сонце-синхронні орбіти Хоча охолодження - це обмеження, сила - це достаток. \n \n \n \n Для того, щоб уникнути необхідності в масивних батарей (які важкі і деградації), космічні центри даних націлені на Сонце-синхронні орбіти (SSO) уздовж лінії термінатора (розрив між днем і ніччю). Інтенсивність AM0: Сонячні панелі на орбіті отримують випромінювання «Золотої маси повітря» (AM0) (~1,360 Вт/м2), приблизно на 40% більше енергії, ніж панелі на поверхні Землі, які втрачають енергію через розсіювання атмосфери. Структура: Для цього необхідна супутникова конструкція, яка по суті є гігантською 2D-планетою: сонячні панелі, що орієнтуються на сонце з одного боку, і радіатори, що орієнтуються на холодну темряву глибокого простору на перпендикулярній осі. Частина III: Екосистема – стартапи, місячні бази та космічні станції У той час як SpaceX забезпечує важкий підйом, жива екосистема стартапів заповнює ніші орбітального обчислювального штабу. 3.1 Starcloud (колишній Lumen Orbit): Мегаструктура 5 ГВт Заснована в 2024 році і підтримана Y Combinator, компанія агресивно перейшла від білих паперів до апаратного забезпечення. \n \n \n \n \n \n Технологія: Основною інновацією Starcloud є архітектура «Літаючого радіатора». Їх біла книга пропонує модульний кластер потужністю до 5 ГВт. Фізична структура такого кластера була б величезною — 4 км на 4 км масиву взаємопов'язаних модулів, що робить його найбільшим в історії об'єктом, зробленим людиною. Місія Starcloud-1: У листопаді 2025 року Starcloud запустив демонстраційний супутник вагою 60 кг, що несе наземний GPU NVIDIA H100.15 Результат: місія успішно навчила невелику модель штучного інтелекту (на повних роботах Шекспіра) і зробила висновок про модель Google Gemma під час перебування на орбіті. Значення: Це доводило, що стандартні, нерід-гарантовані дата-центри GPU можуть вижити запуск вібрації і працювати в термічному вакуумному середовищі, підтверджуючи тезу "COTS в космосі". Бізнес-модель: Starcloud має на меті стати «AWS Space», продаючи обчислювальні потужності AI-лабораторіям. 3.2 Lonestar Data Holdings: Місячний форт Нокс Поки StarCloud переслідує Пошуки самотніх Їх теза - стійкість: Земля схильна до війни, стихійних лих і кібератак. комп'ютер Зберігання \n \n \n \n \n \n Lonestar архівує критичні дані (суверенні записи, банківські реєстри, культурні архіви) на поверхні Місяця і на цилюровій орбіті. Дорожня карта : Партнерські відносини: Lonestar використовує "безсмилкову" модель, розміщуючи корисні навантаження на приземлювачі, побудовані Intuitive Machines, і супутники, побудовані Sidus Space. Лавові труби: Довгострокове бачення передбачає розміщення центрів даних всередині лунних лавових труб. Ці природні печери забезпечують кілометри скеля, захищаючи сервери від брутальних коливань місячної температури (-173°C до +127°C) і космічного випромінювання.19 Оцінка: Компанія забезпечила значне фінансування насіння і серії А, з контрактами на суму понад 120 мільйонів доларів США для послуг з зберігання даних на Місяці. Оригінальна назва: Axiom Space: The Edge of Discovery Axiom Space найвідоміше будує комерційного наступника МКС, але їхній підрозділ «Орбітальний центр даних» (ODC) є критичною частиною головоломки. \n \n \n \n Наукові експерименти на космічних станціях, такі як кристалізація білків або виробництво оптичних волокон, генерують масивні набори даних. Рішення: Axiom, у партнерстві з Red Hat і Microchip, встановлює серверні вузли безпосередньо на станції. Людська перевага: На відміну від безпілотних супутників Starcloud, сервери Axiom знаходяться всередині модулів з тиском. Якщо пристрій виходить з ладу, астронавт може замінити його. K2 Space: Автобус для епохи важких ліфтів "Проблема iPhone" з космосом полягає в тому, що супутники історично були пристосованими, ручними майстрами. \n \n \n K2 Space зібрав 250 мільйонів доларів (Серія C) на будівництво супутникових автобусів «Мега-класу», розроблених спеціально для епохи Starship. Замість того, щоб витрачати мільйони на бриття грамів, K2 будує важкі, жорсткі супутники, які максимізують вироблення електроенергії та відторгнення тепла. 3.5 EnduroSat: Постачальник Pick-and-Shovel Болгарський виробник EnduroSat зібрав 104 мільйони доларів для масштабування свого супутникового виробництва "класу ESPA".22 Вони забезпечують супутникові платформи "товари" - загальні вантажівки, які несуть обчислювальні корисні навантаження для різних стартапів. 3.7 Конкурентне порівняння Таблиця 2: Резюме ключових суб'єктів \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Entity \n Primary Focus \n Key Roadmap Milestone \n Status \n \n \n \n \n \n SpaceX / xAI \n Integrated Launch & Compute \n "Million Satellite" Constellation \n Merged Feb 2026; Dominant Player \n \n \n \n \n \n Starcloud \n 5GW Orbital Clusters \n Starcloud-1 (H100 in Space) \n Operational Prototype; YC Backed \n \n \n \n \n \n Lonestar \n Lunar Data Storage/DRaaS \n Data centers in Lava Tubes \n Payload Contracts Signed; Series A \n \n \n \n \n \n Axiom Space \n ISS Edge Compute Nodes \n Commercial Station Module \n Operational on ISS; Partnered w/ Red Hat \n \n \n \n \n \n K2 Space \n Heavy-Lift Satellite Bus \n "Monster" Class Bus for Starship \n Series C ($250M); Manufacturing Scaling SpaceX / XAI Інтегрований запуск та обчислення «Мільйон супутників» Злитий Feb 2026; домінуючий гравець Зоряний 5 ГВт орбітальних кластерів StarCloud-1 (H100 в космосі) Операційний прототип; YC підтримується ЛОНЕСТАР Місячне зберігання даних / DRaaS Інформаційні центри в Lava Tubes Підписані контракти на оплату праці; Серія А Аксиомічний простір МКС Edge Compute Nodes Модуль комерційної станції Оперативний на ISS; Партнер w / Red Hat Космічний К2 Супутниковий автобус Heavy Lift Автобус класу «Чудовисько» для Starship Серія C ($ 250 млн); виробництво масштабування Частина IV: Економіка застарілості – проблема «iPhone» Наземний дата-центр оновлює свій апарат кожні 3-4 роки.Спутник зазвичай запускається один раз і працює протягом 10-15 років.Це невідповідність створює "iPhone Проблема" космічних обчислень. 4.1 Невідповідність циклу Закон Мура (і його еквівалент АІ-прискорювача, "Закон Дженсена") диктує, що продуктивність GPU подвоюється приблизно кожні 18 місяців. \n \n Ризик: Якщо компанія запустить кластер H100 на суму 100 мільйонів доларів в 2026 році, до 2029 року ці чіпи застаріють. наземні конкуренти будуть керувати чіпами класу B200 або "Рубін", що працюють в 10 разів швидше. 4.2 Рішення: Відновлювані супутники Індустрія рухається до моделі швидкого знецінення. \n \n \n \n Короткий термін служби: замість того, щоб розробляти супутники на 15 років, супутники центрів даних розробляються на 3-5 років. Наприкінці корисного економічного життя GPU супутник використовує бортовий двигун, щоб знизити свою орбіту і згоріти в атмосфері. Вимога витрат: Ця модель працює тільки в тому випадку, якщо супутниковий автобус і запуск є достатньо дешевими, щоб розглядатися як споживчі предмети. Це посилює залежність від ціни запуску в 200 доларів / кг. Якщо супутник коштує 500 мільйонів доларів, щоб побудувати і запустити, ви повинні зберігати його протягом 10 років. Якщо він коштує 20 мільйонів доларів, ви можете спалити його в 3. 4.3 Тенденції інвестування VC Venture Capital перейшов від спекуляції «Deep Tech» до масштабування «Інфраструктури».27 \n \n \n \n 2021-2024: семенні раунди для концепцій (Lumen Orbit, Lonestar). 2025-2026: масивні раунди серії B / C для інфраструктури ($ 250 млн для K2 Space, $ 104 млн для EnduroSat). Теза: Інвестори роблять ставку на те, що "Космічний дата-центр" є наступним "Вежею клітин". Це розвиток нерухомості. Переможцями будуть ті, хто забезпечить орбітальні слоти, спектр і дешеві запуски контрактів. Частина V: Юридична порожнеча – гавани даних та прапори зручності Кінцева межа космічних даних - це не інженерія, це юрисдикція. 5.1 Теорія «даточного гавану» У Договорі про космічний простір (ОСТ) 1967 року сказано, що космос є "провінцією всього людства", але в ньому також встановлено, що "держава запуску" зберігає юрисдикцію над об'єктом. \n \n \n \n \n Якщо американська компанія запускає дата-центр через дочірню компанію, зареєстровану в країні "Data Haven" (країна з порожніми законами про дані, без екстрадиції або без правоохоронних органів), і запускає його з нейтрального космічного порту, чиї закони застосовуються до даних на цьому сервері?.29 Використовуйте випадки: Ухилення від авторських прав: підготовка моделей штучного інтелекту щодо даних, захищених авторським правом (книг, фільмів), поза юрисдикцією судів США або ЄС. конфіденційність: зберігання ключів криптовалюти або банківських даних в юрисдикції, де жоден наземний уряд не може видати ордер на пошук або захопити фізичне обладнання. 5.2 Нормативні протиріччя Ми очікуємо великого зіткнення між наземними регуляторами (наприклад, правоохоронними органами ЄС щодо GDPR) і провайдерами космічних послуг. Якщо дані німецького громадянина обробляються на супутнику, що належить дочірній компанії Кайманових островів США, що транзитує через лазерний зв'язок над Китаєм, юридична складність нескінченна. Частина VI: Гарячий прийом Ілона Маска 2/6/2026 Від a з та Ілон Маск детально розглянув основні переваги та виклики космічних центрів даних. Фев’6 2026 інтерв’ю Дваркеш Пател Джон Коллісон Фев’6 2026 інтерв’ю Дваркеш Пател Джон Коллісон За словами Ілона Маска, експоненціальне зростання виробництва AI-чипів знаходиться на колісному шляху з жорстким фізичним обмеженням: застійне постачання електроенергії на Землі.У той час як вихід чіпів зростає експоненціально, генерація електроенергії (за межами Китаю) залишається ефективно плоскою.Цей майбутній енергетичний бар'єр є основним двигуном за радикальною пропозицією про переведення центрів даних AI на орбіту, перехід Маск прогнозує, що простір стане найбільш економічно привабливим місцем для AI протягом 30 до 36 місяців. Маск стверджує, що сонячні панелі в космосі приблизно в п'ять разів ефективніші, ніж на Землі, тому що вони не стикаються з атмосферними перешкодами, без хмар, без сезонності, і найголовніше, без денно-нічного циклу. Окрім сирої енергії, простір пропонує регуляторний вентиль для втечі. Наземні центри даних в даний час занурені проблемами придбання земель, повільною комунікацією, що дозволяє, і складністю будівництва нових електростанцій (особливо через глобальний затримка в литтях турбін). На відміну від цього, простір не має "законів зонування" або сусідів, щоб заважати. Крім того, сам апаратний засіб може бути спрощений; без вітру, дощу або гравітації, щоб витримати, космічні сонячні масиви можуть бути побудовані без важкого скла або жорсткої рамки, значно знижуючи їх виробничі витрати. Однак інженерні перешкоди для досягнення цього бачення величезні. Найближчим викликом є обсяг запуску. Щоб розгорнути відповідну масу потужності — близько 100 гігават потужності на рік — SpaceX повинна була б проводити приблизно 10 000 запусків Starship щороку. Навіть якщо обмеження потужності та запуску будуть вирішені, світ повинен виробляти достатньо кремнію, щоб використати цю потужність. Маск оцінює, що це вимагає 100 гігават чипів на рік, що вимагає величезного розширення виробництва напівпровідників (логіка і особливо пам'ять), яке в даний час не існує. Нарешті, вороже навколишнє середовище космосу представляє унікальні інженерні обмеження. Дані центри повинні бути стійкими до випромінювання і здатні розсіювати величезні кількості тепла через радіатори, а не повітряне охолодження. Крім того, тому, що "відклики на обслуговування" неможливі, апаратні засоби повинні бути ретельно перевірені на "немовлячу смертність" на Землі перед запуском, оскільки будь-яка несправність на орбіті є постійною. Висновок: Небо є необмеженою межею Злиття SpaceX і xAI є початковою зброєю для гонки, яка перетворить глобальну обчислювальну інфраструктуру.Ми є свідками переходу від «Ери комунікацій» космосу (Satcom/Starlink) до «Ери обчислень». Ми повинні навчитися охолоджувати гігават тепла у вакуумі, захищати тонкі нанометрові транзистори від гніву Сонця, і будувати структури, більші за МКС, використовуючи роботів. Драйвери - ненаситний попит на енергію AI, нестача води та низькі витрати на запуск - неминучі. злиття SpaceX і xAI може довести економічну вигідність. До 2035 року, дивлячись на нічне небо, можна не тільки бачити зірки, можна дивитися на фізичне втілення самого Інтернету – сузір’я мислення машин, що купаються в вічному сонячному світлі, обробляючи суму людських знань в тиші порожнечі. Референції \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Інформаційні центри в космосі не мають сенсу - CivAI Блог, https://civai.org/blog/space-data-centers SpaceX купує xAI в рекордному контракті, оскільки Маск прагне об'єднати амбіції AI і космосу, https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/spacex-acquires-xai-in-record-setting-deal-as-musk-look-to-unify-ai-and-space-ambitions-10510309/ SpaceX об'єднується з компанією Musk AI xAI, оскільки він розширює плани космічного інтелекту, https://indianexpress.com/article/world/spacex-merges-with-musks-ai-firm-xai-as-he-pushes-plans-for-space-based-ai-10510141/ Ілон Маск об'єднує SpaceX, xAI, щоб побудувати космічні центри даних. Що робити ..., https://www.spokesman.com/stories/2026/feb/04/elon-musk-merges-spacex-xai-to-build-space-data-ce/ SpaceX vs. Google: The Race for AI Data Centers in Space - Тенденційні теми, https://www.trendingtopics.eu/spacex-vs-google-the-race-for-ai-data-centers-in-space/ SpaceX робить перший крок до цивілізації типу II на шкалі Кардашева з планами запустити 1 мільйон нових супутників - Wccftech, https://wccftech.com/spacex-takes-first-step-toward-a-type-ii-civilization-on-the-kardashev-scale-with-plans-to-launch-1-million-new-satellites/ SpaceX придбає xAI в спробі зробити орбітальні центри даних реальністю - Маск планує запустити мільйон тонн супутників щороку, цілі 1TW / рік космічної обчислювальної потужності на Tom's Hardware, https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/spacex-acquires-xai-in-a-bid-to-make-orbiting-data centers-a-reality-musk-plans-to-launch-a-million-tons-of-satellites-annally-targets-1tw-year-of-space-based-compute-capacity Найбільша угода M&A в історії - Brownstone Research, https://www.brownstoneresearch.com/bleeding-edge/the-largest-ma-deal-in-history/ Чому розміщення центрів даних AI в космосі не робить багато сенсу - Reddit, https://www.reddit.com/r/space/comments/1pix4md/why_putting_ai_data_centers_in_space_doesnt_make/ Space-Based Datacenters Take The Cloud Into Orbit Hackaday, https://hackaday.com/2025/06/19/space-based-datacenters-take-the-cloud-into-orbit/ Чому ми повинні тренувати AI в космосі - Біла книга - Сторінки GitHub, https://starcloudinc.github.io/wp.pdf Ви дійсно можете покласти центр даних в космос? (так, ймовірно) - Середній, https://medium.com/@Elongated_musk/orbital-data-centers-on-starlink-feasibility-outlook-a97d1a4e3a2f Може хтось пояснити мені, як це дешевше побудувати центри даних в космосі, ніж на Землі? : r/Anthropic - Reddit, https://www.reddit.com/r/Anthropic/comments/1oladhyar/can_someone_enlighten_me_how_is_it_cheaper_to/ Starcloud висуває орбітальні центри даних як дешевші, прохолодніші та чистіші - Блоки та файли, https://blocksandfiles.com/2025/10/23/starcloud-orbiting-datacenters/ Starcloud: Центри даних у просторі - Y Combinator, https://www.ycombinator.com/companies/starcloud Nvidia підтримує Starcloud успішно тренує перший AI в космосі. H100 GPU підтвердив, що працює Google Gemma на орбіті (Solar-powered compute) : r/singularity - Reddit, https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1pjb4ow/nvidia_backed_starcloud_successfully_trains_first/ Lonestar Data Holding (Eayst Noa) - Фабрики в просторі, https://www.factoriesinspace.com/lonestar Sidus Space Signs розширив та змінив попередню угоду на 120 мільйонів доларів з Lonestar для Lunar Data Storage Spacecraft, https://sidusspace.com/2025/04/02/sidus-space-signs-extended-and-amended-preliminary-120m-agreement-with-lonestar-for-lunar-data-storage-spacecraft/ KIO Data Centers очолює майбутнє безпеки даних за допомогою стратегічного альянсу в просторі з Lonestar., https://kiodatacenters.com/en/newsroom-en/kio-data-centers-drives-the-future-of-data-security-with-a-strategic-alliance-in-the-space-with-lonestar Axiom Space, Spacebilt анонсує орбітальний центр даних Node Aboard International Space Station, https://www.axiomspace.com/release/axiom-space-spacebilt-announce-orbital-data-center-node https://www.prnewswire.com/news-releases/k2-space-raises-250m-at-3b-valuation-to-roll-out-a-new-class-of-high-capability-satellites-302638936.html#:\\~:text=Founded by former SpaceX engineers,Partners%2C and Alpine Space Ventures. EnduroSat збирає $ 104 млн для прискорення супутникового виробництва в Софійському космічному центрі Ebay Vestbee, https://www.vestbee.com/insights/articles/enduro-sat-raises-104-m-to-accelerate-satellite-production-in-new-sofia-space-center Гамма-Рей і антиматеріальний опитування (GRAMS) експеримент - arXiv, https://arxiv.org/html/2512.14913v1 (PDF) Проект GRAMS (Опитування Гамма-Рей та Антиматерії) - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/373202989_The_GRAMS_Gamma-Ray_and_AntiMatter_Survey_Project Грамс, Гамма-Рей і Анті-Маттер Дослідження Грамс Астрофізичні спостереження з гамма-променями MeV і непрямі пошуки темної матерії з антиматерією, https://grams.sites.northeastern.edu/ Покращення астрофізичного виявлення гамма-зраку MeV за допомогою GRAMS, https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/mtgs/symposia/eleventh/program/fri/Poudyal_GRAMS_overview_Fermi11.pdf Орбітальні центри даних 2026: Зміни капіталу в інфраструктуру, https://enkiai.com/ai-market-intelligence/orbital-data-centers-2026-capital-shifts-to-infrastructure 2222 (XXI) Договір про принципи, що регулюють діяльність держав у дослідженні та використанні космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла - UNOOSA, https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html Оксфордська дослідницька енциклопедія планетарної науки, https://oxfordre.com/planetaryscience/oso/viewentry/10.1093$002facrefore$002f9780190647926.001.0001$002facrefore-9780190647926-e-95?p=emailAKB1D3DTBTYic&d=/10.1093/acrefore/9780190647926.001.0001/acrefore-9780190647926-e-95 https://civai.org/blog/space-data-centers https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/spacex-acquires-xai-in-record-setting-deal-as-musk-looks-to-unify-ai-and-space-ambitions-10510309/ https://indianexpress.com/article/world/spacex-merges-with-musks-ai-firm-xai-as-he-pushes-plans-for-space-based-ai-10510141/ https://www.spokesman.com/stories/2026/feb/04/elon-musk-merges-spacex-xai-to-build-space-data-ce/ https://www.trendingtopics.eu/spacex-vs-google-the-race-for-ai-data-centers-in-space/ https://wccftech.com/spacex-takes-first-step-towards-a-type-ii-civilization-on-the-kardashev-scale-with-plans-to-launch-1-million-new-satellites/ https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/spacex-acquires-xai-in-a-bid-to-make-orbiting-data-centers-a-reality-musk-plans-to-launch-a-million-tons-of-satellites-annually-targets-1tw-year-of-space-based-compute-capacity https://www.brownstoneresearch.com/bleeding-edge/the-largest-ma-deal-in-history/ https://www.reddit.com/r/space/comments/1pix4md/why_putting_ai_data_centers_in_space_doesnt_make/ https://hackaday.com/2025/06/19/space-based-datacenters-take-the-cloud-into-orbit/ https://starcloudinc.github.io/wp.pdf https://medium.com/@Elongated_musk/orbital-data-centers-on-starlink-feasibility-outlook-a97d1a4e3a2f https://www.reddit.com/r/Anthropic/comments/1quvyar/can_someone_enlighten_me_how_is_it_cheaper_to/ https://blocksandfiles.com/2025/10/23/starcloud-orbiting-datacenters/ https://www.ycombinator.com/companies/starcloud https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1pjb4ow/nvidia_backed_starcloud_successfully_trains_first/ https://www.factoriesinspace.com/lonestar https://sidusspace.com/2025/04/02/sidus-space-signs-extended-and-amended-preliminary-120m-agreement-with-lonestar-for-lunar-data-storage-spacecraft/ https://kiodatacenters.com/en/newsroom-en/kio-data-centers-drives-the-future-of-data-security-with-a-strategic-alliance-in-the-space-with-lonestar https://www.axiomspace.com/release/axiom-space-spacebilt-announce-orbital-data-center-node https://www.prnewswire.com/news-releases/k2-space-raises-250m-at-3b-valuation-to-roll-out-a-new-class-of-high-capability-satellites-302638936.html#:\\~:text=Founded by former SpaceX engineers,Partners%2C and Alpine Space Ventures. https://www.vestbee.com/insights/articles/enduro-sat-raises-104-m-to-accelerate-satellite-production-in-new-sofia-space-center https://arxiv.org/html/2512.14913v1 https://www.researchgate.net/publication/373202989_The_GRAMS_Gamma-Ray_and_AntiMatter_Survey_Project https://grams.sites.northeastern.edu/ https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/mtgs/symposia/eleventh/program/fri/Poudyal_GRAMS_overview_Fermi11.pdf https://enkiai.com/ai-market-intelligence/orbital-data-centers-2026-capital-shifts-to-infrastructure https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html https://oxfordre.com/planetaryscience/oso/viewentry/10.1093$002facrefore$002f9780190647926.001.0001$002facrefore-9780190647926-e-95?p=emailAKB1D3DTBTYic&d=/10.1093/acrefore/9780190647926.001.0001/acrefore-9780190647926-e-95