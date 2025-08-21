Одне питання, яке я запитую, перш ніж інвестувати в будь-яку компанію AI

Кожен тиждень, я потрапляю на когось, чий стартап буде революціонувати охорону здоров'я, фінанси, освіту, або навіть те, як ви замовляєте бурріто о 2 ранку. Але більшість з них не триватиме.Деякі зникнуть тихо, а інші розпадуться публічно.Пара прорве через сотні мільйонів, перш ніж хтось визнає, що у імператора немає одягу. Ось чому, перш ніж інвестувати один долар в будь-яку компанію з штучного інтелекту, я задаю одне питання. 3 Поширені питання, які я помітив, що вирізали через хіп Я не запитую «Як витончена ваша модель?», Я не запитую «Який ваш доступний ринок?», Я навіть не запитую «Хто в вашій засновній команді?» Моє питання дуже просте: «Якщо частина штучного інтелекту більше не є диференціатором, що ще буде цінним у вашому продукті?» З тих пір настане день, коли «магія штучного інтелекту», яка є рідкісною сьогодні, буде повсюдною завтра. Моделі стають товарними. API для багатства цього року є дешевими або навіть безкоштовними наступного року. Ви запитуєте мене, що ви робите, коли грязь, в якій ви впевнені, зникає за ніч? Я спостерігав за одним стартапом, програмне забезпечення якого має можливість ідентифікувати людину з натовпу за секунди. Вони підписали кілька угод з компаніями з безпеки, і це було настільки новаторським, що засновники навіть були представлені в ЗМІ. Через три роки всі великі постачальники хмар запропонували швидший і дешевший API, який робив те ж саме.Клієнти стартапу пішли, і компанія в кінцевому підсумку продала свій старий код майже безкоштовно. Чому це питання важливіше, ніж будь-коли У AI конкурентна перевага може зникнути за місяці. Прорив, який може зайняти роки для розвитку, може бути імітований за кілька місяців. Те, що новаторське в січні, може почати відчувати себе застарілим до серпня. Якщо єдине, що дійсно унікальне в компанії, це те, як її модель робить сьогодні, вони знаходяться в глибоких бідах. випуски з відкритим кодом можуть усунути цю перевагу, можливо, за ніч. Обчислювальні витрати зменшуються. Я хочу знати, що ще буде коштувати чогось, коли ця початкова новизна вичерпана. Як застосувати питання Коли я слухаю піч, я хочу почути, як засновник говорить про їхню цінність.Якщо вони говорять безперервно про свою власну модель, я відріжу їх. "Якщо наступного місяця хтось розробляє безкоштовну модель з відкритим вихідним кодом з такою ж точністю і швидкістю, як ви, чому клієнти все ще йдуть з вами?" Вони говорять про мережеві ефекти, унікальні набори даних, які важко відтворити, витрати на перемикання, лояльність спільноти, довіру бренду або продуктивну платформу, яка може зробити більше, ніж одну річ. Вони продовжують згадувати «наша модель є найкращою». це коли я знаю, що вони ставляться на тимчасову перевагу. Як виглядають сильні відповіді Успішні засновники зазвичай здатні вказувати на один або кілька з наступних: \n \n \n \n \n \n Data Moats - власні набори даних, які важко або неможливо скопіювати.Не тільки великі, але і відмінні і надзвичайно застосовні. Інтегровані робочі процеси - штучний інтелект вбудований в загальну систему, яка глибоко вкорінена в робочі процеси користувачів. Спільноти та мережеві ефекти - Платформи, які стають більш цінними, чим більша кількість учасників, наприклад, ринки або спільні екосистеми. Бренд і довіра - У фінансах, юридичних послугах або охороні здоров'я, відповідність і довіра можуть бути більш цінними, ніж грубі технічні навички. Розповсюджувальні переваги - регулюючі схвалення, стратегічні альянси або привілейовані позиції, які не можуть бути дублюватися будь-яким конкурентом. Жоден з них не спирається на те, що сьогоднішній AI буде кращим. Ризик її ігнорування Не заперечувати це питання може бути дуже дорого. Мій друг інвестував у програму планування подорожей, що працює на AI. Це було швидким, ефективним і могло забезпечити гідні маршрути. Через шість місяців плагіни для ChatGPT та програмне забезпечення з відкритим кодом відтворили те ж саме безкоштовно. У додатку не було нічого іншого для користувачів, щоб затриматися.У нього не було спеціальних пропозицій, ніякої соціальної мережі, навіть не було способу зберегти і накопичити попередні маршрути значно.Компанія закрилася протягом року. Якби мій друг запитав, Можливо вони пішли. «Що ще буде цінним, коли AI більше не буде новим?» AI продовжить еволюцію - так повинні бути ваші стандарти Я не зневажаю AI. Насправді, я інвестував у компанії, які використовують його красиво. Якщо ви прислухаєтеся уважно, ви помітите, що ті, хто виживає, ставляться до AI як до водопроводу. Коли електроенергія була повсюдною, інвестори не просто інвестували в «компанії електричних ламп», вони інвестували в компанії, які застосовували електроенергію для досягнення чогось постійного: створення речей, охолодження речей і спілкування. Шляхи будуть продовжувати коштувати менше і реплікувати легше.Реальна цінність буде в тому, що ви будуєте на ньому. Створення Takeaway Перш ніж почати компанію з штучного інтелекту або інвестувати в одну з них, завжди уявіть собі момент, коли компонент штучного інтелекту буде доступний всім безкоштовно завтра. Якщо ні, то вам подарували тимчасову перевагу, прикрашену як грязь. У галузі, яка спринтується за темпами кварталів, а не десятиліть, це одне запитання може зробити вас мільйонами. Наступного разу, коли хтось прийде продати вам «майбутнє штучного інтелекту», не засліплюйтеся.Шукайте ту частину бізнесу, яка все ще працює, коли чарівний трюк є вчорашніми новинами.