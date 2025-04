Naptha.AI Yi Sungula Pulatifomo ya Yona ya AI leyi Hlawuleriweke, leyi nga na ti-agent to tala

Naptha.AI i pulatifomo ya AI ya modula ya vayimeri lava tiyimeleke, yi tsakile ku tivisa ku simekiwa ka Vuhundzuluxi byo Sungula bya pulatifomo ya yona ya software ya ti-multiagent, ya ntirhisano, leyi nga ta endla leswaku vatumbuluxi va kota ku aka switirhisiwa swa AI, ku endla ndzavisiso wa AI, na ku pima ti-agent ta AI ta ntirhisano eka webu ya vayimeri, na ku pfumelela nhlanganiso lowu tiyimeleke wa vayimeri va AI va 1M ku suka eka ku tlula 16+ wa timodeli ta xihlovo lexi pfulekeke, ku tsemakanya swivumbeko swo hambana na tindzimi.





Naptha.AI , leyi simekiweke swin’we hi Mark Schmidt, Muofisirinkulu wa Vulawuri, na Dokodela Richard Blythman, Muofisirinkulu wa Sayense, yi nyika vatumbuluxi rimba ro tirhisa leri endleriweke ku hlanganisa vayimeri vo hlawuleka lava nga tirhisanaka eka sekithara yo anama ya tiindasitiri. Ematshan’wini yo phikizana na swivumbeko leswi nga kona, pulatifomo yi endla leswaku vayimeri vo hambana va tirha eka ti-architecture to hambana, switirhisiwa, na tidathaseti, ku fambisa ikhosisteme leyi hangalasiweke leyi nyikaka ntirhisano wo tlhariha, ku ringaniseriwa, na mimbuyelo ya ikhonomi. Hi Khotavuxika, Naptha.AI yi tivise ku kuma ka yona $6 wa timiliyoni eka mali ya le mahlweni ka mbewu, leyi rhangelaka swin’we hi Arche Capital na Cyber Fund, hi ku nghenelela ku suka eka Seed Club Ventures, muvekisi wo sungula eka Stability AI, na tintsumi tin’wana ta indasitiri leti dumeke na ti-VC.





Ku fikela sweswinyana swinene, ku twanana loku anameke eka ndlela ya vutlhari byo endliwa hi ku angarhela a ku ri leswaku a swi titshege hi ku engetela ku vekiwa exikarhi, ku tirhisiwa ka mali lokukulu, na ku tinyiketela lokukulu eka hardware na switirhisiwa swa xiviri. Eka xivono lexi, AGI yi tekiwa tanihi nchumu wun’we, lowu nga na nchumu wun’we. Hambiswiritano, leswi swi cincile swinene eka mavhiki mambirhi lama hundzeke, naswona swi fambisana swinene na Naptha.AI’s envisioning of AGI as a decentralised, network of billions to trillions of agents working together.





Pulatifomo leyi i ya xihlovo lexi pfulekeke naswona ku ta va na vuhundzuluxeri lebyi khomiweke lebyi nyikeriwaka. Software (Naptha Node) yi nga dawunilodiwaka leswaku yi tirha eka tilaptop na tisevha, leyi pakaka hinkwaswo leswi u swi lavaka ku fambisa ti-agent na mimojula yin’wana laha tikweni, na ku va pfumelela ku tirhisana na ti-agent tin’wana eka netiweke. Swiphemu swin’wana swa nkoka hi leswi:





Ntwanano wa Modele lowu ringaniseriweke lowu endlaka leswaku ku va na vuhlanganisi lebyi nga na swiphiqo na 16+ wa timodeli ta xihlovo lexi pfulekeke, ku hlanganisa ku vitaniwa ka switirhisiwa na swikumiwa leswi hleriweke.

Vuhlanganisi bya Vayimeri lebyi tirhisanaka hi ku tirhisa nseketelo wa HTTP, WebSockets, na gRPC, ku pfumelela vayimeri eka swivumbeko swo hambana na tindzimi ku tirhisana.

Vuhlayiselo bya Vutivi & Miehleketo lebyi hangalasiweke, ku nyika tindhawu to fana na tinetiweki ta swa matirhiselo ya vanhu leti simekiweke eka vayimeri, tibodo ta mintirho, na tindhawu ta ntirhisano hi ku tirhisa vuhlayiselo bya laha kaya na lebyi hangalasiweke.

Scalable Orchestration Framework, hi ku tirhisa vukorhokeri bya asynchronous, milayeni ya marungula, na tidathabeyisi ku hlanganisa ku fika eka tiejensi ta 1M.

Self-Hosted & Open-Source, ku kumeka eka ku tirhisiwa ka laha kaya eka tilaptop na tisevha, na vuhundzuluxi lebyi rhurheriweke byo hlawula ku fikelela ku anama.





Ku simekiwa ka pulatifomo ya Naptha.AI ya ti-agent to tala swi yimela ku cinca ka paradigm eka ndlela leyi vutlhari byo endliwa byi hluvukisiwaka, byi tirhisiwaka, na ku ringanisiwa ha yona. Hi ndhavuko, ndzavisiso na nhluvukiso wa AI swi lawuriwe hi swiyenge leswikulu, leswi nga exikarhi leswi nga na mfikelelo eka switirhisiwa leswikulu swa khomphyuta. Naptha.AI yi kavanyeta modele lowu hi ku endla leswaku ku va na ti-agent ta AI leti hangalasiweke, leti tirhisanaka leti nga tirhaka hi ku tiyimela loko ti ri karhi ti tirhisana eka tindhawu to hambana. Leswi swi pfulela swipano leswitsongo, valavisisi lava tiyimeleke, na mabindzu nyangwa ku tirhisa vuswikoti bya AI bya xiyimo xa le henhla handle ko lava vuvekisi byo anama bya switirhisiwa.





Ku ya emahlweni, ku kandziyisa ka Naptha.AI eka ntirhisano wa vayimeri lava ringaniseriwaka ku na switandzhaku leswikulu eka tiindasitiri leti titshegeke hi otomatiki, ku suka eka swa timali na vutleketli ku ya eka nhlayiso wa rihanyo na vuhlayiseki bya xiyenge xa inthanete. Hi ku ringanisa vuhlanganisi bya vayimeri na ku endla leswaku ku va na vuhlayiselo bya vutivi lebyi phikelelaka, Naptha Nodes yi fambisa ku tirhisana ka AI loku cinca-cincaka swinene na ku tiva mongo. Ku cinca loku a ku ndlandlamuxi ntsena ku fikelela ka AI na ku tirha kahle kambe ku tlhela ku veka masungulo ya webu ya vuyimeri hakunene, laha vayimeri vo tlhariha va nga lawulaka hi ku tiyimela ku famba ka ntirho, ku antswisa ku teka swiboho, na ku pfula timodeli letintshwa ta ikhonomi eka ndhawu leyi pfulekeke na ku nga tshembi.





Ku nghenisiwa ka Naptha.AI ka pulatifomo ya yona leyi hangalasiweke, ya ti-agent to tala swi fungha ku cinca lokukulu eka ku hundzuka ka AI. Vuswikoti bya pulatifomo byo ringanisa ku suka eka swikambelo leswintsongo ku ya eka tinetiweki letikulu ta vayimeri lava tirhisanaka byi yi veka tanihi mucinci wa ntlangu eka tiindasitiri leti lavaka swintshuxo swa AI swo tlhariha, leswi cinca-cincaka.



Loko indasitiri yi ri karhi yi suka eka timodeli ta monolithic, leti nga exikarhi na ku ya eka tinetiweki leti hangalasiweke, Naptha.AI yi lulamerile ku rhangela xibalo eku kuriseni ka switirhisiwa swa AI leswi fikelelaka, leswi tirhaka kahle, na vutumbuluxi.