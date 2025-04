Naptha.AI Ebandi Plateforme Na Ye Ya AI Décentralisée, Multi-agent

Naptha.AI plateforme AI modulaire mpo na ba agents autonome, ezali na esengo ya kosakola lancement ya Version One ya plateforme na yango ya logiciel multiagent, collaborative, oyo eko permettre ba développeurs batonga ba applications ya AI, basala ba recherches ya AI, mpe ba échelle ba agents AI coopératifs na web agentique, mpe ba permettre coordination autonome ya ba agents AI 1M oyo ewutaki na ba modèles ya source ouverte koleka 16+, na kati ya ba cadres mpe minoko ekeseni.





Naptha.AI , oyo esalemi elongo na Mark Schmidt, mokambi ya misala, mpe Dr. Richard Blythman, mokambi ya siansi, epesaka ba développeurs cadre ya déploiement oyo ebongisami mpo na kosangisa ba agents spécialisés oyo bakoki kosala elongo na secteur ya ba industries ya monene. Na esika ya kosala concurrence na ba cadres oyo ezali, plateforme epesaka ba agents ndenge na ndenge makoki ya kosala na ba architectures hétérogènes, ba appareils, pe ba ensembles ya ba données, ko faciliter écosystème décentralisé oyo epesaka coopération ya mayele, évolutivité, pe ba avantages économiques. Na octobre, Naptha.AI esakolaki kozwa na yango ya 6 millions ya ba dollars na misolo ya liboso ya mboto, oyo ekambamaki elongo na Arche Capital mpe Cyber Fund, na bosangani ya Seed Club Ventures, investisseur ya liboso na Stability AI, mpe ba anzelu mpe ba VC mosusu ya lokumu ya industrie.





Kino kala mingi te, boyokani ya monene na nzela ya intelligence général artificielle ezalaki que ezalaki contingent na augmentation ya centralisation, dépense massive, mpe engagement munene na matériel mpe infrastructure physique. Na vision oyo, AGI e percevoir lokola entite unique, monolithique. Kasi, yango ebongwanaki mingi na boumeli ya baposo mibale oyo eleki, mpe ezali na boyokani mingi na Naptha.AI’s envisioning of AGI as a decentralised, network of milliards to trillions of agents working together.





Plateforme ezali ya source ouverte mpe ekozala na version hébergée oyo ekopesama. Logiciel (Node Naptha) ekoki ko télécharger po esala na ba ordinateurs portables na ba serveurs, oyo e paquetaka nionso oyo esengeli pona ko tambuisa ba agents na ba modules misusu localement, pe pona ko permettre bango ba coopérer na ba agents misusu na réseau. Mwa biloko ya ntina oyo esalaka yango ezali:





Interface ya Modèle Standardisé oyo epesaka nzela na interaction sans soudure na 16+ modèles ya source ouverte, kosangisa ba appels ya outils na ba sorties structurées.

Communication ya Agent Interopérable na nzela ya lisungi ya HTTP, WebSockets, mpe gRPC, kopesa nzela na ba agents na kati ya ba cadres mpe minoko ndenge na ndenge mpo na kosala elongo.

Bobombi ya Boyebi & Mémoire décentralisé, kopesa ba milieu lokola ba réseaux sociaux oyo esalemi na ba agents, ba tableaux ya misala, pe ba espaces ya collaboration oyo esalelaka bobateli ya mboka pe ya décentralisé.

Cadre ya Orchestration évolutive, kosalela traitement asynchrone, ba queues ya message, na ba bases de données pona ko coordonner jusqu'à 1M agents.

Self-Hosted & Open-Source, kozala disponible pona déploiement local na ba ordinateurs portables na ba serveurs, na version hôte optionnelle pona accessibilité ya large.





Lancement ya plateforme multi-agent ya Naptha.AI ezali ko représenter changement ya paradigme na ndenge intelligence artificielle e développer, e déployer, pe e échelle. Na bonkoko, bolukiluki mpe bokeli ya AI ezalaki dominé na ba entités minene, centralisées oyo ezali na accès na ba ressources informatiques minene. Naptha.AI ebebisaka modèle oyo na ko permettre ba agents AI décentralisés, interopérables oyo ekoki kosala indépendamment tout en collaboration na ba environnements ndenge na ndenge. Yango efungoli ekuke mpo na ba équipes ya mike, balukiluki ya lipanda, mpe ba entreprises mpo na ko leverage ba capacités ya AI ya liboso sans que esenga ba investissements ya ba infrastructures ya minene.





Lisusu, kopesa motuya mingi na Naptha.AI na boyokani ya ba agents évolutifs ezali na ba implications profondes mpo na ba industries oyo ezali ko se fier na automation, kobanda na finance mpe logistique tii na soins de santé mpe cybersécurité. Na ko standardiser communication ya agent mpe ko permettre stockage ya connaissance persistante, Naptha Nodes e faciliter ba interactions AI plus dynamiques mpe contexte-conscientes. Bobongwani oyo ezali kaka te kotombola accèsibilité mpe efficacité ya AI kasi ezali mpe kotia moboko mpo na web ya solo agent, esika ba agents intelligents bakoki ko gérer autonome ba flux ya mosala, ko optimiser prise de décisions, mpe ko débloquer ba modèles économiques ya sika na environnement ouvert mpe sans confiance.





Naptha.AI’s introduction ya plateforme na yango décentralisée, multi-agent ezali ko marquer point de retour ya significatif na évolution ya AI. Likoki ya plateforme ya ko échelle depuis ba petites expériences ti na ba réseaux massifs ya ba agents coopératifs e positionner yango comme jeu-changer na ba industries oyo ezali koluka ba solutions ya AI ya mayele, ya flexible.



Lokola industrie ezali kolongwa na ba modèles monolithiques, centralisés mpe kokende na ba réseaux décentralisés, Naptha.AI ezali prêt ya kokamba charge na kolendisa ba applications ya AI oyo ekoki kozuama mingi, ya malamu, mpe ya sika.