



Naptha.AI 是一个用于自主代理的模块化 AI 平台，它很高兴地宣布推出其多代理协作软件平台第一版，它将使开发人员能够构建 AI 应用程序、开展 AI 研究和在代理网络上扩展合作 AI 代理，并允许来自 16 多个开源模型、跨不同框架和语言的 100 万个 AI 代理进行自主协调。





Naptha.AI由首席执行官 Mark Schmidt 和首席科学官 Richard Blythman 博士共同创立，为开发人员提供部署框架，旨在整合可在各行各业协作的专业代理。该平台不会与现有框架竞争，而是让不同的代理能够在异构架构、设备和数据集上运行，从而促进去中心化的生态系统，提供更智能的协作、可扩展性和经济效益。10 月，Naptha.AI 宣布获得 600 万美元的种子前融资，由 Arche Capital 和 Cyber Fund 共同领投，Stability AI 的首位投资者 Seed Club Ventures 以及其他知名行业天使投资人和风险投资公司也参与其中。





直到最近，关于通用人工智能的广泛共识是，它取决于日益集中化、大量支出以及对硬件和物理基础设施的巨大投入。在这一愿景中，AGI 被视为一个单一的整体实体。然而，这种情况在过去两周发生了巨大变化，与 Naptha.AI 对 AGI 的设想更加一致，即一个由数十亿至数万亿个代理共同协作的去中心化网络。





该平台是开源的，将提供托管版本。该软件（Naptha Node）可以下载到笔记本电脑和服务器上运行，它打包了在本地运行代理和其他模块所需的一切，并允许它们与网络上的其他代理合作。一些关键组件是：





标准化模型接口，实现与 16 多个开源模型的无缝交互，统一工具调用和结构化输出。

通过 HTTP、WebSockets 和 gRPC 的支持实现可互操作的代理通信，允许跨不同框架和语言的代理进行协作。

分散式知识和记忆存储，使用本地和分散式存储提供基于代理的社交网络、工作板和协作空间等环境。

可扩展的编排框架，使用异步处理、消息队列和数据库来协调多达 100 万个代理。

自托管和开源，可在笔记本电脑和服务器上本地部署，并具有可选的托管版本以实现更广泛的可访问性。





Naptha.AI 多代理平台的推出代表了人工智能开发、部署和扩展方式的范式转变。传统上，人工智能研究和开发一直由拥有大量计算资源的大型集中实体主导。Naptha.AI 通过启用分散的、可互操作的人工智能代理来打破这种模式，这些代理可以在不同环境中独立运行，同时进行协作。这为小型团队、独立研究人员和企业打开了大门，使他们能够利用先进的人工智能功能，而无需进行大量的基础设施投资。





此外，Naptha.AI 强调可扩展的代理合作，这对依赖自动化的行业有着深远的影响，从金融和物流到医疗保健和网络安全。通过标准化代理通信并实现持久知识存储，Naptha Nodes 促进了更具动态性和情境感知的 AI 交互。这种转变不仅提高了 AI 的可访问性和效率，而且为真正的代理网络奠定了基础，智能代理可以在开放和无信任的环境中自主管理工作流程、优化决策并解锁新的经济模式。





Naptha.AI 推出的去中心化多代理平台标志着人工智能发展的一个重要转折点。该平台能够从小型实验扩展到庞大的协作代理网络，这使其成为寻求更智能、更灵活的人工智能解决方案的行业的游戏规则改变者。



随着行业从单一的、集中式的模型转向分散式网络，Naptha.AI 准备在促进更易于访问、更高效和更具创新性的人工智能应用方面发挥带头作用。