Naptha.AI Yatangije Iyegerezwa Ryayo, Ibikorwa byinshi bya AI

Aho guhatana nuburyo buriho, urubuga rushobora abakozi batandukanye gukora kumyubakire itandukanye, ibikoresho, na datasets, byorohereza urusobe rwibinyabuzima rwegerejwe abaturage rutanga ubufatanye bwubwenge, ubwuzuzanye, ninyungu zubukungu. Mu Kwakira, Naptha.





Kugeza vuba aha, ubwumvikane bwagutse ku nzira iganisha ku bwenge rusange bw’ubwenge ni uko bwari bushingiye ku kongera gushyira hamwe, gukoresha amafaranga menshi, no kwiyemeza gukomeye ibikoresho remezo n’ibikorwa remezo. Muri iyerekwa, AGI ifatwa nkikintu kimwe, monolithic. Ariko, ibi byahindutse cyane mubyumweru bibiri bishize, kandi bihuza cyane na Naptha.AI itekereza ko AGI ari ubuyobozi bwegerejwe abaturage, umuyoboro wa miliyari kugeza kuri miriyari y'abakozi bakorera hamwe.





Ihuriro rifunguye-isoko kandi hazaba verisiyo yakiriwe yatanzwe. Porogaramu (Naptha Node) irashobora gukururwa kugirango ikore kuri mudasobwa zigendanwa na seriveri, ipakira ibintu byose ukeneye kugira ngo ukoreshe abakozi hamwe n’izindi module mu karere, kandi ubemerera gukorana n’abandi bakozi kuri neti. Bimwe mu bice by'ingenzi ni:





Imigaragarire isanzwe yimikorere ituma imikoranire idahwitse hamwe na 16+ ifungura-isoko yerekana isoko, ihuza ibikoresho byo guhamagara hamwe nibisubizo byubatswe.

Imikoranire y'abakozi itumanaho hifashishijwe inkunga ya HTTP, WebSockets, na gRPC, yemerera abakozi murwego rwindimi zitandukanye.

Kumenyekanisha Ubumenyi & Ububiko bwo Kwibuka, butanga ibidukikije nkimbuga zishingiye ku mbuga nkoranyambaga, imbaho zakazi, hamwe n’ahantu hakoreshwa hifashishijwe ububiko bwaho kandi bwegerejwe abaturage.

Urwego runini rwa Orchestre Framework, ukoresheje gutunganya ibintu bidafite ishingiro, umurongo wubutumwa, hamwe nububiko kugirango uhuze abakozi bagera kuri 1M.

Kwiyakira-Gufungura-Inkomoko, kuboneka kubikorwa byoherejwe kuri mudasobwa zigendanwa na seriveri, hamwe na verisiyo yakiriwe kugirango igere ku buryo bwagutse.





Itangizwa rya Naptha. Ihuriro ryibikorwa byinshi byerekana ihinduka ryimiterere yukuntu ubwenge bwubukorikori butezwa imbere, bukoreshwa, kandi bugapimwa. Ubusanzwe, ubushakashatsi niterambere rya AI byiganjemo ibigo binini, byegeranye kandi bifite ibikoresho byinshi byo kubara. Naptha.AI ihagarika iyi moderi mugushoboza kwegereza ubuyobozi abaturage, imikoranire ya AI ishobora gukora yigenga mugihe ikorana nibidukikije bitandukanye. Ibi byugururira amarembo matsinda mato, abashakashatsi bigenga, hamwe nubucuruzi kugirango bakoreshe ubushobozi bwa AI butabanje gushora imari nini mubikorwa remezo.





Byongeye kandi, Naptha.AI yibanda ku bufatanye n’ibikorwa by’abakozi bifite ingaruka zikomeye ku nganda zishingiye ku buryo bwikora, kuva imari n’ibikoresho, ubuvuzi ndetse n’umutekano wa interineti. Muguhuza itumanaho ryabakozi no gufasha kubika ubumenyi buhoraho, Naptha Node yorohereza imikoranire ya AI kandi ikora neza. Ihinduka ntabwo ryongera ubushobozi bwa AI gusa no gukora neza ahubwo rinashyiraho urufatiro rwurubuga rwukuri rwose, aho abakozi bafite ubwenge bashobora kwigenga gucunga ibikorwa byakazi, guhitamo gufata ibyemezo, no gufungura uburyo bushya bwubukungu mubidukikije kandi byizewe.





Naptha.AI itangizwa rya gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage, ibikorwa byinshi byerekana impinduka zikomeye mu ihindagurika rya AI. Ubushobozi bwurubuga rushobora kuva mubushakashatsi buto kugeza kumurongo munini wibikorwa byabakozi bafatanya nkumukino uhindura umukino mu nganda zishakisha ibisubizo byubwenge, byoroshye.



Mu gihe inganda zigenda ziva kuri monolithic, zishyizwe hamwe kandi zerekeza ku miyoboro zegerejwe abaturage, Naptha.AI yiteguye kuyobora inshingano zo guteza imbere porogaramu zikoreshwa mu buryo bworoshye, bunoze, kandi bushya.