



يسعد شركة Naptha.AI، وهي منصة ذكاء اصطناعي معيارية للوكلاء المستقلين، أن تعلن عن إطلاق الإصدار الأول من منصتها البرمجية التعاونية متعددة الوكلاء، والتي ستمكن المطورين من بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإجراء أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي التعاونيين على الويب الوكيل، والسماح بالتنسيق المستقل لـ 1 مليون وكيل ذكاء اصطناعي من أكثر من 16 نموذجًا مفتوح المصدر، عبر أطر عمل ولغات مختلفة.





Naptha.AI ، التي شارك في تأسيسها مارك شميت، الرئيس التنفيذي، والدكتور ريتشارد بليثمان، كبير المسؤولين العلميين، توفر للمطورين إطار عمل للنشر مصمم لدمج الوكلاء المتخصصين الذين يمكنهم التعاون عبر قطاع واسع من الصناعات. وبدلاً من التنافس مع الأطر الحالية، تمكن المنصة الوكلاء المختلفين من العمل على بنيات وأجهزة ومجموعات بيانات غير متجانسة، مما يسهل نظامًا بيئيًا لامركزيًا يوفر تعاونًا أكثر ذكاءً وقابلية للتطوير وفوائد اقتصادية. في أكتوبر، أعلنت Naptha.AI عن تأمين 6 ملايين دولار في تمويل ما قبل البذور، بقيادة مشتركة من Arche Capital وCyber Fund، بمشاركة من Seed Club Ventures، أول مستثمر في Stability AI، وغيرها من المستثمرين البارزين في الصناعة ومشاريع رأس المال الاستثماري.





حتى وقت قريب جدًا، كان الإجماع الواسع النطاق بشأن الطريق إلى الذكاء الاصطناعي العام هو أنه مشروط بزيادة المركزية، والإنفاق الضخم، والالتزام الضخم بالأجهزة والبنية الأساسية المادية. في هذه الرؤية، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي العام باعتباره كيانًا واحدًا متجانسًا. ومع ذلك، فقد تغير هذا بشكل كبير على مدار الأسبوعين الماضيين، ويتماشى بشكل أوثق مع تصور Naptha.AI للذكاء الاصطناعي العام باعتباره شبكة لامركزية تضم مليارات إلى تريليونات من العملاء الذين يعملون معًا.





المنصة مفتوحة المصدر وسيتم تقديم نسخة مستضافة. يمكن تنزيل البرنامج (عقدة Naptha) لتشغيله على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم، والتي تحتوي على كل ما تحتاجه لتشغيل الوكلاء والوحدات النمطية الأخرى محليًا، والسماح لهم بالتعاون مع الوكلاء الآخرين على الشبكة. بعض المكونات الرئيسية هي:





واجهة نموذجية موحدة تتيح التفاعل السلس مع أكثر من 16 نموذجًا مفتوح المصدر، وتوحيد استدعاءات الأدوات والمخرجات المنظمة.

التواصل المتبادل بين الوكلاء من خلال دعم HTTP وWebSockets وgRPC، مما يسمح للوكلاء عبر الأطر واللغات المختلفة بالتعاون.

تخزين المعرفة والذاكرة اللامركزية، وتوفير بيئات مثل الشبكات الاجتماعية القائمة على الوكيل، ومجالس الوظائف، والمساحات التعاونية باستخدام التخزين المحلي واللامركزي.

إطار عمل التنسيق القابل للتطوير، باستخدام المعالجة غير المتزامنة، وطوابير الرسائل، وقواعد البيانات لتنسيق ما يصل إلى مليون عميل.

مستضاف ذاتيًا ومفتوح المصدر، ومتاح للنشر المحلي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم، مع إصدار مستضاف اختياري لإمكانية الوصول على نطاق أوسع.





يمثل إطلاق منصة Naptha.AI متعددة الوكلاء تحولاً جذريًا في كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره وتوسيع نطاقه. تقليديًا، كانت عمليات البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي تهيمن عليها كيانات مركزية كبيرة تتمتع بالقدرة على الوصول إلى موارد حوسبة هائلة. تعمل Naptha.AI على تعطيل هذا النموذج من خلال تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي اللامركزيين والمتوافقين الذين يمكنهم العمل بشكل مستقل أثناء التعاون عبر بيئات متنوعة. وهذا يفتح الباب أمام الفرق الأصغر والباحثين المستقلين والشركات للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون الحاجة إلى استثمارات مكثفة في البنية التحتية.





علاوة على ذلك، فإن التركيز الذي توليه Naptha.AI على التعاون بين الوكلاء القابل للتطوير له آثار عميقة على الصناعات التي تعتمد على الأتمتة، من التمويل والخدمات اللوجستية إلى الرعاية الصحية والأمن السيبراني. من خلال توحيد اتصالات الوكلاء وتمكين تخزين المعرفة المستمرة، تسهل Naptha Nodes تفاعلات الذكاء الاصطناعي الأكثر ديناميكية ووعيًا بالسياق. لا يعزز هذا التحول إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وكفاءته فحسب، بل يضع الأساس أيضًا لشبكة وكيلة حقيقية، حيث يمكن للوكلاء الأذكياء إدارة سير العمل بشكل مستقل وتحسين عملية اتخاذ القرار وفتح نماذج اقتصادية جديدة في بيئة مفتوحة وخالية من الثقة.





إن إطلاق Naptha.AI لمنصتها اللامركزية متعددة الوكلاء يمثل نقطة تحول مهمة في تطور الذكاء الاصطناعي. إن قدرة المنصة على التوسع من التجارب الصغيرة إلى شبكات ضخمة من الوكلاء المتعاونين تجعلها قادرة على إحداث تغيير جذري في الصناعات التي تسعى إلى حلول ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً ومرونة.



مع انتقال الصناعة بعيدًا عن النماذج المركزية المتجانسة نحو الشبكات اللامركزية، فإن Naptha.AI على أتم الاستعداد لقيادة الجهود الرامية إلى تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر سهولة في الوصول إليها وكفاءة وإبداعًا.